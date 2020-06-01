За сутки в РФ 9 тыс. случаев COVID-19, умерли 162 человека, всего 414,8 тыс. инфицированных
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 035 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 162 пациента, общее число летальных исходов достигло 4 855. Выздоровели еще 3 994 человека, таким образом, вылечились уже 175 877 человек.
Общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 234 146. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.
Россия остается на третьем месте по числу заболевших в мире. На первом месте - США (1,79 млн, +20 тыс.), на втором - Бразилия (514 тыс., +16,4 тыс.).
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Нутупые итальянцы и прочие не едут лечиться в Рашку, где выздоровевших в разы больше чем у "загнивающих"? Это просто фошизм какой-то)
вспомнилось видео из московской больницы - жесть. к бабке никто не подходил пока аж труп не нужно было выносить(бабка не имела бабла на "сиделку")
Рашкавперде.