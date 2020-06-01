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Новости
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Из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке Рада должна заслушать Авакова на Часе вопросов к правительству, - "слуга народа" Корниенко

Из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке Рада должна заслушать Авакова на Часе вопросов к правительству, -

Фракция "Слуга народа" выступила с предложением заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на Часе вопросов к правительству в пятницу.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за последние две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуация, которые сложились в пятницу в Броварах, в Кагарлыке, с этическим поведением правоохранителей и о состоянии расследования об обстоятельствах гибели нашего коллеги Давиденко. Есть много вопросов, я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ", - сказал Корниенко в понедельник на заседании согласительного совета Верховной Рады.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) ВР (29228) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+9
Отчет Авакова будет выглядеть примерно так:
Из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке Рада должна заслушать Авакова на Часе вопросов к правительству, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7893
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01.06.2020 11:59
+7
Из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке Рада должна заслушать Авакова на Часе вопросов к правительству, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3285
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01.06.2020 12:05
+4
Та звільнити його мали...Ще вчора.
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01.06.2020 11:58
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Та звільнити його мали...Ще вчора.
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01.06.2020 11:58 Ответить
Вряд ли уволят. Корниенко не зря оговорился - попалися "наш министр" этим все сказано.
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01.06.2020 12:10 Ответить
Отчет Авакова будет выглядеть примерно так:
Из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке Рада должна заслушать Авакова на Часе вопросов к правительству, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7893
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01.06.2020 11:59 Ответить
С продолжительными аплодисментами, переходящими в овации!
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01.06.2020 12:20 Ответить
в новой любви Моника-Ахметов Аваков лишний.
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01.06.2020 12:03 Ответить
Из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке Рада должна заслушать Авакова на Часе вопросов к правительству, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3285
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01.06.2020 12:05 Ответить
Через інциденти в Броварах і Кагарлику Рада має заслухати Авакова на Годині запитань до уряду, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5318
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01.06.2020 12:26 Ответить
так он уже сказал что то все плохие полицейские к которым он и антин не имеют отношения
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01.06.2020 12:12 Ответить
акаків і його люди (дейдей) засвітилися у справі активних дій наркомафії..
Кілери наркомафії працювали в Україні за підтримки ближніх людей акаківа

з каналу Шапошнікова
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01.06.2020 12:12 Ответить
Аваков может сам уйти под гарантии , но скорее всего на МВД сядут люди Авакова , или люди Ермака . сами судите . кто лучше - хуже .Но что то делать надо .Это тот случай , где улучшения никак не будет .
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01.06.2020 12:13 Ответить
Да случай тяжелый, но поменять нужно - назначить Шуфрича, на месяц... Потом первая женщина министр - Фарион со Львова. А потом Авакова...
Главное шоб этот спрут по имени МВД не рос и не стал больше кита!
Хотя, от войны глистов температура говна в выгребной яме не меняется - тут без эскаватора не обойтись...
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01.06.2020 12:27 Ответить
Укакались все слуги, узнав шо ПриЗЕндент обписялся - даже на комитет не вызвали!
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01.06.2020 12:21 Ответить
Бенина шобла уже с утра по зомбоящику отмазывает жидоармяна.
Виноваты стрелочники и их бригадир, а начальник станции хороший!
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01.06.2020 12:23 Ответить
да-да... и про музей спросить не забудь...те.
Через інциденти в Броварах і Кагарлику Рада має заслухати Авакова на Годині запитань до уряду, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9662
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01.06.2020 12:24 Ответить
У мародера есть бабло,у мента есть компромат. Посмотрим, чья возьмет.
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01.06.2020 12:25 Ответить
Все куплю - сказало Злато! Все возьму - сказал Булат!
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01.06.2020 12:30 Ответить
Делаем ставки?
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01.06.2020 12:33 Ответить
А якщо він не прийде, - по музеям виловлювати будете?
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01.06.2020 12:33 Ответить
Аваков відповість - Шановні нардепи, слуги уроду, а хто вам доплату робить в конвертиках чи не ті товариші хто пхає хабарі на верх мафіозної піраміди до ареопагу глибинної країни ? Зразу ж відпадуть питания і всі зосередяться на мілкій вінницький гопоті, яка відкрила стрільбу з виключно бажання постріляти в повітря..Ну ну.
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01.06.2020 12:36 Ответить
Слово то какое придумали «инцидент»)))
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01.06.2020 12:42 Ответить
 
 