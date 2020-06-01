Из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке Рада должна заслушать Авакова на Часе вопросов к правительству, - "слуга народа" Корниенко

Фракция "Слуга народа" выступила с предложением заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на Часе вопросов к правительству в пятницу.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за последние две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуация, которые сложились в пятницу в Броварах, в Кагарлыке, с этическим поведением правоохранителей и о состоянии расследования об обстоятельствах гибели нашего коллеги Давиденко. Есть много вопросов, я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ", - сказал Корниенко в понедельник на заседании согласительного совета Верховной Рады.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.