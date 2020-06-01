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Новости Коронавирус и карантин
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С 1 июня в Киеве открыли некоторые детсады, спорткомплексы и профтехи, - Кличко

С 1 июня в Киеве начали следующий этап ослабления ограничительных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня, с первого июня, в столице открыли: детские сады - те, что выполнили требования и регламенты для безопасной работы в этой ситуации. Спортивные комплексы, залы и фитнес-центры. Детско-юношеские спортивные школы. Учреждения профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов", - рассказал мэр.

Он напомнил, что с субботы, 30 мая, в столице отрылись: крупные магазины площадью более 1 000 квадратных метров, торгово-развлекательные центры (без развлекательных зон). Начали работать и гостиницы. Кроме хостелов.

"Мы понимаем, что бизнесу, людям нужно работать. Что карантин сильно ударил по материальному положению граждан и экономике в целом. Но ограничения нужно снимать постепенно. Следить за ситуацией, где у нас наибольшие риски. - Чтобы не допустить новых очагов заболевания и инфекционного взрыва. Давайте сознательно относиться к этому. Беречь свое здоровье и соблюдать правила", - подытожил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 58 случаев COVID-19, умерли два человека, всего 3 043 инфицированных, - Кличко

Автор: 

детсад (428) карантин (16729) Киев (25475) Кличко Виталий (4636) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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які відкриття коли вірус продовжується...хочете як на масквє?
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01.06.2020 12:28 Ответить
але треба робити малюкам тести, бо інакше одне дитя заразить 20, а - ті своїх батьків і буде геометрічна прогресія.
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01.06.2020 12:38 Ответить
На этих условиях вести малыша в садик никто не согласился. Из группы 15 детей ни один не пришел в садик. г.Харьков, Шевченковский район.
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01.06.2020 12:54 Ответить
а если оправдаются опасение людей - то кто будет крайним ?! вирус то не изчез !!
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01.06.2020 12:55 Ответить
 
 