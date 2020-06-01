Украинский воин получил ранение в результате обстрела позиций наемниками РФ на Донбассе, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских воинов вблизи населенного пункта Гнутово.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.
Такие действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ.
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Смерть ворогам.