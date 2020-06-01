Скандал с компаниями группы TB Fruit и неуплатой долгов перед Дельта Банком дошел до польского парламента
Депутат польского Сейма Збигнев Гижиньский, член парламентской комиссии по государственным финансам, выступил с депутатским запросом к премьер-министру и министру государственных активов Яцеку Сасину.
В запросе депутат выразил обеспокоенность ситуацией вокруг украинского бизнесмена Тараса Барщовского, активы группы T.B. Fruit которого расположены также и на территории Польши. Гижиньский требует провести проверку в государственном банке Pekao SA, который, согласно сообщениям польских СМИ, "дал нечестному украинскому бизнесмену значительный кредит".
Поводом для депутатского запроса послужила неуплата финансовых обязательств перед банками в Украине и подозрение в соучастии в умышленном банкротстве украинского Дельта Банка, а также рекордный штраф в размере 8,3 млн злотых, который группа T.B. Fruit обязана заплатить согласно решению польского антимонопольного органа за нечестные рыночные практики по отношению к польским фермерам-поставщикам фруктов (невыплата вознаграждения за продукцию).
"Банк, контролируемый государством, должен быть особенно осторожным, проверяя заемщиков, которые публично обвиняются в использовании недобросовестной деловой практики и были наказаны высоким штрафом другим польским государственным органом", - говорится в запросе.
Результатом проверки могут стать проблемы в отношениях бизнесмена с польскими банками и заморозка финансирования строительства новых заводов T.B. Fruit в Польше.
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Для приезжих докладаю.
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Его "ближайшая сподвижница"! Юлия Сергеевна Чеботарёва (р. https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 25 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1965 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA Днепропетровск )
И ее муж, Николай Иванович Лагун (1973 г. р., с. Семеновка Черкасской области), ставший "олигархом" на следующий день после свадьбы.
Ключевые слова " в соучастии в умышленном банкротстве украинского Дельта Банка" улавливаем?