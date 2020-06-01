В апреле за неправильную парковку в Киеве выписали штрафов на сумму более 2 млн грн, - Кличко

В апреле в столице инспекторы по парковке вынесли постановления о нарушении правил парковки на сумму более 2 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Введение или ослабление карантина не отменяет действие законов и правил. В том числе и правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. Более того, количество паркомест, где можно оставить свой автомобиль без нарушений, увеличилось. В том числе, в центре города. Найти адреса парковок можно на сайте КП "Киевтранспарксервис", - сказал Кличко. - Но Инспекция по парковке продолжает фиксировать многочисленные нарушения правил остановки и стоянки авто, влияющих на безопасность дорожного движения и трафик. Например, в апреле инспекторы по парковке Департамента транспортной инфраструктуры вынесли более 4 тысяч постановлений о нарушении правил парковки. На сумму более 2 млн гривен".

Он подчеркнул, что никаких эксклюзивных условий или поблажек при парковке, никому не предоставляют.

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"И напомню, что игнорирование правил парковки стоит недешево. Также подчеркну, что инспекторы по парковке не имеют права принимать наличные в счет оплаты за парковку", - отметил Кличко.