Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в 17 областях Украины, - СНБО

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 превысило количество выздоровевших за минувшие сутки в 17 из 24 областей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Ривненской и Львовской областях (более 30). Наибольшее число выздоровевших выявлено в Винницкой и Харьковской областях (больше 30).

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 12 новых случаев заболевания Covid-19 за сутки, скончавшихся нет, 32 человека выздоровели (с начала пандемии 1005 заболевших, 16 умерших и 587 выздоровевших), сейчас в области болеет 402 человека (на 20 меньше за сутки);

- в Волынской области - 24 случая заболевания и 2 - выздоровления (за все время 932 заболели, 26 умерли и 259 выздоровели), сейчас болеет 647 человек (на 22 больше за сутки);

- в Днепропетровской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за последние сутки не было (за все время - 942, 21 и 265 соответственно), сейчас болеет 656 человек;

- в Донецкой области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за последние сутки не было (с начала пандемии 163 заболели, 4 умерли и 89 выздоровели), сейчас болеет 70 человек;

- в Житомирской области 3 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (за все время 742 заболели, 14 умерли и 416 выздоровели), сейчас болеет 312 человек (на 3 больше за сутки);

- в Закарпатской области 17 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии - 1 206 заболели, 28 умерли и 405 выздоровели), сейчас болеет 773 человека (за сутки на 17 больше);

- в Запорожской области 3 человека заболели, умерших и выздоровевших за сутки нет (с начала пандемии 447 заболели, 13 умерли и 252 выздоровели), сейчас болеет 182 человека (на 3 человека больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 18 человек заболели, умерших и выздоровевших за сутки не зафиксировано (1 402, 81 и 818 соответственно с начала пандемии), сейчас болеет 521 человека (на 18 больше за сутки);

- в Киеве подтвержден 58 новых случаев заболевания Covid-19, 2 – смерти и 6 случаев выздоровления (всего 3 043 заболевания, 68 - смерти и 654 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 321 человек (за сутки на 50 больше);

- в Киевской области 27 человек заболели, 1 – умер и 4 выздоровели (с начала пандемии 1 600 заболели, 35 умерли и 398 выздоровели), сейчас болеет 1 167 человек (за сутки на 22 больше);

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- в Кировоградской области 3 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (за все время 514, 25 и 400 соответственно), сейчас болеет 89 человек (на 3 больше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заражения, смерти и выздоровления не зафиксировано (с начала пандемии 47 заболели и 40 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 7 человек;

- во Львовской области 31 новый случай заболевания, 1 - смерти и 11 - выздоровления (за все время - 1 700, 55 и 420 соответственно), сейчас болеет 1 225 человек (на 19 больше за день);

- в Николаевской области 1 человек заболел, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано (с начала пандемии 294 заболели, 7 умерли и 154 выздоровели), сейчас болеет 133 человека (на 1 больше за сутки);

- в Одесской области 8 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 9 - выздоровления (с начала пандемии 896, 17 и 225 соответственно), сейчас болеет 654 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Полтавской области новых случаев заболевания за сутки не зафиксировано. В то же время 2 случая выздоровления (с начала пандемии 270 заболевших, 13 умерших и 249 выздоровевших), сейчас болеет 8 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Ривненской области 57 новых случая заболевания, 1 - заболе и 16 - выздоровления (за все время 1 770 заболели, 38 умерли и 887 выздоровели), сейчас болеют 845 человек (на 40 больше за сутки);

- в Сумской области 2 новых случая заболевания за сутки, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии 170 заболели, 4 умерли и 141 выздоровел), сейчас болеет 25 человек (на 2 больше за сутки);

- в Тернопольской области 7 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления (за все время 1 176 заболели, 26 умерли и 912 выздоровели), сейчас болеет 238 человек (на 3 больше за сутки);

- в Харьковской области 17 новых случаев заболевания и 48 – выздоровления (за все время 1 083, 47 и 408 соответственно), сейчас болеет 628 человек (за сутки на 31 меньше);

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- в Херсонской области, как и сутки назад, новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии 178 заболевших, 3 умерших и 161 выздоровевших), сейчас, как и сутки ранее, болеет 14 человек;

- в Хмельницкой области 12 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 1 - выздоровления (за все время 444 заболели, 11 умерли и 233 выздоровели), сейчас болеет 209 человек (на 9 больше за сутки);

- в Черкасской области 4 новых случаев заболевания за сутки, новых случаев (с начала пандемии 406 заболели, 16 умерли и 308 выздоровели), сейчас болеет 82 человек (на 4 больше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 28 новых случаев заболевания Covid-19, 4 случая смерти и 17 - выздоровления (3 377 заболевших, 144 умерших и 945 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 288 человек (на 7 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 10 новых случаев заболевания Covid-19, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии – 177 заболевших, 6 умерших и 63 выздоровевших), сейчас болеет 108 человек (на 8 больше, чем днем ранее).

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