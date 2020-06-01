В ВСУ за минувшие сутки не выявлены новые случаи COVID-19, всего болеет 118 военнослужащих, - Командование Медсил
В Вооруженных силах Украины по состоянию за минувшие сутки, 31 мая, не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, при этом вылечились от COVID-19 уже 111 человек.
Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ. передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 10:00 1 июня в Вооруженных силах Украины болеет 118 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.
Так, за прошедшие сутки новых случаев COVID-19 не зарегистрировано.
Всего за время пандемии выздоровели 111 человек, летальных случаев - 4.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 451 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 148 человек.
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