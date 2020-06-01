Кулеба, Ермак, Резников и Таран завтра посетят Берлин для переговоров по Донбассу и Крыму, - МИД Украины
Украинская делегация во вторник, 2 июня, посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для обсуждения ситуации на Донбассе, инициатив по деоккупации Крыму и результатов договоренностей "нормандского формата".
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, участие в визите примет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
В состав украинской делегации также войдут вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и другие должностные лица.
Так, в Берлине запланированы встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Отмечается, что в ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита "Нормандского формата" на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыму, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID 19.
Кроме того, по результатам переговоров министров иностранных дел Украины и ФРГ запланирована их совместная пресс-конференция
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Ведь более никакого статуса по всем законам и прочая у Ермака нет
Но он же нелошак...
Они не подведут украинцев !
Уже требовали, толку оказалось мало.
и от SWIFT отрубить РФ!!!
Это вероятно эффективно, но ведь не отрубили, а теперь точно не отрубят: SWIFT по-китайски: ряд российских банков подключился к системе платежей КНР.
Что ещё? "Если это не поможет, мы напишем в СПОРТЛОТО"?
Может, хватит надеятся на дядю?
Нет, это не лечится - вся надежду на доброго дядю. Безнадега.
А Єрмак? "Виконуючий обов"язки Президента України"?
С кем переговоры? С ФРГ? Единственно что приходит в голову - ФРГ посредник, и цель этих переговоров - донесение до Украины согласованную позицию ФРГ и РФ. Потому что для нем бизнеса товарооборот с РФ в разы важнее чем с Украиной, тем более что и Украина никуда не денется.
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11.01.2020 Кроме того, Меркель и Путин во время совместного обеда намерены обсудить следующие шаги по урегулированию ситуации на востоке Украины. Следующая встреча в "нормандском формате" пройдет весной в Берлине.
Немецкие политики подчеркивают тесные связи ФРГ и РФ.
Служащие колониальной администрации и не могут быть патриотически настроенными туземцами. Это очевидно.
Це Таран нагородив того самого вілкула, який кричав добробату "Айдар" щось на зразок " ви фашисти, а ми тут оборону тримаємо"