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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в РФ 9 тыс. случаев COVID-19, умерли 162 человека, всего 414,8 тыс. инфицированных

За сутки в РФ 9 тыс. случаев COVID-19, умерли 162 человека, всего 414,8 тыс. инфицированных

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 035 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 162 пациента, общее число летальных исходов достигло 4 855. Выздоровели еще 3 994 человека, таким образом, вылечились уже 175 877 человек.

Общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 234 146. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Россия остается на третьем месте по числу заболевших в мире. На первом месте - США (1,79 млн, +20 тыс.), на втором - Бразилия (514 тыс., +16,4 тыс.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и пять областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) россия (95365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Догнать и перегнать!
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01.06.2020 11:01
+2
Дайошш нові рекорди!
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01.06.2020 11:01
+2
уже "перегнал"За добу в РФ 9 тис. випадків COVID-19, померли 162 людини, всього 414,8 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 2160
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01.06.2020 11:30
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Догнать и перегнать!
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01.06.2020 11:01 Ответить
уже "перегнал"За добу в РФ 9 тис. випадків COVID-19, померли 162 людини, всього 414,8 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 2160
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01.06.2020 11:30 Ответить
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01.06.2020 13:18 Ответить
Дайошш нові рекорди!
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01.06.2020 11:01 Ответить
За добу в РФ 9 тис. випадків COVID-19, померли 162 людини, всього 414,8 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 4270
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01.06.2020 11:31 Ответить
Хорошо неделя начинается 😁
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01.06.2020 11:08 Ответить
Однозначно лойс 👍
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01.06.2020 11:15 Ответить
И зачем эта новость на цензоре ? Можно и про Габон рассказать в таком разе.
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01.06.2020 11:16 Ответить
Габон на нас не нападал.
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01.06.2020 13:19 Ответить
И как это относится к числу заболевших вирусом в РФ ? Разве в сообщении сказано что заболевшие - военнослужащие российской армии ?
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01.06.2020 14:05 Ответить
Чтобы радости было больше, подскажу, что более 40% выявленных - безсимптомные. Т. е. люди проверяются ради интереса. Латентность мизерная, еще и потому, что в Раше продолжают вакцинацию против оспы. Говорят, что помогает. Вот так.
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01.06.2020 11:20 Ответить
Израильский врач рассказал за "бессимптомных"(потом они ВНЕЗАПНО становятся поциентами "по почкам", "по слуху" и прочими "переболевшими"(назаражавшими кучу других))
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01.06.2020 11:24 Ответить
"Латентность мизерная"
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01.06.2020 11:38 Ответить
...а еще говорят, что на маскве кур доят - веришь, вася?
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01.06.2020 11:39 Ответить
У кур нет вымя, верят в это только дураки. А вот Ляшко (министр) сказал, что делать тесты можно только тем, у кого явные симптомы. В это верю.
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01.06.2020 12:50 Ответить
За сутки в РФ 9 тыс. случаев COVID-19, умерли 162 человека, всего 414,8 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 6726
Нутупые итальянцы и прочие не едут лечиться в Рашку, где выздоровевших в разы больше чем у "загнивающих"? Это просто фошизм какой-то)
вспомнилось видео из московской больницы - жесть. к бабке никто не подходил пока аж труп не нужно было выносить(бабка не имела бабла на "сиделку")
Рашкавперде.
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01.06.2020 11:22 Ответить
хоч щось радує...
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01.06.2020 12:37 Ответить
 
 