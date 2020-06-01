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Новости Коронавирус и карантин
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За время карантина выявлены 385 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники, - СБУ

За время карантина выявлены 385 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники, - СБУ

За период действия карантинных мероприятий киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,6 тыс. сообществ с более чем миллионной аудиторией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Кроме того, разоблачены 385 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.

Сотрудники спецслужбы установили, что 18 агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.

Через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силовому захвату власти и информационной поддержке таких неправомерных мероприятий.

Информацию о выявленных 367 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 160 человек привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

В течение 2019-2020 годов судами вынесено 26 обвинительных приговоров в отношении интернет-пропагандистов, которые умышленно осуществляли деструктивную информационную деятельность в ущерб государственной безопасности Украины с использованием социальных сетей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк: Истерика пророссийских фейкометов значит лишь одно - мы качественно делаем свою работу в интересах Украины

Автор: 

карантин (16729) пропаганда (3670) россия (95365) СБУ (19855) фейк (678) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
За анекдоты ещё не сажают?
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01.06.2020 12:18
+3
Да тут на Цензоре их просто валом.
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01.06.2020 12:01
+3
Кто против вируса тот враг народа. Так что ли. Шведы агенты Росии. Все дожились до абиссинских шпионов. Черкасы будуть чинити опир. Остальным в стойло.
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01.06.2020 12:10
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Правила форума Совет форумчан
Здравствуй, министерство правды!
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01.06.2020 12:00 Ответить
Шо, страшно стало гавкать? Найдут по ай пи.
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01.06.2020 12:02 Ответить
не суди по себе, крысёныш.
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01.06.2020 12:04 Ответить
А шо на личности переходим, москалік?
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01.06.2020 12:15 Ответить
с чего ты взял, что я москалик, обмылок! ты похож на него больше. от скудоумия обвиняешь в кацапизме всех, кто видит идиотизм дурантина?
покажешь, что сам не кацап? нужно ответить на простой вопрос.
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01.06.2020 12:17 Ответить
Та ты дурбецало никак не успокоишься? Я кацап на 75% по крови, по жизни я Українець! Йди кріс лови, ущєрбний. На бояру пенсії вистачає?
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01.06.2020 12:24 Ответить
вопросика испугался. предсказуемо. пшёл вон.
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01.06.2020 12:27 Ответить
Старый поц.
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01.06.2020 12:28 Ответить
Да тут на Цензоре их просто валом.
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01.06.2020 12:01 Ответить
Помню был тут один на австралийском прокси сидел. Что-то не вижу в последнее время. Сцапали таки и прокси не помог.
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01.06.2020 12:07 Ответить
Кто против вируса тот враг народа. Так что ли. Шведы агенты Росии. Все дожились до абиссинских шпионов. Черкасы будуть чинити опир. Остальным в стойло.
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01.06.2020 12:10 Ответить
Андрей Дидовик, который со своей семьей переболели ковидом одними из первых в Украине, и призывает на этом форуме не носить повязки, он за вирус или против вируса?
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01.06.2020 12:28 Ответить
он за своих работодателей из кацапии
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01.06.2020 16:32 Ответить
Это не он, а ВОЗ официально призывает.
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01.06.2020 17:33 Ответить
Кстати в Швеции - ноль умерших. За вчера. В этом контексте он "против вируса". Всё придираИтИсь к манере изъясняться...
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01.06.2020 18:27 Ответить
Но он призывает не носить их в Украине.
В Черногории ни заболевших ни болеющих нет. А там и карантин был и маски носили. А в Швеции

Sweden
Confirmed: 37 814
Deaths: 4 403
Recovered: 0
Active: 33 411
В Словении каранин и маски были

