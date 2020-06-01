Экс-полицейский стрелял в прохожих на Киевщине из-за замечания о неправильной парковке, - полиция

В Вишневом Киевской области экс-сотрудник полиции стрелял в прохожих, которые сделали ему замечание из-за неправильной парковки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

В полночь на спецлинию "102" поступило сообщение от жителей г. Вишневое о том, что слышны звуки выстрелов. На место происшествия оперативно прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. Полицейские опросили участников инцидента и вызвали пострадавшим скорую медицинскую помощь. Также на месте происшествия правоохранители изъяли гильзы.

Выяснилось, что на улице произошла ссора между прохожими и водителем с признаками алкогольного опьянения, по поводу неправильной парковки его автомобиля.

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Конфликт перерос в драку, а в дальнейшем водитель достал пистолет и сделал из него несколько хаотичных выстрелов. Мужчина добровольно отдал полицейским оружие - устройство для отстрела резиновыми пулями, которое в дальнейшем будет направлено на ​​проведение экспертизы.

После осмотра врачей - все участники инцидента покинули медицинское учреждение.

Злоумышленником оказался 34-летний гражданин, с ним сейчас работают следователи. Всех фигурантов конфликта направили на проведение судебно-медицинской экспертизы по установлению степени тяжести нанесенных телесных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Отмечается, что хулиганом является бывший сотрудник полиции. Этот мужчина был уволен из Национальной полиции за ряд нарушений служебной дисциплины, за поведение, которое оскорбляет честь и достоинство работника полиции и за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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