Из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке Рада должна заслушать Авакова на Часе вопросов к правительству, - "слуга народа" Корниенко
Фракция "Слуга народа" выступила с предложением заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на Часе вопросов к правительству в пятницу.
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за последние две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуация, которые сложились в пятницу в Броварах, в Кагарлыке, с этическим поведением правоохранителей и о состоянии расследования об обстоятельствах гибели нашего коллеги Давиденко. Есть много вопросов, я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ", - сказал Корниенко в понедельник на заседании согласительного совета Верховной Рады.
Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.
Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.
Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.
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Кілери наркомафії працювали в Україні за підтримки ближніх людей акаківа
з каналу Шапошнікова
Главное шоб этот спрут по имени МВД не рос и не стал больше кита!
Хотя, от войны глистов температура говна в выгребной яме не меняется - тут без эскаватора не обойтись...
Виноваты стрелочники и их бригадир, а начальник станции хороший!