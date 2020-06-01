Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что фундаментальным правом каждого ребенка, который нужно обеспечивать и защищать - право на счастливое детство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Ведь это - не только о детском образовании и здоровье, безопасности и развитии, досуге и отдыхе. Это и радостные детские глаза. Это детская улыбка. Это приятные воспоминания о лучшем периоде жизни. Будем же для наших детей супергероями! И для этого не обязательно требуется умение летать или проходить сквозь стены. Нашей суперсилой могут быть порядочность и честность, уважение и толерантность, добрые слова и хорошие дела. Находите как можно больше времени для детей. Осуществляйте их мечты. Иногда это так просто. Выслушайте их. Иногда это так нужно. Просто крепко обнимите их и скажите: "Я тебя люблю". Иногда это самое важное", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, сегодня, к сожалению, есть много детей, лишенных родительской опеки, детей с особыми образовательными потребностями. Государство должно быть для них источником заботы и опеки. Украина должна быть для них защитником и благодетелем.

"В этот день я хочу отдельно поблагодарить всех, кто работает с детьми. Это педагоги и социальные работники, детские врачи, правозащитники и психологи, благотворители и меценаты, детские художники, писатели, музыканты, аниматоры и многие другие. Я уверен, что День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни. И давайте помнить, что чужих детей не бывает", - подытожил Зеленский.

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