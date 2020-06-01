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По законопроекту об оппозиции мы уже вышли на "общее видение", - "слуга народа" Стефанчук

По законопроекту об оппозиции мы уже вышли на

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отмечает, что относительно законопроекта об оппозиции уже есть "общее видение".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"За прошедшую неделю по распоряжению председателя Верховной Рады Украины мы провели большое заседание рабочей группы по наработке закона относительно оппозиции ... Мы вышли уже на общее видение и определенную структуру данного законопроекта", - сообщил Стефанчук.

Он добавил, что далее, в соответствии с утвержденным планом, продолжится работа над этим законопроектом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о двойном гражданстве ВР обсудит и доработает к осени, - Стефанчук

Как сообщалось, две недели назад рабочая группа начала работу над законопроектом. В пятницу, 15 мая, состоялось первое заседание рабочей группы, которая разрабатывает законопроект об оппозиции и взаимоотношениях коалиции и оппозиции.

ВР (29228) законопроект (3219) оппозиция (5335) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+5
Комбикорм.
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01.06.2020 12:14
+3
Эта жирная слуга объедает народ Украины😂
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01.06.2020 12:06
+2
слуги нарота нажратые голодные мрази с зел°°ой во главе,
охметовские шакалы
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01.06.2020 12:18
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Эта жирная слуга объедает народ Украины😂
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01.06.2020 12:06 Ответить
шо он ест?
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01.06.2020 12:07 Ответить
Комбикорм.
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01.06.2020 12:14 Ответить
Ты хотел сказать жрёт ?
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01.06.2020 12:19 Ответить
Шрек что-то общее имеет с жоппоблоком ?
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01.06.2020 12:15 Ответить
слуги нарота нажратые голодные мрази с зел°°ой во главе,
охметовские шакалы
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01.06.2020 12:18 Ответить
А не желаешь ли ты, Мальчиш, к нам, в буржуинство, записаться?
- В буржуинство?
- Будешь лопать, Плохиш, всё, что захочешь! Халву - пачками, варенье - банками, шоколад - плитками, печенье - коробками.
- Стойте, я сейчас! Я только штаны подтяну...
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01.06.2020 12:19 Ответить
Щодо законопроекту про опозицію ми вже вийшли на "спільне бачення", - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 556

Мавпа вперше побачила Стефанчука..
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01.06.2020 12:22 Ответить
Каков стресс у животного! Виживёт ли?
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01.06.2020 12:41 Ответить
Что то я давно не видел Разумкова .100 % Стефанчук слопал ! ))
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01.06.2020 12:25 Ответить
Ты это, когда увидишь его снова, ты не подумай ничего плохого...
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01.06.2020 12:28 Ответить
А что Разумков живой ? Ну кого же тогда ? Аа..понял ! Я ЗЕ давно не видел ! ))
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01.06.2020 12:42 Ответить
Скажите мордатому, шоб хорошо стелил, шоб после следующих выборов было мягче падать... и ортодонта пускай посетит бирюльки на зубы парадонтозные надеть, а то вон какой свисток между 11-м и 21-м по международной нумерации...
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01.06.2020 12:33 Ответить
Он из лесу вышел и снова зашёл.
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01.06.2020 12:39 Ответить
Не, ну где они такие рожи берут...
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01.06.2020 15:44 Ответить
А может всё таки на парашу всю эту ОПЕНЖОПИЮ.
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01.06.2020 16:02 Ответить
 
 