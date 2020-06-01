Экс-полицейский стрелял в прохожих на Киевщине из-за замечания о неправильной парковке, - полиция
В Вишневом Киевской области экс-сотрудник полиции стрелял в прохожих, которые сделали ему замечание из-за неправильной парковки.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
В полночь на спецлинию "102" поступило сообщение от жителей г. Вишневое о том, что слышны звуки выстрелов. На место происшествия оперативно прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. Полицейские опросили участников инцидента и вызвали пострадавшим скорую медицинскую помощь. Также на месте происшествия правоохранители изъяли гильзы.
Выяснилось, что на улице произошла ссора между прохожими и водителем с признаками алкогольного опьянения, по поводу неправильной парковки его автомобиля.
Конфликт перерос в драку, а в дальнейшем водитель достал пистолет и сделал из него несколько хаотичных выстрелов. Мужчина добровольно отдал полицейским оружие - устройство для отстрела резиновыми пулями, которое в дальнейшем будет направлено на проведение экспертизы.
После осмотра врачей - все участники инцидента покинули медицинское учреждение.
Злоумышленником оказался 34-летний гражданин, с ним сейчас работают следователи. Всех фигурантов конфликта направили на проведение судебно-медицинской экспертизы по установлению степени тяжести нанесенных телесных повреждений.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Отмечается, что хулиганом является бывший сотрудник полиции. Этот мужчина был уволен из Национальной полиции за ряд нарушений служебной дисциплины, за поведение, которое оскорбляет честь и достоинство работника полиции и за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.
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Народ, треб тримати нерви в руках!
Порог застосування травмату дуже низький.
ПС Як думаєте, що буде, як різко вихопити травмата і навести на людину, а збоку стоїть поліцейський зі справжнею зброєю і не знає, що у Вас трамат?
" Более 2/3 смертей от оружия в США являются следствием самоубийств."
"Согласно данным Департамента юстиции США и Совета по внешним сношениям, за период с 2001 по 2011 гг. в среднем в США в результате применения огнестрельного оружия ежегодно погибали 11 385 человек." - сами осилите посчитать?
Так это работает .
Защищался.
И что ?
Судье грамоту дали на работе .
Закон , он такой ...