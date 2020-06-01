За время карантина выявлены 385 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники, - СБУ
За период действия карантинных мероприятий киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,6 тыс. сообществ с более чем миллионной аудиторией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Кроме того, разоблачены 385 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.
Сотрудники спецслужбы установили, что 18 агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.
Через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силовому захвату власти и информационной поддержке таких неправомерных мероприятий.
Информацию о выявленных 367 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 160 человек привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.
В течение 2019-2020 годов судами вынесено 26 обвинительных приговоров в отношении интернет-пропагандистов, которые умышленно осуществляли деструктивную информационную деятельность в ущерб государственной безопасности Украины с использованием социальных сетей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
покажешь, что сам не кацап? нужно ответить на простой вопрос.
В Черногории ни заболевших ни болеющих нет. А там и карантин был и маски носили. А в Швеции
Sweden
Confirmed: 37 814
Deaths: 4 403
Recovered: 0
Active: 33 411
В Словении каранин и маски были
Slovenia
Confirmed: 1 473
Deaths: 109
Recovered: 1 358
Active: 6
а ношение маски унизительно, вредно и создаёт дискомфорт. поэтому каждый день масочного режима я приравниваю...
с другой стороны, именно противоэпидемическая эффективность тотального онамордникования не доказана. наоборот: ранние рекомендации...
я не кровожадный: мне нужны скальпы организаторов. запуганные не ведают, что творят, их наказывать грешно. больных не бьют, больных лечат.
хотитекаквиталии
смерность6%
Я не понял, а остальные, что на заседание Рады не приходят?