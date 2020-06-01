Приглашение Авакова на сегодняшнее заседание фракции "Слуга народа" не ожидается, - Корниенко
Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не приглашали на заседание фракции "Слуга народа", которое состоится в КВЦ "Парковый" в понедельник в 18:00.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.
"Я пока не подтверждаю эту информацию. Заседание фракции состоится в 18:00 в нашем центре в "Парковом", но пока приглашения господина Авакова там не ожидается", - отметил он.
Напомним, ранее фракция "Слуга народа" выступила с предложением заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на Часе вопросов к правительству в пятницу.
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