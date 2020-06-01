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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба, Ермак, Резников и Таран завтра посетят Берлин для переговоров по Донбассу и Крыму, - МИД Украины

Кулеба, Ермак, Резников и Таран завтра посетят Берлин для переговоров по Донбассу и Крыму, - МИД Украины

Украинская делегация во вторник, 2 июня, посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для обсуждения ситуации на Донбассе, инициатив по деоккупации Крыму и результатов договоренностей "нормандского формата".

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, участие в визите примет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

В состав украинской делегации также войдут вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и другие должностные лица.

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Так, в Берлине запланированы встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Отмечается, что в ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита "Нормандского формата" на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыму, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID 19.

Кроме того, по результатам переговоров министров иностранных дел Украины и ФРГ запланирована их совместная пресс-конференция

Автор: 

Германия (6929) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Резников Алексей (1170) Ермак Андрей (1256) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+25
Интересно, в каком статусе секретарша обычно ведет переговоры?
Ведь более никакого статуса по всем законам и прочая у Ермака нет
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01.06.2020 12:07
+15
Жодного представника України
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01.06.2020 12:13
+12
ну тада отдай айфон і пользуйся риндой, і мєрина помєняй на жигуля
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01.06.2020 12:10
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Интересно, в каком статусе секретарша обычно ведет переговоры?
Ведь более никакого статуса по всем законам и прочая у Ермака нет
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01.06.2020 12:07 Ответить
Не секретарша, бери выше - завхоз!))
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01.06.2020 12:12 Ответить
Во-первых, надо разобраться, кто у кого секретарша...
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01.06.2020 12:15 Ответить
В статусе свахи. Да и о цене за сдачу Украины он уже договорился
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01.06.2020 12:15 Ответить
торговый огент зел°°ы
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01.06.2020 12:20 Ответить
можуть бути надані повноваження Постановою уряду.
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01.06.2020 13:09 Ответить
В статусе представителя РФ! В каком же еще...
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01.06.2020 14:23 Ответить
Кулеба, Ермак, Резников и Таран завтра посетят Берлин для переговоров по Донбассу и Крыму, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 2992
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01.06.2020 12:07 Ответить
ну тада отдай айфон і пользуйся риндой, і мєрина помєняй на жигуля
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01.06.2020 12:10 Ответить
И этого ублюдка выбрало зестадо
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01.06.2020 12:14 Ответить
Кулеба, Єрмак, Резніков і Таран завтра відвідають Берлін для переговорів стосовно Донбасу та Криму, - МЗС України - Цензор.НЕТ 7794
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01.06.2020 12:18 Ответить
Це примітивний вкид, розрахований на секту 8% що повірить будь-чому проти Зеленського.
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01.06.2020 12:19 Ответить
сарказм - 88 левел
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01.06.2020 12:44 Ответить
А ты за пархатых мразей подгораешь?
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01.06.2020 12:53 Ответить
Огласите полномочия головы Офиса Президента, будь ласка.
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01.06.2020 16:39 Ответить
Себе подобного подлеца.
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01.06.2020 12:19 Ответить
ти - негідник! називаєш ублюдком керівництво держави.
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01.06.2020 13:11 Ответить
помесь двух видов животных - от жеребца и ослицы: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BA лошак

Но он же нелошак...
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01.06.2020 13:17 Ответить
не смішно.
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01.06.2020 13:20 Ответить
А где тут виден смех? Это всего-лишь - определение лошака...
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01.06.2020 13:22 Ответить
Огласите полномочия головы Офиса Президента, будь ласка.
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01.06.2020 16:40 Ответить
такой состав обєспєчіт тіріторіальную целосность дамбаса
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01.06.2020 12:07 Ответить
бред! РФ не отдаст Донбасс! Нужно не переговоры вести, которые беспонтовые, а требовать санкции новые против РФ и эмбарго торговые на РФ и от SWIFT отрубить РФ!!!
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01.06.2020 12:09 Ответить
Вы видели лица этих людей ?
Они не подведут украинцев !
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01.06.2020 12:10 Ответить
требовать санкции новые против РФ и эмбарго торговые на РФ
Уже требовали, толку оказалось мало.

