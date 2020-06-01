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Новости Выборы в США и Украина
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Зеленский о "пленках Деркача": Меня интересует только то, как можно было подслушать и записать президента страны

Зеленский о

Президент Украины Владимир Зеленский призывает, чтобы Украину не втягивали в президентскую кампанию в США, и отрицает свою причастность к появлению якобы записей разговоров между якобы пятым президентом Украины Петром Порошенко и якобы экс-вице-президентом США Джо Байденом.

"Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента (Дональда Трампа. - Ред.). Эти записи не являются чем-то приоритетным", - сказал он в интервью британскому The Telegraph по Skype, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на процесс выборов в любой стране. "Мы – независимое государство. Соединенные Штаты Америки – независимая страна", - указал он.

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Президент Украины также отметил, что не имел представления о предполагаемом разговоре между Порошенко и Байденом, и он не будет предвосхищать расследование по этим записям.

"Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения (якобы между Порошенко и Байденом. - Ред). И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку Офис Президента Украины", - сказал Зеленский.

Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20232) Порошенко Петр (19589) США (26409)


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Топ комментарии
+82
Зеленский о "пленках Деркача": Меня интересует только то, как можно было подслушать и записать президента страны - Цензор.НЕТ 8286
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01.06.2020 13:40
+67
сыкотно Бубе
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01.06.2020 13:31
+64
А як на мене, то зовсім інше...
Зеленский о "пленках Деркача": Меня интересует только то, как можно было подслушать и записать президента страны - Цензор.НЕТ 5751
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01.06.2020 13:33
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Страница 4 из 4
ермак слил деркачу с ведома зеленого ---все разговоры президентов хранятся в АП под грифом секретно.
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02.06.2020 02:23 Ответить
у ***** спитай зепоцик, він тобі і розкаже скільки цей лайновия пирдач на нього працює.
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02.06.2020 07:01 Ответить
Та шо там думать. Ищите диван и майора. В квесты играли?
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02.06.2020 07:07 Ответить
Зеленський про "плівки Деркача": Мене цікавить лише те, як можна було підслухати і записати президента країни - Цензор.НЕТ 3253
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02.06.2020 08:19 Ответить
Как можно? Хйла по-просили, оно назначило хйлопца, котроый все записал.
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02.06.2020 08:38 Ответить
А вот так вот, Владимир Александрович!
Всё, что делал Петр Порошенко во вред Украине, все его схемы ограбления страны, приведшие его на ТРЕТЬЕ место по величине состояния (новый выпуск журнала "Форбс Украина") - всё зафиксировано.
И вас, Владимир Александрович точно так же пишут. Пишут и враги Украины и патриоты Украины и просто разведки заинтересованных стран. Пишут везде, в том числе наверняка писали и в Омане...
И подельников ваших пишут... Припоминаете, ка записали Юзика?

Ничего, сейчас "время разбрасывать камни", но наступит "время собирать камни"!!!
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02.06.2020 10:43 Ответить
Наш Курви как всегда усердно собирает гавно со страничек расийских газеток и яростно им размахивает....

