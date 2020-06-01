Зеленский о "пленках Деркача": Меня интересует только то, как можно было подслушать и записать президента страны
Президент Украины Владимир Зеленский призывает, чтобы Украину не втягивали в президентскую кампанию в США, и отрицает свою причастность к появлению якобы записей разговоров между якобы пятым президентом Украины Петром Порошенко и якобы экс-вице-президентом США Джо Байденом.
"Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента (Дональда Трампа. - Ред.). Эти записи не являются чем-то приоритетным", - сказал он в интервью британскому The Telegraph по Skype, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на процесс выборов в любой стране. "Мы – независимое государство. Соединенные Штаты Америки – независимая страна", - указал он.
Президент Украины также отметил, что не имел представления о предполагаемом разговоре между Порошенко и Байденом, и он не будет предвосхищать расследование по этим записям.
"Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения (якобы между Порошенко и Байденом. - Ред). И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку Офис Президента Украины", - сказал Зеленский.
Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.
В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всё, что делал Петр Порошенко во вред Украине, все его схемы ограбления страны, приведшие его на ТРЕТЬЕ место по величине состояния (новый выпуск журнала "Форбс Украина") - всё зафиксировано.
И вас, Владимир Александрович точно так же пишут. Пишут и враги Украины и патриоты Украины и просто разведки заинтересованных стран. Пишут везде, в том числе наверняка писали и в Омане...
И подельников ваших пишут... Припоминаете, ка записали Юзика?
Ничего, сейчас "время разбрасывать камни", но наступит "время собирать камни"!!!
"Главный редактор «Forbes Украина» (входит в UMH group) Владимир Федорин считает продажу «Forbes Украина» концом проекта в его нынешнем виде и убежден, что покупатель преследует одну из трех целей: заткнуть журналистам рот перед президентскими выборами, обелить собственную репутацию, использовать издание для решения вопросов, не имеющих ничего общего с медиа-бизнесом. 5 ноября 2013 года, группа компаний ВЕТЭК Сергея Курченко внесла последнюю часть платежа, предусмотренного соглашением о покупке медиа-холдинга. Управлять UMH Group будет специально созданное подразделение ВЕТЭК - компания «ВЕТЭК-Медиа». С июля https://ru.wikipedia.org/wiki/2013 2013 главным редактором является Михаил Котов, до этого возглавлявший редакцию «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru Газета.Ru https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-10 [10] »
13 ноября 2013 года 14 журналистов украинского Forbes написали заявления об увольнении из-за «попыток изменить редакционную политику».
В марте 2014 г. портал «https://ru.wikipedia.org/wiki/BuzzFeed BuzzFeed » опубликовал информацию о том, что американский издательский дом «Forbes» отзывает у компании «UMH Group» лицензию на выпуск украинской версии журнала Forbeshttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-11 [11] . Новость появилась после того, как семью «Форбс» покинул Мигель Форбс, бывший медиасоветник Курченко. Все это время редакция издания находилась в подвешенном состоянии, но коллективу журнала и сайта объявили, что лицензия все же остается у Сергея Курченкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-12 [12] .
А уже в сентябре 2014 г. председателем наблюдательного совета UMH group назначили депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Елену Бондаренкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-13 [13] .
7 августа 2015 г. новостной сайт украинской версии журнала «Forbes» внезапно изменил свой адрес с forbes.ua на forbes.net.uahttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-14 [14] , что свидетельствовало о проблемах с торговой маркой. А 8 августа 2015 г. был опубликован комментарий представителя Forbes, в котором утверждается, что согласно распоряжению американского правительства, Forbes на 6 августа 2015 года сделал все действия, чтобы отказать Forbes Украина в доступе к контенту и бренду. В связи с этим, Forbes больше не предоставляет UMH Group авторизованный доступ к бренду Forbes для сайта UMH или доступ к домену forbes.ua"https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-15 [15] https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-17 [17] .
В данном случае местные лучше владеют неофициальной информацией.
Думаю что так.
Если вам так угодно на примере Кока-колы.
Название журнала сохранено, разделы сохранены, форма подачи материала сохранена, добавлены лишь украинские
бутылкифамилии и украинские водаданные.
он забыл, как приказал людей в тюрьму посадить ?
какого президента ?
разве Порошенко не барыга ?
а он не комик из квартала работающий прокурором у мусоров ?
Команда у Зеленского откровенно плохая. Собственно по гниде Ленину - "революционная ситуация, это когда верхи уже не могут, а низы уже не хотят". Первая часть уже явно в наличии, вопрос лишь в том - спустят пар массовыми кадровыми заменами и перевыборами или будут ждать когда "котел рванет".