Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что фундаментальным правом каждого ребенка, который нужно обеспечивать и защищать - право на счастливое детство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"Ведь это - не только о детском образовании и здоровье, безопасности и развитии, досуге и отдыхе. Это и радостные детские глаза. Это детская улыбка. Это приятные воспоминания о лучшем периоде жизни. Будем же для наших детей супергероями! И для этого не обязательно требуется умение летать или проходить сквозь стены. Нашей суперсилой могут быть порядочность и честность, уважение и толерантность, добрые слова и хорошие дела. Находите как можно больше времени для детей. Осуществляйте их мечты. Иногда это так просто. Выслушайте их. Иногда это так нужно. Просто крепко обнимите их и скажите: "Я тебя люблю". Иногда это самое важное", - подчеркнул глава государства.
По словам президента, сегодня, к сожалению, есть много детей, лишенных родительской опеки, детей с особыми образовательными потребностями. Государство должно быть для них источником заботы и опеки. Украина должна быть для них защитником и благодетелем.
"В этот день я хочу отдельно поблагодарить всех, кто работает с детьми. Это педагоги и социальные работники, детские врачи, правозащитники и психологи, благотворители и меценаты, детские художники, писатели, музыканты, аниматоры и многие другие. Я уверен, что День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни. И давайте помнить, что чужих детей не бывает", - подытожил Зеленский.
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СкрипачПианист!... Я очень глубоко скорблю…
Спасібо КПСС за наше счастлівоє дєтство
Так. Кожен день - свято.
Не то , что энтот лицемер ...
https://www.unicef.org/ukraine/media/5811/file/COVID%20impact%20on%20poverty%20ukr.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009476718414&__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARALECB-HAO86-csWvdErvgGK9jO3r3mU3KGRrv6A3WNuGuSSBIYhc-6AqWV8iDgb89avtKt0EWKi9Js&hc_ref=ARTlAt2R35hA9bmKiUodMFTh26f6G0RZOMJ3WSTFInSliZUelALVSoo82iMj9dQL_dQ&ref=nf_target Сергей Нещадим разом з https://www.facebook.com/profile.php?id=100004486233000&__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARAF2tMsi34NC0u3A5u3Eo6AGfU6F0dGtT23K7mCCycjK1ZEM-kyk3PWeiAsCfZjVsFgOi-K5m2Ok1fm&hc_ref=ARTlAt2R35hA9bmKiUodMFTh26f6G0RZOMJ3WSTFInSliZUelALVSoo82iMj9dQL_dQ&ref=nf_target Вікторією Довгань та https://www.facebook.com/profile.php?id=100024397757501# 5 іншими особами .https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2914943342164861&id=100009476718414 6 год
В международный День защиты детей хочу напомнить, как российские оккупанты используют детей на Донбассе!!!Всмотритесь в эти фото!