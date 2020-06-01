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Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесен в Раду на этой неделе, - Стефанчук

Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесен в Раду на этой неделе, - Стефанчук

Законопроект о всеукраинском референдуме будет подан в Верховную Раду на этой пленарной неделе.

Об этом заявил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Касательно закона о всеукраинском референдуме: сегодня или на этой неделе точно будет внесён в стены Верховной Рады", - заявил Стефанчук в понедельник на заседании Согласительного совета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По законопроекту об оппозиции мы уже вышли на "общее видение", - "слуга народа" Стефанчук

Автор: 

ВР (29228) референдум (1504) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+16
первый вопрос о присоединении Малороссии к Росиюшке...., да?
Угадал...?
такого референдума ждут 73% зе-дыбилов...
и ты уверен ждешь...
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01.06.2020 12:28
+15
Саме нагальне питання.
Зараз зелена воша буде парити народові мізки дріб'язковими референдумами.
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01.06.2020 12:27
+13
Можно не сомневаться в очередной антиукраинской поганке от 3Ерашиста.
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01.06.2020 12:30
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Правила форума Совет форумчан
Страшно . Лицо , мысли .....
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01.06.2020 12:24 Ответить
Они адвокатскую монопольку не смогли отменить, засранцы, а тут на референедум замахнулись...
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01.06.2020 14:22 Ответить
Замечательно.
Есть масса вопросов на всеукраинский референдум!
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01.06.2020 12:25 Ответить
первый вопрос о присоединении Малороссии к Росиюшке...., да?
Угадал...?
такого референдума ждут 73% зе-дыбилов...
и ты уверен ждешь...
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01.06.2020 12:28 Ответить
Сгинь кацапская морда!
Никакого присоединения Украины к росии не будет.
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01.06.2020 12:46 Ответить
А з якою метой московія привела до влвди зенечисть? х..ло й не маскує своєї цілі ,створення ссср2
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01.06.2020 12:53 Ответить
так кто же зебилов будет спрашивать? стефанчук выдвинет вопрос - и через пару-тройку недель обработки зомбоящиком - 73% с пеной у рта будут орать ЗА присоединение к рашке..
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01.06.2020 12:54 Ответить
Прикинь, не угадал.
О твоём лечении в психушке.
И тех, кто тебе лайки поставил, тоже.
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01.06.2020 15:43 Ответить
Те, кто поставил лайки кремлевские Тролли, есть очень давние завсегдатаи ЦЕНЗОРа.
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01.06.2020 16:51 Ответить
хрюкає свиня на фото... аб чом рехверендум?
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01.06.2020 12:26 Ответить
Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесен в Раду на этой неделе, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6713

