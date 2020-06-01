За сутки на Киевщине 27 случаев COVID-19, всего 1,6 тыс. инфицированных, - ОГА

Общее число инфицированных COVID-19 в Киевской области достигло 1,6 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

По данным Киевского областного лабораторного центра, в области по состоянию на 10:00 1 июня 2020 официально подтверждено 1600 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 124 ребенка и 298 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 27.

Из них на стационарном лечении - 223, на самоизоляции - 1377 человек.

Выздоровели 399 человек (в т.ч. 27 детей).

За время пандемии умерло - 35 человек.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 637 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 10 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 6952 контактными лицами.

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