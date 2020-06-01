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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил ранение в результате обстрела позиций наемниками РФ на Донбассе, - штаб ООС

Украинский воин получил ранение в результате обстрела позиций наемниками РФ на Донбассе, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских воинов вблизи населенного пункта Гнутово.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

Такие действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ.

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обстрел (26906) ранение (3375) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Одужання всім пораненим українським захисникам.
Смерть ворогам.
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01.06.2020 12:28 Ответить
Не військові РФ, а міфічні найманці. Живемо в тотальній брехні від влади.
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01.06.2020 12:44 Ответить
ну так зеля обещал им Гнутово отдать открыть дорогу на Мариуполь. вот и напоминают .
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01.06.2020 13:01 Ответить
а че зелна сопля на фронте только раненые а в тылу АТОШНИКОВ убывают? по чьему приказу?
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01.06.2020 13:27 Ответить
Одужання нашому воїну. Бережи вас Господь, рідненькі
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01.06.2020 13:30 Ответить
 
 