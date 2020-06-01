Скандал с компаниями группы TB Fruit и неуплатой долгов перед Дельта Банком дошел до польского парламента

Депутат польского Сейма Збигнев Гижиньский, член парламентской комиссии по государственным финансам, выступил с депутатским запросом к премьер-министру и министру государственных активов Яцеку Сасину.

В запросе депутат выразил обеспокоенность ситуацией вокруг украинского бизнесмена Тараса Барщовского, активы группы T.B. Fruit которого расположены также и на территории Польши. Гижиньский требует провести проверку в государственном банке Pekao SA, который, согласно сообщениям польских СМИ, "дал нечестному украинскому бизнесмену значительный кредит".

Поводом для депутатского запроса послужила неуплата финансовых обязательств перед банками в Украине и подозрение в соучастии в умышленном банкротстве украинского Дельта Банка, а также рекордный штраф в размере 8,3 млн злотых, который группа T.B. Fruit обязана заплатить согласно решению польского антимонопольного органа за нечестные рыночные практики по отношению к польским фермерам-поставщикам фруктов (невыплата вознаграждения за продукцию).

"Банк, контролируемый государством, должен быть особенно осторожным, проверяя заемщиков, которые публично обвиняются в использовании недобросовестной деловой практики и были наказаны высоким штрафом другим польским государственным органом", - говорится в запросе.

Результатом проверки могут стать проблемы в отношениях бизнесмена с польскими банками и заморозка финансирования строительства новых заводов T.B. Fruit в Польше.