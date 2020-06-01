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Экс-полицейский стрелял в прохожих на Киевщине из-за замечания о неправильной парковке, - полиция

Экс-полицейский стрелял в прохожих на Киевщине из-за замечания о неправильной парковке, - полиция

В Вишневом Киевской области экс-сотрудник полиции стрелял в прохожих, которые сделали ему замечание из-за неправильной парковки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

В полночь на спецлинию "102" поступило сообщение от жителей г. Вишневое о том, что слышны звуки выстрелов. На место происшествия оперативно прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. Полицейские опросили участников инцидента и вызвали пострадавшим скорую медицинскую помощь. Также на месте происшествия правоохранители изъяли гильзы.

Выяснилось, что на улице произошла ссора между прохожими и водителем с признаками алкогольного опьянения, по поводу неправильной парковки его автомобиля.

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Конфликт перерос в драку, а в дальнейшем водитель достал пистолет и сделал из него несколько хаотичных выстрелов. Мужчина добровольно отдал полицейским оружие - устройство для отстрела резиновыми пулями, которое в дальнейшем будет направлено на ​​проведение экспертизы.

После осмотра врачей - все участники инцидента покинули медицинское учреждение.

Злоумышленником оказался 34-летний гражданин, с ним сейчас работают следователи. Всех фигурантов конфликта направили на проведение судебно-медицинской экспертизы по установлению степени тяжести нанесенных телесных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Отмечается, что хулиганом является бывший сотрудник полиции. Этот мужчина был уволен из Национальной полиции за ряд нарушений служебной дисциплины, за поведение, которое оскорбляет честь и достоинство работника полиции и за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: 