давай, розповідай нам, як космічні кораблі бороздять простори всесвіту
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01.06.2020 12:26 Ответить
Саме нагальне питання.
Зараз зелена воша буде парити народові мізки дріб'язковими референдумами.
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01.06.2020 12:27 Ответить
Якби ж то дріб'язковими....
Винесуть, як і збирались, питання вступу в НАТО, мову.
І заблокують вступ 25% голосів ватоцефалів.
Вони спеціально внесли в свій закон норму про блокуючий пакет.
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01.06.2020 12:30 Ответить
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01.06.2020 12:33 Ответить
То есть, по вашему нормально называть чуть ли не 10 млн сограждан "ватоцефалами"?
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01.06.2020 12:36 Ответить
Вполне... Катя, а нормально навязывать волю 73% идиотов трезвомыслящему населению???
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01.06.2020 12:43 Ответить
Принцип демократии - воля большинства. А вы, как в "старые-добрые совковые времена" продолжаете парадигму - мол, пусть и большинство, но они идиоты, а мы "трезвомыслящее население".
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01.06.2020 12:48 Ответить
ну так о чем тогда твой треп насчет 10 млн??? Катюш, ничего личного... бесса ме мучо, соно сифуэре эста ночи ла ультима вэс....
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01.06.2020 12:52 Ответить
Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7645
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01.06.2020 12:52 Ответить
Меня раздражает как раз тот вариант, что у нас в Украине и разрывают страну те, кто оскорбляет оппонентов и людей с другим мировоззрением. У кого большинство - тот и будет определять движение государства. А у нас как не "е...чие западенцы", так "е..ные ватоцефалы". Общайтесь, приводите свои аргументы, а не разводите срач. Из-за такого страна и погибнет
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01.06.2020 13:00 Ответить
вата, запомни - цивилизацию двигает НЕ "большинство", а 10-20% меньшинство.. В ЛЮБЫХ сферах. А тупое большинство жрет и смотрит зомбоящик и слепо идет за теми, кто предложит большую сосиску))
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01.06.2020 13:03 Ответить
Да, я читала ваши подобные оправдания после пролета Пороха. Причем от тех же авторов, которые до выборов рассуждали, когда же победит ПАП - в первом туре, или все-таки во втором. И они же накануне выборов говорили, что все рейтинги - купил Коломойский, хотя они во многом совпали с результатом выборов) И в итоге "всемогущий" Коломойский пропал, зато появилась догма про "золотой четвертак" и про то "что лишь меньшинство двигает цивилизацию".
Насчет майдана - хотите каждые выборы президента так проводить? так тогда проще сразу завести деспотию по восточному, или, на худой конец, беларусскому образцу, чем каждый раз так позориться на весь мир.
Потому что третья революция в стране за 20 лет - это реально позор
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01.06.2020 13:15 Ответить
Еще один.... Приятно считать себя на месте данного врача? А, к примеру, в 2014-м году ты на каком месте был - врача или психбольных?
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01.06.2020 13:01 Ответить
вата, именно что в 2014 году МЕНЬШИНСТВО стояло на Майдане и спасало Украину от вас, пассивного и безликого "большинства", смотркевшего сериалчики "сваты" во время боев на Майдане
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01.06.2020 13:04 Ответить
Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1253
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01.06.2020 13:06 Ответить
Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6620
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01.06.2020 13:03 Ответить
по итогам выбора президента во время войны - да!
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01.06.2020 12:44 Ответить
Военное положение было? И не когда Порошок отправил два десятка матросов на заклание, а когда гибли сотни Героев ежедневно на Донбассе? нет?
Тогда о чем речь?
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01.06.2020 12:51 Ответить
ууу, какая ты вата.. Прямо таки "на заклание" - слово-в слово повторила фразу скабеевой-соловьева))
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01.06.2020 12:57 Ответить
Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7115
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01.06.2020 13:08 Ответить
что бы не травмировать ваш орган предназначенный для мышления - во время деоккупации территори Украины
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01.06.2020 13:33 Ответить
Ну и как их там заклали?
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01.06.2020 14:48 Ответить
А можливо і так , раби , підножки, грязь мацкви.
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01.06.2020 12:51 Ответить
а чего удивительного? хте самые 10 млн ватоцефалов зимой 2014 поддерживали януковаща и орали за рашку...
в общем-то 73% зебилов и 87% ватников - реально "мышебратья", как по "розуму", так и по зомбоящику
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01.06.2020 12:56 Ответить
Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2947
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01.06.2020 12:57 Ответить
а народ не піде на ті референдуми. Скоро і на вибори перестануть ходити - бо це нічого не дає.
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01.06.2020 12:33 Ответить
Та ні. Референдуми будуть з теми курсу на ЄС чи ТС, на тему НАТО і федералізації.
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01.06.2020 14:57 Ответить
Можно не сомневаться в очередной антиукраинской поганке от 3Ерашиста.
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01.06.2020 12:30 Ответить
Зехряк, знов захюкав про зраду.
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01.06.2020 12:52 Ответить
Все ваши рехвернендумы пойдут в тот же мусорный бак куда и пошли петиции. Бандитская власть как всегда просто выберет нужные им вопросы, а вопросы от народа проигнорирует. Ето очередное на****балово
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01.06.2020 12:40 Ответить
Мне непонятно, почему многие люди, позиционирующие себя патриотами, так бояться референдумов. Уже не в первый раз замечаю...
В чем причина?
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01.06.2020 12:40 Ответить
Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3045
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01.06.2020 12:44 Ответить
Система забезпечення кишень долларового мільярдера і другої найбагатшої людини України (і першої також).
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01.06.2020 12:54 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3148384.html А давайте мы разберемся, что такое украинский Форбс

