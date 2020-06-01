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Перестрелка в Броварах: задержаны 30 человек, из них 25 - объявлены подозрения, - Нацполиция

Перестрелка в Броварах: задержаны 30 человек, из них 25 - объявлены подозрения, - Нацполиция

Суд продолжает избирать меры пресечения фигурантам дела о перестрелке в Броварах.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Бровары суд продолжил заседание по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки. На сегодня работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 25 из них - объявлено о подозрении. Сейчас суд избрал меру пресечения 20 лицам - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

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Перестрелка в Броварах: задержаны 30 человек, из них 25 - объявлены подозрения, - Нацполиция 01

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

Автор: 

Бровары (337) Нацполиция (16427) стрельба (3251)


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это в своей знаменитой речи внутри Теслы, когда это возили на прицепе? Можно подумать, оно что то пообещало и выполнило
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01.06.2020 14:08 Ответить
каждый раз меняется число задержанных(((((((( к чему это????????????
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01.06.2020 12:53 Ответить
а шо там з вбивством сімох атовців у Новоселиці?? Бо щось нам так ретельно засерають мізки з тими Броварами, ніби навмисно, щоб про Новоселицю забули..
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01.06.2020 12:56 Ответить
Все це понти. Сто чоловік стріляло один в одного і троє поранених. Зате побитих вікон повно. Не стріляли вони один в одного, а залякували населення.
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01.06.2020 15:16 Ответить
чи виконували аваківське замовлення. Робили вигляд що розбірки.
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01.06.2020 17:12 Ответить
Хорошо, правильно.
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01.06.2020 16:28 Ответить
 
 