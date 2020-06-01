Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесен в Раду на этой неделе, - Стефанчук

Законопроект о всеукраинском референдуме будет подан в Верховную Раду на этой пленарной неделе.

Об этом заявил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Касательно закона о всеукраинском референдуме: сегодня или на этой неделе точно будет внесён в стены Верховной Рады", - заявил Стефанчук в понедельник на заседании Согласительного совета.

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