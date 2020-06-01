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Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни"

Зеленский:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что фундаментальным правом каждого ребенка, который нужно обеспечивать и защищать - право на счастливое детство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Ведь это - не только о детском образовании и здоровье, безопасности и развитии, досуге и отдыхе. Это и радостные детские глаза. Это детская улыбка. Это приятные воспоминания о лучшем периоде жизни. Будем же для наших детей супергероями! И для этого не обязательно требуется умение летать или проходить сквозь стены. Нашей суперсилой могут быть порядочность и честность, уважение и толерантность, добрые слова и хорошие дела. Находите как можно больше времени для детей. Осуществляйте их мечты. Иногда это так просто. Выслушайте их. Иногда это так нужно. Просто крепко обнимите их и скажите: "Я тебя люблю". Иногда это самое важное", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, сегодня, к сожалению, есть много детей, лишенных родительской опеки, детей с особыми образовательными потребностями. Государство должно быть для них источником заботы и опеки. Украина должна быть для них защитником и благодетелем.

"В этот день я хочу отдельно поблагодарить всех, кто работает с детьми. Это педагоги и социальные работники, детские врачи, правозащитники и психологи, благотворители и меценаты, детские художники, писатели, музыканты, аниматоры и многие другие. Я уверен, что День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни. И давайте помнить, что чужих детей не бывает", - подытожил Зеленский.

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Автор: 

День защиты детей (16) Зеленский Владимир (20232) поздравление (1057)


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Топ комментарии
+14
Хоть детей не трогай, падла.
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01.06.2020 13:13
+12
...зря ты так о детях
Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни" - Цензор.НЕТ 529
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01.06.2020 13:16
+10
Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни" - Цензор.НЕТ 9202
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01.06.2020 13:20
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Хоть детей не трогай, падла.
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01.06.2020 13:13 Ответить
Не обижай бубочку. Дай ему побыть с компании равных ему по разуму.
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01.06.2020 13:15 Ответить
...зря ты так о детях
Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни" - Цензор.НЕТ 529
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01.06.2020 13:16 Ответить
- Опоздал на праздник любви и что носки с двойной пяткой - это не просто продукция какой-то кооперативной артели лжеинвалидов, а некий символ счастливого брака, узаконенного загсом. (с)
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01.06.2020 14:25 Ответить
Сиди в своем израиле, кушай сало.
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02.06.2020 08:58 Ответить
Правильно ! Педагоги и социальные работники, детские врачи, правозащитники и психологи, благотворители и меценаты, детские художники, писатели, музыканты, аниматоры и многие другие должны получать достойную зарплату !
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01.06.2020 13:13 Ответить
Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни" - Цензор.НЕТ 7615
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01.06.2020 13:22 Ответить
4000$ для початку .
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01.06.2020 13:28 Ответить
Славно- то как ....и правильно. Если бы еще о всех детях, а не только о своих.
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01.06.2020 13:14 Ответить
Вы у них все забрали, уроды зеленые, и досуг, и развитие, и образование, и, в какой-то мере - здоровье.
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01.06.2020 13:15 Ответить
Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни" - Цензор.НЕТ 9202
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01.06.2020 13:20 Ответить
...кто бы Украину защитил от этого детеныша
Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни" - Цензор.НЕТ 7562
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01.06.2020 13:15 Ответить
-Небо..., небо не видело такого позорного пацака как ты, Скрипач Пианист!... Я очень глубоко скорблю…
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01.06.2020 13:17 Ответить
Твоих вот вот в школе п&дить начнут
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01.06.2020 13:18 Ответить
нас малих -по 8 років колись вивозили на колгоспне поле, щоби ми рвали своїми малими руками - щавель. А на 1 мая та 7 ноября зовсім малих по 7 років гнали на їх демонстрацію по годовщині вєлікой октябрськой
Спасібо КПСС за наше счастлівоє дєтство
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01.06.2020 13:19 Ответить
Зеленський: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни."
Так. Кожен день - свято.

