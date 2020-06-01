Свято-Вознесенский Флоровский монастырь в Киеве закрыли на карантин: за сутки там обнаружили 22 случая COVID-19, - Кличко

В Свято-Вознесенском Флоровском монастыре зафиксировали вспышку коронавируса. Там обнаружили 26 инфицированных. Монастырь закрыли на карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе - 23 больных. Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили всего у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки - у 22. В течение выходных в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь", - сказал Кличко.

Он сообщил, что монастырь закрыли на карантин. Там сейчас осуществляют дезинфекцию.

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"Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться к карантину. - Если количество больных будет увеличиваться и достигнет параметров, которые город определил для пересмотра послаблений", - отметил Кличко.