К американскому журналу он имеет такое же отношение, как китайские кроссовки Абибас к немецким Адидас.
В 2013 году, Форбс Украина вместе UMH Group в которую он входит, выкупил приближенный к Януковичу младо-олигарх Курченко.
После этого, 14 ведущих журналистов издания уволились со скандалом из-за политического давления, а должность главного редактора занял Михаил Котов, возглавляющий до этого Газету Ru.
Чувствуете, откуда ветер дует?
В марте 2014 г, американский издательский дом «Forbes» отзывает у компании «UMH Group» лицензию на выпуск украинской версии журнала Forbes.
А уже в сентябре 2014 г. председателем наблюдательного совета UMH group назначили депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Елену Бондаренко.
В августе 2015 г., новостной сайт украинской версии журнала «Forbes» внезапно изменил свой адрес с forbes.ua на forbes.net.ua, - из-за проблем с торговой маркой.
Тогда же был опубликован комментарий представителя Forbes, что согласно распоряжению американского правительства, Forbes на 6 августа 2015 года сделал все действия, чтобы отказать Forbes Украина в доступе к контенту и бренду.
В связи с этим, Forbes больше не предоставляет UMH Group авторизованный доступ к бренду Forbes для сайта UMH или доступ к домену forbes.ua.
То есть мы имеем дело с обыкновенными самозванцами.
Которые очень вовремя решили реанимировать свою контрабандную марку Форбс Украина, который не публиковал рейтингов с 2014 года.
А сейчас решили подыграть Зеленскому, ведь его рейтинг падает, а Порошенко - растет.
Большинство избирателей, ударенные совком, по прежнему не хотят чтобы не было бедных - они хотят, чтобы не было богатых.
Но тут Форбсу надо брать пример с Юлии Тимошеко. Которая не мелочится и заявляла, что Порошенко на посту президента разбогател сразу в 82 раза, а не в жалких два.
Или, для правдоподобности, пусть возьмут среднее арифметическое от своих данных и Юлиных.
Получится в 42 раза.
"А какая разница"!
Oleg Helgiv
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01.06.2020 13:12 Ответить
Це дані з https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#269ca50b3d78 forbes.com
Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9727
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01.06.2020 13:15 Ответить
зебил, ты вместо фотошопа (что, ума даже фотку вставить не хватило?) - открой сам Форбс и посмотри
впрочем, ты же зебил из лахти - боишься признать себя лохом:
https://www.forbes.com/billionaires/

наводим на Украину и видим:
Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2630
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01.06.2020 13:21 Ответить
Спеціально для таких як ти я додав посилання на рейтинг мільярдерів у реальному часі. Порошенко - друга найбагатша людина України зі статками 1.4 мільярдів доларів.
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01.06.2020 13:25 Ответить
зебил, специально для тебя - список из Форбс о первом-втором-третьем в Украине богатиях.. Пороха среди них НЕТ, а твой тупой фотошоп от гордона - можешь ним подтереться))
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01.06.2020 13:50 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3150515.html Шукаєте причину ненависті ЗЕленого мудака до Порошенка?

