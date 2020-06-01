По законопроекту об оппозиции мы уже вышли на "общее видение", - "слуга народа" Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отмечает, что относительно законопроекта об оппозиции уже есть "общее видение".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"За прошедшую неделю по распоряжению председателя Верховной Рады Украины мы провели большое заседание рабочей группы по наработке закона относительно оппозиции ... Мы вышли уже на общее видение и определенную структуру данного законопроекта", - сообщил Стефанчук.

Он добавил, что далее, в соответствии с утвержденным планом, продолжится работа над этим законопроектом.

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Как сообщалось, две недели назад рабочая группа начала работу над законопроектом. В пятницу, 15 мая, состоялось первое заседание рабочей группы, которая разрабатывает законопроект об оппозиции и взаимоотношениях коалиции и оппозиции.