и от SWIFT отрубить РФ!!!
Это вероятно эффективно, но ведь не отрубили, а теперь точно не отрубят: SWIFT по-китайски: ряд российских банков подключился к системе платежей КНР.
Что ещё? "Если это не поможет, мы напишем в СПОРТЛОТО"?

Может, хватит надеятся на дядю?
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01.06.2020 13:59 Ответить
а че ты ссышься тогда кремлеботина.))) будет вам еще много санкций!!!
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01.06.2020 15:37 Ответить
будет вам еще много санкций!!!
Нет, это не лечится - вся надежду на доброго дядю. Безнадега.
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01.06.2020 16:46 Ответить
На фоні протестів у США будуть реінтегрувати Донбас за здачу Криму.
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01.06.2020 12:10 Ответить
ці дєятєлі реінтегрують Україну в дамбас. Крим нє обсуждайєцца ващє
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01.06.2020 12:13 Ответить
Наконец-то мы с тобою в чем-то согласны
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01.06.2020 16:41 Ответить
Сходство,как с türk.- kasap---кацап- палач мясник- и греч.- σαρκάζω---саркаст-разрыватель мяса?Именно-30-и летняя система барЬІг УкраинЬІ не способна отделить шило от мЬІла,будь она шоколадно-колорадной или зелено-каломойной.Пример Австрии им в помощь:
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01.06.2020 23:15 Ответить
https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
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01.06.2020 23:16 Ответить
посетят Берлин.- Чтобы упросить снять санкции: Кандидат в президенты Владимир Зеленский обещает в случае победы закончить войну. - Укринформ, а Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия.
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01.06.2020 12:10 Ответить
держись, Кулеба! одному против толпы трудно будет.......
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01.06.2020 12:11 Ответить
заКулєба давно вже в тайожний саюз тянєт
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01.06.2020 12:14 Ответить
Кулеба - патрон из той же обоймы с пулей из зеленого говна. Не витай в иллюзиях насчет пристайки или кулебы. Оба взаимозаменяемы, без хребта и принципов. Особенно после слов кулебы, дескать, только благодаря усилиям "нашегопрезидентазиленскава" были возвращены из плена украинские моряки... ухум... в последний день окончания срока исполнения решеия международного суда... усилия зильеньськава...
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01.06.2020 12:19 Ответить
та это ясно, но он хоть огрызается......
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01.06.2020 12:30 Ответить
а хотелось бы проактивности, шоб огрызались грызловы... видишь как, опять мы выбираем наихудшее из всех непОтреб
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01.06.2020 12:39 Ответить
Кулебу я вовсе не защищаю, и не оправдываю..., просто считаю, что из всего этого мусора во власти, он не самое худшее, что могло с нами случиться в международных отношениях.....
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01.06.2020 13:14 Ответить
Сівоху обісцяного не забудьте
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01.06.2020 12:11 Ответить
Жодного представника України
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01.06.2020 12:13 Ответить
Кулеба, Єрмак, Резніков і Таран завтра відвідають Берлін для переговорів стосовно Донбасу та Криму, - МЗС України - Цензор.НЕТ 9467
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01.06.2020 13:19 Ответить
Сволочи. Карантин сняли уже можно и за деньгами к ***** ехать и в секретной комнате договариваться. Даже ЗЕ не берут чтобы не разляпал что они там подпишут.
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01.06.2020 12:14 Ответить
Будут сливать
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01.06.2020 12:16 Ответить
Они начали ещё до иннаугурации.
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01.06.2020 12:20 Ответить
Ну, Кулеба - МЗС. Рєзников - Вице-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Таран - МО...
А Єрмак? "Виконуючий обов"язки Президента України"?
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01.06.2020 12:16 Ответить
Йирмяк - прокси лапотного кИзяка, исполнитель его воли и тайных замыслов. Об этом трубят во все фанфары, но наполеончик не слышит... потому что ленка ему перелет оплатила... член(!) Семьи, как-никак...
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01.06.2020 12:24 Ответить
Плохо что на "переговорах" не будет защитников интересов Украины.
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01.06.2020 12:18 Ответить
Невже делегація не може обійтися без завхоза--йому ж потрібно подавати олівці.папери шуту. Яким законом надано право єрмаку приймати участь в переговорах як повноправний учасник. Коли президент буде виконувати норми Конституції і законів України--вже за це він повинен нести карну відповідальність
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01.06.2020 12:18 Ответить
ярмак продаст Меркель должность ?
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01.06.2020 12:19 Ответить
Буде капітуляція перед фюрером РФ.
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01.06.2020 12:20 Ответить
Но под другим названием.
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01.06.2020 12:21 Ответить
Прошу пардона , а нахрена нам такой президент , если на судьбоносные для страны переговоры его даже не приглашают !
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01.06.2020 12:21 Ответить
Тю... а этот ********** и не для нас. Он для кремля.
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01.06.2020 12:23 Ответить
Скоро Ермака и от туда будут гнать сцаными тряпками)в США он ,вместе с землёй, уже рвотный рефлекс вызывает
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01.06.2020 12:22 Ответить
Навіть не можна сказати, хто в цій делегації за Україну. Жах! От вибрав нарід всім нам владу.
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01.06.2020 12:25 Ответить
А хто ж від УКРАЇНИ ?
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01.06.2020 12:34 Ответить
Там собиралася компания блатная ........
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01.06.2020 12:37 Ответить
Есть ещё кандидаты от Украины: Фарион,Корчинский,Стемпицкий .Надо их включать на немецком направлении.Они видные дипломаты,специалисты.
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01.06.2020 12:38 Ответить
Ермака можна на висоті 10000 викинути за борт, решта на зворотньому путі за підсумками перемовин.
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01.06.2020 12:38 Ответить
Мюніх'38 - там ше Дєладьйо з ЧлєнБєріЛєном уламалі чєхов отдать Крим і дамбас шоп абєспєчіть мір в Еуропє.
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01.06.2020 12:42 Ответить
Кулеба, Єрмак, Резніков і Таран завтра відвідають Берлін для переговорів стосовно Донбасу та Криму, - МЗС України - Цензор.НЕТ 2000
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01.06.2020 12:49 Ответить
Когда на переговоры от Украины едут одни предатели, то это оптимизма не внушает.
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01.06.2020 13:03 Ответить
Функція і завдання Єрмака https://www.obozrevatel.com/crime/putin-v-bunkere-on-neadekvaten-ukraine-grozit-opasnost-piontkovskij.htm агент Москвы с вербовочным псевдонимом "Козырь" у цій делегації відома. Їх неодноразово озвучував політолог Андрій Піонтковський.
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01.06.2020 13:16 Ответить
трата народных денег
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01.06.2020 13:16 Ответить
вернутся с плакатом- крым наш
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01.06.2020 13:17 Ответить
Кулеба, Ермак, Резников и Таран завтра посетят Берлин для переговоров по Донбассу и Крыму, - МИД Украины
С кем переговоры? С ФРГ? Единственно что приходит в голову - ФРГ посредник, и цель этих переговоров - донесение до Украины согласованную позицию ФРГ и РФ. Потому что для нем бизнеса товарооборот с РФ в разы важнее чем с Украиной, тем более что и Украина никуда не денется.