Зеленський: "День захисту дітей - це не лише 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя" - Цензор.НЕТ 8016
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01.06.2020 13:26 Ответить
От , **** лицемірна .
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01.06.2020 13:27 Ответить
Судячий з дій ВОЗика, його єдиною і найціннішою дитиною є Ігор Валєріч.
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01.06.2020 13:28 Ответить
Ртом говорит одно, а руками садит детского врача-кардиохирурга по фейковьім обвинениям.
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01.06.2020 13:32 Ответить
А как Петро Ляксеич детей любит , как любит !
Не то , что энтот лицемер ...
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01.06.2020 13:32 Ответить
Зеленський: "День захисту дітей - це не лише 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя" - Цензор.НЕТ 533
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01.06.2020 13:34 Ответить
'' я боюсь только за своих детей'' Зеленопитек июнь 2019 года.
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01.06.2020 13:41 Ответить
...Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем... (с) 12 стульев
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01.06.2020 13:42 Ответить
COVID-19 - унікальна криза в тому сенсі, що її соціально-економічний вплив сильно залежить від результатів реалізації стратегій щодо охорони здоров'я, подолання пандемії та карантину. Незважаючи на високий ступінь невизначеності, ми подаємо перші прогнози впливу COVID-19 на бідність, зокрема бідність дітей, і на найбільш уразливі категорії населення України. Ці результати отримані шляхом мікромоделювання на основі обстежень умов життя домогосподарств (ОУЖД). Цей звіт є "живим" документом, який регулярно оновлюватиметься в міру надходження нової інформації.

https://www.unicef.org/ukraine/media/5811/file/COVID%20impact%20on%20poverty%20ukr.pdf
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01.06.2020 13:50 Ответить
Сьогодні, в Міжнародний день захисту дітей, на площі перед Жовтневим палацом у Києві відбулася акція "Save Deriugina School" - на підтримку Дитячо-юнацької спортивної школи Дерюгіних, яку виселяють з Жовтневого палацу. Гімнастки провели тренування просто неба. Почему не найдется спонсора для нашей гимнастики? Потому что гимнастика не приносит денег как футбол?
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01.06.2020 13:58 Ответить
Политики украли у детей кусочек счастья
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01.06.2020 14:59 Ответить
Защитничек детей, ***. "Просто перестать стрелять и сдать свои территории врагу"...
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01.06.2020 16:48 Ответить
Бубочка! Пошукай в очах цих московитів бажання миру...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009476718414&__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARALECB-HAO86-csWvdErvgGK9jO3r3mU3KGRrv6A3WNuGuSSBIYhc-6AqWV8iDgb89avtKt0EWKi9Js&hc_ref=ARTlAt2R35hA9bmKiUodMFTh26f6G0RZOMJ3WSTFInSliZUelALVSoo82iMj9dQL_dQ&ref=nf_target Сергей Нещадим разом з https://www.facebook.com/profile.php?id=100004486233000&__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARAF2tMsi34NC0u3A5u3Eo6AGfU6F0dGtT23K7mCCycjK1ZEM-kyk3PWeiAsCfZjVsFgOi-K5m2Ok1fm&hc_ref=ARTlAt2R35hA9bmKiUodMFTh26f6G0RZOMJ3WSTFInSliZUelALVSoo82iMj9dQL_dQ&ref=nf_target Вікторією Довгань та https://www.facebook.com/profile.php?id=100024397757501# 5 іншими особами .https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2914943342164861&id=100009476718414 6 год

В международный День защиты детей хочу напомнить, как российские оккупанты используют детей на Донбассе!!!Всмотритесь в эти фото!
Зеленський: "День захисту дітей - це не лише 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя" - Цензор.НЕТ 4406 Зеленський: "День захисту дітей - це не лише 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя" - Цензор.НЕТ 9430
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01.06.2020 19:20 Ответить
Який зеленський банальний.
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01.06.2020 22:57 Ответить
 
 