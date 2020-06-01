В апреле за неправильную парковку в Киеве выписали штрафов на сумму более 2 млн грн, - Кличко
В апреле в столице инспекторы по парковке вынесли постановления о нарушении правил парковки на сумму более 2 млн гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.
"Введение или ослабление карантина не отменяет действие законов и правил. В том числе и правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. Более того, количество паркомест, где можно оставить свой автомобиль без нарушений, увеличилось. В том числе, в центре города. Найти адреса парковок можно на сайте КП "Киевтранспарксервис", - сказал Кличко. - Но Инспекция по парковке продолжает фиксировать многочисленные нарушения правил остановки и стоянки авто, влияющих на безопасность дорожного движения и трафик. Например, в апреле инспекторы по парковке Департамента транспортной инфраструктуры вынесли более 4 тысяч постановлений о нарушении правил парковки. На сумму более 2 млн гривен".
Он подчеркнул, что никаких эксклюзивных условий или поблажек при парковке, никому не предоставляют.
"И напомню, что игнорирование правил парковки стоит недешево. Также подчеркну, что инспекторы по парковке не имеют права принимать наличные в счет оплаты за парковку", - отметил Кличко.
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дерева можна в багатьох місцях трохи здвинути та зробити ще паркування.
Та й толку з тих дерев, краще робити концентровані міні-парки де буде рости така сама кількість дерев, але ефект буде більшим.
Рекомендую по городу прокатиться!