Вона почалася у 2017 із заборони на в'їзд в Україну ватника з акторського складу «Сватів» і заборони трансляції цього низькосортного продукту. Серіал довелося закривати і Зеленський тоді записував гнівні відосики
https://prm.ua/zelenskiy-zakrivaye-serial-svati/?fbclid=IwAR3FyUEsiKWmCa7G6LyjDEt_8uaY1L9hJwvNttwe9QA6inJfn4Biybho4jA Посилання.
Зеленському було плювати на весь комплекс заходів з інформаційної безпеки для захисту від російського гібридного наступу. Він своїми програмами, фільмами і серіалами, які також частково фінансувались мінкультом РФ, тримав Україну в культурному полі русского міра і заробляв на цьому кошти, достатні щоб витратити 130 мільйонів грн лише на придбання нерухомості в Україні, Великобританії та Італії. В останній - по сусідству з віллами російських олігархів і посадовців.
Він ще тоді відчув себе потерпілим і захотів помститись. Саме помста і стала рушійною силою, добре підтриманою фінансами і каналами його бізнес-партнера олігарха Коломойського, який теж прагнув помсти за націоналізований Приватбанк. Росіяни теж підтримали Зеленського, бо їм сподобався мотив і вони розуміли руйнівні наслідки для України від правління обізленого коміка.
І тепер, як ми і попереджали, в країні катастрофа в економіці, величезна діра в бюджеті, хаос в управлінських структурах, розвал системи життєзабезпечення.
Проте, серіал «Родствєннічкі», продюсований Зеленським - проданий каналу СТС, яким володіють близькі до Путіна люди.
Що це, як не дріб'язковість і злочинна діяльність? Що це, як не торгівля на крові, в той час, коли російські найманці все частіше атакують українську армію, вбивають наших військових?
На це Зеленському плювати, бо на співчуття загиблим він часу не знайшов.
Зате часу і ресурсів на організацію політичних переслідувань у нього, як бачимо, достатньо.
Тимчасово.
Volodymyr Ariev
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01.06.2020 13:23 Ответить
Ні. Дані з Форбс ось.
Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6777
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01.06.2020 15:22 Ответить
Потому что на референдумы власть вынесет вопросы удобные для самой власти. Или поставит вопрос таким образом что его можно будет подчинить сразу нескольким смыслам. Например как ЗЕ предложит закончить войну. И весь народ конечно же проголосует за окончание войны. А ЗЕ под окончанием войны подразумевает капитуляцию Украины или вынесение новых границ Украины с зоны окупированных территорий. Мол Украина теперь стала меньше но зато войны нету. И скажет вы же сами на референдуме за ето проголосовали. А если даже в бюлетень попадет вопрос от народа то власть результаты все равно проигнорирует.
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01.06.2020 12:50 Ответить
Ну ненависть к референдумам я отмечала еще задолго до Зе, еще при Порохе. Уже тогда "патриоты" были яро против любых подобных плебисцитов.
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01.06.2020 12:53 Ответить
твакие как ты ватники провели "рЫферендум" в донецке.. жрите, хоть подавитесь)
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01.06.2020 13:01 Ответить
Где я хоть словом оговорилась за рашку или кацапов? Не путай. Объясни понятно и без выкрутасов, почему, к примеру, ты против референдумов? Понятно, что не того спектакля, который был в Крыму или Донецке, а против настоящего народного волеизъявления?
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01.06.2020 13:05 Ответить
еще раз: так кто же вас, зебилов, будет спрашивать?
стефанчук выдвинет вопрос - и через пару-тройку недель обработки зомбоящиком - 73% с пеной у рта будут орать ЗА присоединение к рашке..
Доказано наукой - 4/5 населения НЕ имеют критического мышления и делают то, за что им дадут сосиску потолще
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01.06.2020 13:09 Ответить
первый вопрос, который стефанчук и вислюк оманський хочет выдвинуть на рЫферендум:
- Вы не против амнистии"ополчению донбасса((с)зеленский) и возврата их во власть в Украины?
Ответы?
- Да, не против
- Нет, не против
а зебилы думают - им референдум о снижении комуналки проведут или роста зарплат до 4000 баксов
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01.06.2020 13:15 Ответить
Потому что настоящий украинец и патриот никогда не поверит помещику или царю что тот сделает референдум для народа. Пороху не доверяли так же как и ЗЕ. Сколько было петиций к Пороху набравшими законных более 25000голосов и что он выполнил или хотя бы пытался выполнить или даже обговорить с народом? Ровно 0. И какие вы думаете он вопросы на референдум выставит? Каким способом *бать народ? И народ должен как всегда выбрать что то из двух зол и менее болезненное? Типо:
1. Хотите поднятия цены на газ?
2. Хотите поднятия цены на електроенергию?
Результаты голосования: 50/50.
Хорошо. Поднимем цены и на газ и на електроенергию, чтобы удовлетворить запросы и тех и других.
Зато такие вопросы как отдать Ахметову Обленерго или ввести для Украины грабительские *зеленые тарифы* решаются в одно рыло и за закрытими дверьми.
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01.06.2020 13:03 Ответить
Ну да, тогда будем против референдумов вообще, пусть и дальше все решают в одно рыло.
Не считаете, что подобный законопроект - шаг вперед?
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01.06.2020 13:07 Ответить
Бо Україна може не встояти від засилля рашкінської пропаганди.
А своєї ми не маємо.
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01.06.2020 13:12 Ответить
первый вопрос, который стефанчук и вислюк оманський хочет выдвинуть на рЫферендум:
- Вы не против амнистии "ополчению донбасса"((с)зеленский) и возврата их во власть в Украины?
Ответы:
- Да, не против
- Нет, не против
а зебилы думают - им референдум о снижении комуналки проведут или роста зарплат до 4000 баксов
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01.06.2020 13:17 Ответить
Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1512
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01.06.2020 12:41 Ответить
Это вот это этот???
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01.06.2020 12:44 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25114642.html Перепись идиотов

И ведь у них есть право голоса.

Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1410

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=171030011050263&id=107655554054376 пруфлинк

https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.75 Володимир Завгородній: Если мы это всё заскриншотим, нотариально заверим и отправим в ООН, возможно, нам разрешат временно отменить всеобщее избирательное право.
И всеобщее право на размножение тоже.
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01.06.2020 12:42 Ответить
Первый вопрос в обязательном порядке должен стоять, доверяете вы власти, доверяете правохранительной системе, доверяете судебной системе. И если народ выскажется что кому то не доверяет сразу же власть должна обязаться разогнать систему которая не пользуется доверием у народа.
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01.06.2020 12:43 Ответить
Зелени больше заниматься ну абсолютно нечем.
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01.06.2020 12:43 Ответить
Какая интелегентная и интеллектуальная рожа на фоточке
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01.06.2020 12:45 Ответить
Первым будет касательно трех дат када Петю посадить на кол, и сделать этот день национальным праздником и наконец у порохоботов появится альтернатива пасхе...
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01.06.2020 12:46 Ответить
А у твоих кроме пасхи все остальное альтернатива.
Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6512
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01.06.2020 12:51 Ответить
Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1609
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01.06.2020 13:11 Ответить
А вы заметили что у порохоботов нет мозгов? Эти чудики пять лет наслаждались рыго-президентом и его друззями олигархами, а тут вдруг резко прозрели что Мертвечук это кум Путена?

Кста, я ржу...тута чревато писать Х@ло вместо Путен, ткк соя не упускает шанс админу поплакать
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01.06.2020 13:26 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3150746.html Корупція Вована Оманського

Зеленський опублікував Декларацію про доходи за рік преЗЕдентства.
Найцікавіші факти про статки президента:

* 28 602 468 грн - офіційний дохід глави держави та його дружини в 2019 році.

* 5 квартир в столиці, загальною площею понад 1 138 метрів квадратних.

* маєток під Києвом площею 354 метри квадратних.

* 1 квартира в окупованій Ялті на 131 квадратний метр - цікаво, чому її не «віджали» кремлівські окупанти?

* 1 апартаменти у Великій Британії на 91 квадратний метр - попри свій статус, президент не гребує здавати іноземну нерухомість в оренду. Навіть заробив на цьому понад 3 200 000 гривень за рік!

* 1 маєток в Італії площею 413 метрів квадратних.

* Зеленський роками висміював політиків за дорогі речі, але й сам не стримався, щоб не прикупити собі 6 елітних годинників. (Нагадаємо, за останніми спостереженнями, у президента було лише 2 руки).

* Серед нерухомості, є безліч паркомісць в столиці та окупованому Криму, а також нежитлове приміщення майже на 400 м2.

Попри всі свої статки і заробітки, Зеленський не погребував забрати з бюджету майже 209 000 зарплати президента. Його попередник, п'ять років поспіль віддавав президентський дохід на благодійність, але як видно з декларації Шостого - без цих грошей йому ніяк не прожити.

Зеленський «продав» корпоративні права на свої 12 підприємств, родині свого ж помічника і друга Шефіра за... 246 144 грн.
Тобто, кожна з компаній оціюється Зеленським у 750 $.
Якщо це не ухиляння від сплати податків і корупція на Банковій - то що тоді?

30 травня 2020 року - день, коли помер міф про «простого хлопця з народу» та «щоб президент жив як простий вчитель».

Helgi Sharp
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01.06.2020 13:16 Ответить
Це як після бійки руками махать. Землю продано (під шумаок і в час пандемії) , перерозподіл власності методом бригад з лихих 90 йде жваво і по містам і по селам.Тож слугам уроду бажаю вам щоб ви там ковидла наїлись.
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01.06.2020 12:48 Ответить
ПРОКУРОРСКИЙ РЕВАНШ: КУЛИК ПРОСИТСЯ В ГПУ К ИРИНЕ ВЕНЕДИКТОВОЙ, - СМИ