https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/a-51964643

11.01.2020 Кроме того, Меркель и Путин во время совместного обеда намерены обсудить следующие шаги по урегулированию ситуации на востоке Украины. Следующая встреча в "нормандском формате" пройдет весной в Берлине.
Немецкие политики подчеркивают тесные связи ФРГ и РФ.
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01.06.2020 13:53 Ответить
Ну )(Уле патриоты Украины все ,как один .Украинцы вам не стыдно ,в сердце ни чего не щимит? Прикиньте интересы Израиля в ООН будет представлять Настала или страж исламской революции🤓🥺🤦🐸🐸🐸
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01.06.2020 13:53 Ответить
Ну )(Уле патриоты Украины все ,как один .
Служащие колониальной администрации и не могут быть патриотически настроенными туземцами. Это очевидно.
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01.06.2020 14:04 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/1/7253993/ Міністр оборони Андрій Таран нагородив мера Кривого Рогу, ексрегіонала Юрія Вілкула медаллю "За сприяння Збройним Силам України", повідомляє сайт Криворізької міськради
Це Таран нагородив того самого вілкула, який кричав добробату "Айдар" щось на зразок " ви фашисти, а ми тут оборону тримаємо"
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01.06.2020 16:23 Ответить
Ермака надо отстранять от должности за попытки предательства интересов Украины, а не разрешать ему вести переговоры.
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02.06.2020 12:39 Ответить
 
 