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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и пять областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и пять областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 июня Киев и пять областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, не отвечают критериям для ослаблению карантина Киев (показатель инцидентности 13,18 при необходимых менее 12,00), Волынская (показатель инцидентности 14,45 при необходимых менее 12,00), Донецкая (количество тестов на 100 тыс. человек 8,93 при необходимых более 12,00), Львовская (показатель инцидентности 13,54 при необходимых менее 12,00), Ривненская  (показатель инцидентности 29,15 при необходимых менее 12,00) и Черновицкая (показатель инцидентности 32,62 при необходимых менее 12,00) области.

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Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Киев и пять областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

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карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Навіщо ж тоді в Київі відміняють карантин?!
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01.06.2020 10:50 Ответить
"цыплёнки тоже хочут жить" (с)
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01.06.2020 11:05 Ответить
Аха, пусть люди еще посидят без денег, без еди, потом будут удивлятся откуда сепаратисткие настроения берутся в регионах.
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01.06.2020 10:53 Ответить
Вот новость! Киев и пять областей на ваш карантин давно уже забили и забыли.
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01.06.2020 10:55 Ответить
Странно что не готовы как раз Западные области и Киев (Донецк понятно то))) Вова сцит не шуточно
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01.06.2020 10:58 Ответить
Да плевали на ваш "дурантин", уже все поняли,что барыга Оманский-сцыкло лживое,прикрывается "дурантином"
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01.06.2020 11:01 Ответить
Почекаймо ще тиждень,буде видно.Тиждень тому тільки метро відкрили і транспорт пустили.Торгівлю відкрили,і т.п.Якщо все ок,то можна і далі обережно йти шляхом знесення обмежень.
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01.06.2020 12:26 Ответить
 
 