В ВСУ за минувшие сутки не выявлены новые случаи COVID-19, всего болеет 118 военнослужащих, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины по состоянию за минувшие сутки, 31 мая, не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, при этом вылечились от COVID-19 уже 111 человек.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ. передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 1 июня в Вооруженных силах Украины болеет 118 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.

Так, за прошедшие сутки новых случаев COVID-19 не зарегистрировано.

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Всего за время пандемии выздоровели 111 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 451 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 148 человек.