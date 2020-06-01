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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве 58 случаев COVID-19, умерли два человека, всего 3 043 инфицированных, - Кличко

За сутки в Киеве 58 случаев COVID-19, умерли два человека, всего 3 043 инфицированных, - Кличко

В Киеве за сутки зафиксировали 58 случаев COVID-19, 2 человека умерли.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 - медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за период пандемии - 68 летальных случаев. Сегодня в Киеве уже 3 043 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр Киева.

Среди заболевших 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет и 5-летняя . А также 13 мужчин в возрасте от 23 до 61 года и три мальчика - 7, 15 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали четырех пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 6 человек. Всего коронавирус побороли 654 жителя столицы.

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но теперь у ветали выборы и вирус стал не так страшен что бы закрывать метро и садики. твари
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01.06.2020 12:10 Ответить
Группа в садике из 15 человек, никто не согласился на этих условиях приводить детей в садик. На выборах не плачьте никто никому из действующих ничего незабудет.
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01.06.2020 12:43 Ответить
 
 