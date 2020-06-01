За время карантина выявлены 385 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники, - СБУ

За период действия карантинных мероприятий киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,6 тыс. сообществ с более чем миллионной аудиторией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Кроме того, разоблачены 385 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.

Сотрудники спецслужбы установили, что 18 агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.

Через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силовому захвату власти и информационной поддержке таких неправомерных мероприятий.

Информацию о выявленных 367 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 160 человек привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

В течение 2019-2020 годов судами вынесено 26 обвинительных приговоров в отношении интернет-пропагандистов, которые умышленно осуществляли деструктивную информационную деятельность в ущерб государственной безопасности Украины с использованием социальных сетей.

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