Вишневое (36) Нацполиция (16427) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+22
Мусор бывшим не бывает.
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01.06.2020 12:53
+20
А из органов он был уволен за 5 минут до инцидента?
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01.06.2020 12:53
+14
а оружие ему оставили видимо за особоые заслуги.
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01.06.2020 12:52
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01.06.2020 12:51 Ответить
Пора разрешать огнестрельное оружие. Резиновые пули как-то несерьезно для ментов, даже бывших. Автоматы, как у Танюхи Чорновол, будут в самый раз.
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01.06.2020 13:16 Ответить
Как В Минесоте?
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01.06.2020 15:22 Ответить
Даже лучше. Если государство даже среди своих ментов порядок не может навести, пусть хоть люди сами защищаются.
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01.06.2020 15:30 Ответить
а оружие ему оставили видимо за особоые заслуги.
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01.06.2020 12:52 Ответить
Мусор бывшим не бывает.
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01.06.2020 12:53 Ответить
Мусор, это диагноз.
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01.06.2020 13:12 Ответить
Аваков-где пост в Фейсбуке?
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01.06.2020 12:53 Ответить
А из органов он был уволен за 5 минут до инцидента?
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01.06.2020 12:53 Ответить
Обычно после инцидента, но вчерашним числом.
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01.06.2020 13:18 Ответить
написал заявление и пошел палить куда ни попадя.
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01.06.2020 13:54 Ответить
а "бывшие"... бывают?
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01.06.2020 12:54 Ответить
щось з людьми таке робиться, наче якийсь масовий психоз. Ображають одне одного, кричать ще і стріляють. Так не годиться!
Народ, треб тримати нерви в руках!
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01.06.2020 12:55 Ответить
"мусора не люди .Аваков®."
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01.06.2020 13:05 Ответить
********** є придурки зі СтопХама, які, не маючи на те ніяких прав, чіпляються до водіїв і розказують їм, що можна робити, а що ні. Як правило, це молоді люди чоловічої статі з яскраво вираженими садистськими нахилами і бажанням контролювати інших.
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01.06.2020 13:04 Ответить
...походу, ты потерпевший?
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01.06.2020 13:18 Ответить
СтопХам - це у москалів)))
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01.06.2020 13:19 Ответить
у нас ЗупиниЛося
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01.06.2020 13:33 Ответить
Ага, класні чуваки - це я кажу, як автомобіліст)
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01.06.2020 13:46 Ответить
Хорошо, что не изнасиловал хоть прохожих
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01.06.2020 13:09 Ответить
А мог бы, если б не уволили.
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01.06.2020 13:23 Ответить
Чи є ще ті, що хоче роздавати усім зброю? Хіба що ті які хочуть, щоб хтось поп'яні постріляв би їх дітей чи онуків.
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01.06.2020 13:14 Ответить
чому роздавати усім? давати дозвіл на придбання за відсутності судимості та наявності довідки від психіатра. також бажано зелебобікам не давати дозволів - вони один одного перестріляють
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01.06.2020 13:35 Ответить
Ви не забувайте що у США гинуть тисячі на рік від зброї придбаної з дозвілами на придбання за відсутності судимості та наявності довідки від психіатра, але у них населення без проблем поновлюється завдяки шаленої іміграції. Друге питання, якщо у вас дозволену зброю викрали та вбили нею 5-10 і більше осіб. Чи допоміг би дозвіл? Моя думка, що травматичного пістолета більше ніж достатньо для самозахисту!
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01.06.2020 13:55 Ответить
травматичні пістолети допоможуть захиститись хіба що від кота або пудєля або від голої тонкошкірої жінки, якщо хтось схоче від неї захищатись ))
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01.06.2020 14:15 Ответить
Не забувайте, що в США на 100 тис населення від вогнепальних поранень гинуло на 10% менше, ніж в Україні до 2014 року.
Порог застосування травмату дуже низький.
ПС Як думаєте, що буде, як різко вихопити травмата і навести на людину, а збоку стоїть поліцейський зі справжнею зброєю і не знає, що у Вас трамат?
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01.06.2020 14:30 Ответить
"США гинуть тисячі на рік від зброї придбаної з дозвілами" - Ну да, истину Вам говорю. Верьте мне.
" Более 2/3 смертей от оружия в США являются следствием самоубийств."
"Согласно данным Департамента юстиции США и Совета по внешним сношениям, за период с 2001 по 2011 гг. в среднем в США в результате применения огнестрельного оружия ежегодно погибали 11 385 человек." - сами осилите посчитать?
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01.06.2020 14:31 Ответить
Ну, в Канаді ліваки почали гайки закручувати. В той час, як в США громадяни здаватися не збираються. https://www.youtube.com/post/Ugyd_1Epsf0oAnoa7gl4AaABCQ Ось з сайту Руденко
Експоліцейський стріляв у перехожих на Київщині через зауваження про неправильне паркування, - поліція - Цензор.НЕТ 6210
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01.06.2020 15:06 Ответить
Я за те аби зброю мав кожен ментально здоровий громадянин. Тоді таких випадків було б на багато менше. Цей би добре подумав де паркуватися, для початку.
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01.06.2020 15:00 Ответить
Коли у вас"помилково" вб'ють з надлишкової зброї яка у легальному чи нелегальному обігу вб'ють випадково вб'ють ваших рідних чи близьких, то ви координально зміните свою думку. Травмат це максимум!
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01.06.2020 19:37 Ответить
Якщо у вас випадково переїдуть когось з рідних то, ви будете виступати за заборону всіх автомобілів чи тільки конкретних моделей? Чи не пора вам почати привентивну боротьбу з автотранспортом аби убезпечити рідних? Від автотранспорта гине на багато більше людей але ваше лицемірство виступає тільки проти атрибутів вільної людини.
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02.06.2020 09:29 Ответить
Приклад не корректний!
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02.06.2020 14:58 Ответить
Ось приклад безконтрольного використання зброї: Війна під Києвом. Сотні людей стріляють у житловому масиві міста Бровари https://www.youtube.com/watch?v=nYlP5XCfBnE
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03.06.2020 12:59 Ответить
Для прикладу у США під час відомих подій з реєстроааної та викраденої зброї загинуло 11 людей https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/3/7254274/
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04.06.2020 22:54 Ответить
Если бы и у оппонентов были бы пистолеты , то несколькими дураками стало бы меньше .
Так это работает .
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01.06.2020 13:17 Ответить
Одним стало би менше це, точно. Та й тоді б він подумав би три рази перед паркуванням.
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01.06.2020 14:57 Ответить
Вспоминая инфу про Житомирскую стрельбу - не факт, что хулиган.
Защищался.
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01.06.2020 13:20 Ответить
До речі, по закону, якщо бухий скористався травматом, то відповідальність у будь-якому випадку - навіть якщо буде доказувати, що оборонявся!
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01.06.2020 13:21 Ответить
Как Пашинский ?
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01.06.2020 13:22 Ответить
Так Пашинський навпаки зробив зауваження тим, хто припаркувався неправильно))
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01.06.2020 13:48 Ответить
34 года. До работы в полиции наверное был нормальным человеком.
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01.06.2020 13:24 Ответить
Він вже до школи перестав бути нормальним.
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01.06.2020 14:56 Ответить
Помню , уже несколько лет назад , где-то в генделеке судья чего-то там не поделил с другими выпивающими . Достал Макарова и выпустил обойму в оппонентов . Экспертиза показала , что 6 пуль были выпущенны в уже в лежащие тела .
И что ?
Судье грамоту дали на работе .
Закон , он такой ...
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01.06.2020 13:26 Ответить
Це, зайвий раз доводить що, в Україні сформувалася торгово-феодальна система. Суддя відноситься до вищої касти і не підлягає законам для бидла. Бидло не має права на зброю аби не зашкодити "вельмишановним".
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01.06.2020 15:12 Ответить
А где подевались "активисты"? Или они ночью, да за бесплатно под пули не лезут???
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01.06.2020 13:26 Ответить
кацап?
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01.06.2020 14:55 Ответить
Це, тому що, колишній мусор був впевнений що, решта зброї не має у відповідб не шмальне у нього згідно статті 36 ККУ.
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01.06.2020 14:54 Ответить
Лайно екс небуває
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01.06.2020 16:48 Ответить
 
 