Покровители скандального экс-прокурора Константина Кулика хотят вернуть его обратно в Генпрокуратуру.
Всю последнюю неделю генеральному прокурору Ирине Венедиктовой не дают покоя посредники от одиозного прокурора Константина Кулика. После громкого его увольнения из органов прокуратуры из-за непрохождения аттестации, его хотят вернуть в систему ГПУ на позицию главы или заместителя главы Департамента процессуального управления в особо важных криминальных производствах.Несмотря на репутацию, скандальный экс-прокурор продолжает присутствовать в медиапространстве, готовя почву к своему возможному возвращению в ГПУ, выдавать подозрения, которые важны для ряда бизнесменов и политиков, с которыми он сотрудничает. К примеру, 19 мая 2020 года Кулик вместе с народным депутатом Андреем Деркачем спровоцировал новую волну скандала в США, обнародовав так называемые «пленки Деркача».Напомним, что Кулик стал токсичным для всей правоохранительной системы еще в декабре 2015 года, когда против него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного обогащения. По данным НАБУ, с 2011 до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, Кулик получил доходы около 1,7 млн. грн. Но по данным следствия, в этот же период расходы Кулика превысили его доходы на 2,6 млн. грн. и составили около 3,4 млн грн. Кулика обвиняли в незаконном обогащении, а в ноябре 2019 года он был уволен из Генеральной прокуратуры за то, что не явился на переаттестацию прокуроров.
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01.06.2020 12:56 Ответить
Ні,це народні референдуми:по боргам кредиторам,по сплаті податків,по цінам на бензин, спиртне ...
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01.06.2020 13:04 Ответить
Первым вопросом будет: послать ли в жопу МВФ? Результаты: 73% да, послать. И через семь дней дефолт.
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01.06.2020 13:14 Ответить
19 "слуг"- мільйонерів орендують житло за державні кошти, - КВУ. Абсолютна більшість депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти - члени фракції "Слуга народу". Мова йде про 19 осіб. Серед них:

Олександр Трухін - задекларував 21,7 млн. грн.

Артем Кунаєв - 9,9 млн. грн.
Степан Чернявський - 9,6 млн. грн.
Павло Якименко - 9,4 млн. грн.
Олександр Салійчук - 8,6 млн. грн.
Євген Петруняк - 7 млн. грн.
Олексій Ковальов - 6,9 млн. грн.
Федір Веніславський - 6,8 млн. грн.
Богдан Торохтій - 6,4 млн. грн.
Андрій Костін - 4, 8 млн. грн.
Олександр Аліксійчук - 4,3 млн. грн.
Геннадій Касай - 4,1 млн. грн.
Олександр Горобець - 2,9 млн. грн.
Ганна Лічман - 2,6 млн. грн.
Артем Чорноморов - 2,5 млн. грн.
Максим Зуєв - 2 млн. грн.
Едуард Прощук - 1,9 млн. грн.
Дмитро Нальотов - 1,6 млн. грн.
Олена Копанчук - 1,2 млн. грн.
З урахуванням грошових активів дружини та позичених коштів, до переліку депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, варто додати Максима Бужанського ("Слуга народу"). У декларації депутата вказано $332 тис. коштів, позичених третім особам. Ще $218 тис. готівкових коштів перебуває у власності дружини.

Загалом депутати-мільйонери, які отримують компенсацію на житло, сукупно задекларували грошових активів на 162 млн. грн. У ТОП 5 найбагатших депутатів, які орендують житло, крім О. Трухіна, А. Кунаєва та С. Чернявського зі "Слуги Народу", також Анатолій Урбанський із групи "За майбутнє" (19,7 млн. грн.) та Олег Мейдич із ВО "Батьківщина" (9,8 млн. грн.).
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01.06.2020 13:17 Ответить
Давай референдум про доцільність відкриття ринку землі. Те що ви там наприймали не легітимне, бо не радились з народом.
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01.06.2020 13:18 Ответить
Реакция порохоботов не удивительна.
Меньшинство всегда против референдумов.
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01.06.2020 15:44 Ответить
Так само, как и вопрос о языке - зачем этот вопрос вообще поднимать ? Хрен с ними, с референдумами - люди малограмотные, проголосуют при правильном пиаре за что угодно. Это угроза. Снимите с повестки дня эту тему - занимайтесь войной, экономикой, борьбой с коррупцией.
Дались вам эти референдумы и языковые проблемы . . . Зачем это отвлечение внимания от основных вопросов ?
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01.06.2020 17:09 Ответить
 
 