Slovenia
Confirmed: 1 473
Deaths: 109
Recovered: 1 358
Active: 6
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02.06.2020 14:46 Ответить
Эти данные не опровергают тезис, что заставлять всех носить маски - это скотство.
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02.06.2020 15:02 Ответить
Не исключено, что и ограничения скорости движения авто кто-то считает скотством...
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02.06.2020 15:16 Ответить
я не в теме. я крайне редко езжу.
а ношение маски унизительно, вредно и создаёт дискомфорт. поэтому каждый день масочного режима я приравниваю...
с другой стороны, именно противоэпидемическая эффективность тотального онамордникования не доказана. наоборот: ранние рекомендации...
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02.06.2020 15:20 Ответить
А еще Вы забыли написать, что Вы улицы крайне редко перехоите.
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02.06.2020 15:32 Ответить
переходите.
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02.06.2020 15:32 Ответить
крайне осторожно перехожу. у меня появился стимул жить: хочу увидеть трупы дурантинщиков на виселицах. до этого надо дожить.
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02.06.2020 15:36 Ответить
Не факт, что Вы одолеете сторонника карантина в попытке его повесить. У них легкие тренированнее - они дышат с сопротивлением. Даже спортсмены такое используют в тренировках.
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02.06.2020 15:40 Ответить
я не привередливый: заколоть собаку штык-ножом меня тоже вполне устроит.
я не кровожадный: мне нужны скальпы организаторов. запуганные не ведают, что творят, их наказывать грешно. больных не бьют, больных лечат.
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02.06.2020 15:46 Ответить
Кто он? Имя, имя, сестра! (с)
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02.06.2020 16:08 Ответить
расследование не окончено. но точно в список попадут, шмыга, зе, степашка, ляшко и депутатики, голосовавшие "за". это по Украине. точно билл и мелинда...
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02.06.2020 16:14 Ответить
Штык-ножа тут мало. Берите бензопилу. По-техасски.
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02.06.2020 16:18 Ответить
Я думаю, что желающих будет столько, что право пришить падлюку будут в лотерею разыгрывать.
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02.06.2020 16:20 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/1/7110581/
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01.06.2020 18:29 Ответить
Не-а. Кто против вируса - тот дигинират.
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02.06.2020 17:29 Ответить
За анекдоты ещё не сажают?
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01.06.2020 12:18 Ответить
пока...
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01.06.2020 12:28 Ответить
этот дурантин в целом преступление
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01.06.2020 12:29 Ответить
за тобой уже выехали
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01.06.2020 16:32 Ответить
чёт долго едут. такие же бестолочи, как и ты, наверное.
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01.06.2020 18:22 Ответить
А чому за дупу СБУ не бере Держстатистки за засекречування інформації про загальну кількість померлих в Україні за 2020 рік по місяцям? Чому така статисткика є у вільному3 доступі за всі роки, наприклад 2018,2019 і обана - зчезла з екранів зеленого радару. Подається якась какофонія, типу за два місяці від грипу, чи з початку 2020 від ковидла померло стільки то.... Ніби ті тести пройшли державну сертифікацію і дозволяють чітко визначити хто хворий, а хто ні. Там розбіжність туди - сюди 40 відсотків і це у якісних тестів, а у інших подвал прома взагалі пливе на всі 50 відсотків.
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01.06.2020 12:28 Ответить
була статистика що за сцчень від грипу та запалення легенів померло понад 600. від мегахворі за три місяці стільки ж
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01.06.2020 16:54 Ответить
Я питаю про загальну кількість померлих за січень, за березень за квітень щоб порівняти статистичн дані за минулі роки, а нам впарюють лише померлих чи через грип чи ковидлу. Тобто, порівнювати немає з чим, Ну наприклад в Україні за квітень місяць 2019 в загальному померло 6000 тварин (500 коняк, 2000 курей, 500 корів і 3000 кролів) а вам за 2020 так статистику подають владарі - за два місяці січень і березень померло 3200 курей від курячого грипу і все, так ви можете порівняти є пандемія чи її немає? А скільки курей взагалі померло, під колесам авто, від пандемії чуми чи ще чогось. Отож.
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01.06.2020 18:21 Ответить
Все руководство ВОЗ арестовали?
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01.06.2020 12:38 Ответить
горытрупов
хотитекаквиталии
смерность6%
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01.06.2020 12:48 Ответить
Короновирус и государство под охраной СБУ. Короновирус наш рулевой. Где то это уже было.
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01.06.2020 13:05 Ответить
Неужели шмыгаля ляшка и авакова повязали??!!!
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01.06.2020 13:11 Ответить
За нарушение конституции про обмеження прав и свобод давно пора.
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01.06.2020 13:18 Ответить
Война идет, а СБУ занимается фигней. Впрочем, как и всегда.
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01.06.2020 14:52 Ответить
противники карантина напоминают собак, которых привезли к ветеринару, а они кусаются и огрызаются
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01.06.2020 16:34 Ответить
Наоботорот, любители карантина инапоминают собак, которых посадили на цепь и одели намордники, но они, тем не менее, в благодарность за корм верно служат своему хозяину.
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01.06.2020 17:39 Ответить
Ага. Долой прививки, знаем.
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02.06.2020 17:30 Ответить
А то,что Беларусь и Швеция не вводила карантин тоже фейк или про это нельзя говорить?
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01.06.2020 17:01 Ответить
За время карантина выявлены 385 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники...

Я не понял, а остальные, что на заседание Рады не приходят?
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01.06.2020 18:24 Ответить
 
 