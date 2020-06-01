Перестрелка в Броварах: задержаны 30 человек, из них 25 - объявлены подозрения, - Нацполиция

Суд продолжает избирать меры пресечения фигурантам дела о перестрелке в Броварах.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Бровары суд продолжил заседание по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки. На сегодня работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 25 из них - объявлено о подозрении. Сейчас суд избрал меру пресечения 20 лицам - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.