С 1 июня в Киеве открыли некоторые детсады, спорткомплексы и профтехи, - Кличко

С 1 июня в Киеве начали следующий этап ослабления ограничительных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня, с первого июня, в столице открыли: детские сады - те, что выполнили требования и регламенты для безопасной работы в этой ситуации. Спортивные комплексы, залы и фитнес-центры. Детско-юношеские спортивные школы. Учреждения профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов", - рассказал мэр.

Он напомнил, что с субботы, 30 мая, в столице отрылись: крупные магазины площадью более 1 000 квадратных метров, торгово-развлекательные центры (без развлекательных зон). Начали работать и гостиницы. Кроме хостелов.

"Мы понимаем, что бизнесу, людям нужно работать. Что карантин сильно ударил по материальному положению граждан и экономике в целом. Но ограничения нужно снимать постепенно. Следить за ситуацией, где у нас наибольшие риски. - Чтобы не допустить новых очагов заболевания и инфекционного взрыва. Давайте сознательно относиться к этому. Беречь свое здоровье и соблюдать правила", - подытожил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 58 случаев COVID-19, умерли два человека, всего 3 043 инфицированных, - Кличко