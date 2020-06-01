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Новости Коронавирус и карантин
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Свято-Вознесенский Флоровский монастырь в Киеве закрыли на карантин: за сутки там обнаружили 22 случая COVID-19, - Кличко

Свято-Вознесенский Флоровский монастырь в Киеве закрыли на карантин: за сутки там обнаружили 22 случая COVID-19, - Кличко

В Свято-Вознесенском Флоровском монастыре зафиксировали вспышку коронавируса. Там обнаружили 26 инфицированных. Монастырь закрыли на карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе - 23 больных. Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили всего у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки - у 22. В течение выходных в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь", - сказал Кличко.

Он сообщил, что монастырь закрыли на карантин. Там сейчас осуществляют дезинфекцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киево-Печерской лавре и двух монастырях столицы сняли карантин, - Кличко

"Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться к карантину. - Если количество больных будет увеличиваться и достигнет параметров, которые город определил для пересмотра послаблений", - отметил Кличко.

карантин (16729) Кличко Виталий (4636) монастырь (79) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Монахи, шото не любит вас Господь. Не тем занимаетесь?
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01.06.2020 12:27
+5
то випробування на них послано, Всевишнім. Сподіваюся, вони молитвами лікуватися будуть ? 21 сторіччя на дворі.... а вони роблять з попів ідолів....
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01.06.2020 12:29
+2
шоб всі попи подохли від щірого серця бажаю...!
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01.06.2020 12:22
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шоб всі попи подохли від щірого серця бажаю...!
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01.06.2020 12:22 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C Свято-Вознесенский Флоровский монастырь - Киевская епархия (Московского патриархата)
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01.06.2020 12:41 Ответить
Как то в данном случае автор ЦН забыл указать, что МП, по всей видимости московские попы подсчитали, какой взнос в эпидемию сделали орлы Епифания и Филарета и намекнули, что не будут широко звонить, если любители раскольников заткнутся о принадлежности болеющих монастырей. Вообще то мы видим, что в монастырях самая благодатная почва для инфекции и ПЦУ с ними легче, т.к. они вообще не имеют монастырей.
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01.06.2020 13:18 Ответить
Кацарылый ,а какой можешь оглосить? Только упоротые кацарылые попы и разносят вирус по Украине.Эту секту фсбешную давно необходимо изолировать от общества и Украинцев.
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01.06.2020 13:22 Ответить
Монахи, шото не любит вас Господь. Не тем занимаетесь?
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01.06.2020 12:27 Ответить
то випробування на них послано, Всевишнім. Сподіваюся, вони молитвами лікуватися будуть ? 21 сторіччя на дворі.... а вони роблять з попів ідолів....
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01.06.2020 12:29 Ответить
Что поделаешь. Видать процесс эволюции пошел обратным путем.
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01.06.2020 12:54 Ответить
Наказание за мужеложство, согласно настоятелю Киево-Печерской Лаври?
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01.06.2020 12:34 Ответить
Флоровский монастырь - женский.
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01.06.2020 12:46 Ответить
И лисбейские утехи!
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01.06.2020 12:47 Ответить
днем монашут, ночью матней машут
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01.06.2020 13:18 Ответить
Бог шельму метит.
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01.06.2020 14:12 Ответить
ясно ,что после открытия транспорта будет пандемия.
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01.06.2020 16:29 Ответить
 
 