РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10685 посетителей онлайн
Новости
1 418 6

Приглашение Авакова на сегодняшнее заседание фракции "Слуга народа" не ожидается, - Корниенко

Приглашение Авакова на сегодняшнее заседание фракции

Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не приглашали на заседание фракции "Слуга народа", которое состоится в КВЦ "Парковый" в понедельник в 18:00.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Я пока не подтверждаю эту информацию. Заседание фракции состоится в 18:00 в нашем центре в "Парковом", но пока приглашения господина Авакова там не ожидается", - отметил он.

Напомним, ранее фракция "Слуга народа" выступила с предложением заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на Часе вопросов к правительству в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перестрелка в Броварах: суд отправил под стражу 20 подозреваемых, на очереди организаторы преступления, - Аваков. ФОТО

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Слуга народа (2628) Корниенко Александр (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да нет. Он просто на вас забил,лошки зелёные.
показать весь комментарий
01.06.2020 13:03 Ответить
Тогда пускай Аваков пригласит СН к себе.
показать весь комментарий
01.06.2020 13:07 Ответить
да ложил рюкзаков на вас и вашу фракцию, он себя царем чуствует, хотя давно должен подать в отставку
показать весь комментарий
01.06.2020 13:15 Ответить
Непотопляемый , как айсберг .
показать весь комментарий
01.06.2020 13:20 Ответить
Боязно, что со спецназом придёт?
показать весь комментарий
01.06.2020 13:26 Ответить
бояться "заворушень" під зрадою ?
показать весь комментарий
01.06.2020 13:48 Ответить
 
 