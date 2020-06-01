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В апреле за неправильную парковку в Киеве выписали штрафов на сумму более 2 млн грн, - Кличко

В апреле за неправильную парковку в Киеве выписали штрафов на сумму более 2 млн грн, - Кличко

В апреле в столице инспекторы по парковке вынесли постановления о нарушении правил парковки на сумму более 2 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Введение или ослабление карантина не отменяет действие законов и правил. В том числе и правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. Более того, количество паркомест, где можно оставить свой автомобиль без нарушений, увеличилось. В том числе, в центре города. Найти адреса парковок можно на сайте КП "Киевтранспарксервис", - сказал Кличко. - Но Инспекция по парковке продолжает фиксировать многочисленные нарушения правил остановки и стоянки авто, влияющих на безопасность дорожного движения и трафик. Например, в апреле инспекторы по парковке Департамента транспортной инфраструктуры вынесли более 4 тысяч постановлений о нарушении правил парковки. На сумму более 2 млн гривен".

Он подчеркнул, что никаких эксклюзивных условий или поблажек при парковке, никому не предоставляют.

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"И напомню, что игнорирование правил парковки стоит недешево. Также подчеркну, что инспекторы по парковке не имеют права принимать наличные в счет оплаты за парковку", - отметил Кличко.

Киев (25475) Кличко Виталий (4636) парковка (288) штраф (1282)


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А что там с мостом ? Может пора прыгать ?
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01.06.2020 12:43 Ответить
дайте більше місць для паркування на широченних тротуарах- там і людей раз на рік зустрінеш, а не можна! а чого не можна?
дерева можна в багатьох місцях трохи здвинути та зробити ще паркування.
Та й толку з тих дерев, краще робити концентровані міні-парки де буде рости така сама кількість дерев, але ефект буде більшим.
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01.06.2020 12:47 Ответить
Ты, придурок, штрафуешь только тех, кто на крыльце горадминистрации паркуется?
Рекомендую по городу прокатиться!
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01.06.2020 12:50 Ответить
Було б непогано, якби ці 2 млн ₴ пішли на облаштування нових безплатних парковок, а не в кишеню чиновникам міськадміністрації. Та й апетити евакуаторів можна було б трохи притримати.
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01.06.2020 12:57 Ответить
А сколько наглоприпаркованных не оштрафовали?
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01.06.2020 13:07 Ответить
На такую сумму в Киеве можно до обеда штрафов навыписывать.
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01.06.2020 13:12 Ответить
Вот это победа! Выписали штрафов на 2 млн.! Ты б мусор научился убирать, полудурок
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01.06.2020 14:11 Ответить
Вообще это не достижение мера, а его недоработка. Стоянки надо строить и совершенствовать систему транспорта, а не считать навар на собственной дури.
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01.06.2020 15:59 Ответить
 
 