"Главный редактор «Forbes Украина» (входит в UMH group) Владимир Федорин считает продажу «Forbes Украина» концом проекта в его нынешнем виде и убежден, что покупатель преследует одну из трех целей: заткнуть журналистам рот перед президентскими выборами, обелить собственную репутацию, использовать издание для решения вопросов, не имеющих ничего общего с медиа-бизнесом. 5 ноября 2013 года, группа компаний ВЕТЭК Сергея Курченко внесла последнюю часть платежа, предусмотренного соглашением о покупке медиа-холдинга. Управлять UMH Group будет специально созданное подразделение ВЕТЭК - компания «ВЕТЭК-Медиа». С июля https://ru.wikipedia.org/wiki/2013 2013 главным редактором является Михаил Котов, до этого возглавлявший редакцию «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru Газета.Ru https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-10 [10] »
13 ноября 2013 года 14 журналистов украинского Forbes написали заявления об увольнении из-за «попыток изменить редакционную политику».
В марте 2014 г. портал «https://ru.wikipedia.org/wiki/BuzzFeed BuzzFeed » опубликовал информацию о том, что американский издательский дом «Forbes» отзывает у компании «UMH Group» лицензию на выпуск украинской версии журнала Forbeshttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-11 [11] . Новость появилась после того, как семью «Форбс» покинул Мигель Форбс, бывший медиасоветник Курченко. Все это время редакция издания находилась в подвешенном состоянии, но коллективу журнала и сайта объявили, что лицензия все же остается у Сергея Курченкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-12 [12] .
А уже в сентябре 2014 г. председателем наблюдательного совета UMH group назначили депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Елену Бондаренкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-13 [13] .
7 августа 2015 г. новостной сайт украинской версии журнала «Forbes» внезапно изменил свой адрес с forbes.ua на forbes.net.uahttps://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-14 [14] , что свидетельствовало о проблемах с торговой маркой. А 8 августа 2015 г. был опубликован комментарий представителя Forbes, в котором утверждается, что согласно распоряжению американского правительства, Forbes на 6 августа 2015 года сделал все действия, чтобы отказать Forbes Украина в доступе к контенту и бренду. В связи с этим, Forbes больше не предоставляет UMH Group авторизованный доступ к бренду Forbes для сайта UMH или доступ к домену forbes.ua"https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-15 [15] https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-17 [17] .
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02.06.2020 11:29 Ответить
Вы видимо не в кусе последних событий. "Форбс" отказался работать с Кучеренко. Теперь у "Форбз Украина" новый владелец. Номер уже отпечатан, можете купить.
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02.06.2020 16:41 Ответить
Мутная история - все эти "американские" журналы местного разлива... если американцы сами могут посчитать состояние местных - отчего сами не печатают? А если не могут - как они проверяют местные расчёты?
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02.06.2020 17:59 Ответить
Когда бизнес становится большим, то умные владельцы делегируют право принимать решения на местах.
В данном случае местные лучше владеют неофициальной информацией.
Думаю что так.
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02.06.2020 23:13 Ответить
Ну да. Кока-колу разливают в Украине в украинские бутылки украинской водой, вот только концентрат везут из штатов...
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03.06.2020 10:23 Ответить
А вот пани Купидон, у которой дома в Киеве и в США, утверждает, что вкус Кока-колы там и тут разный. Тут он более резкий.

Если вам так угодно на примере Кока-колы.
Название журнала сохранено, разделы сохранены, форма подачи материала сохранена, добавлены лишь украинские бутылки фамилии и украинские вода данные.
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03.06.2020 12:38 Ответить
Форма - ничто, содержание - всё. У меня вопросы к ДОСТОВЕРНОСТИ содержания.
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03.06.2020 15:46 Ответить
У Форбс своя методика оценки, по отношению к олигархам из не демократических стран она всегда явно занижена.
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03.06.2020 22:01 Ответить
не лох оманский все тупее и тупее.)))))
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02.06.2020 11:59 Ответить
Деградирует не по дням, а по часам.
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02.06.2020 12:51 Ответить
что мелет этот недопрезидент ?
он забыл, как приказал людей в тюрьму посадить ?
какого президента ?
разве Порошенко не барыга ?
а он не комик из квартала работающий прокурором у мусоров ?
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02.06.2020 13:54 Ответить
Сын бывшего главы СБУ при Президенте Кучмы, том самом, при котором Данилыча записывали в собственном кабинете, что привело к срыву вступления Украины в НАТО (курс на которое тогда повел Кучма) обнародовал запись ЗА СУТКИ до пресс-конференции Зеленского и ему задали вопрос по поводу пленок, поставив на растяжку между Байденом и Трампом. Вместо того, чтобы ответить "без комментариев", а такая форма ответа предусмотрена и для политиков и для бизнесменов, Зеленский ляпнул, что следствие разберется и тем самым тут же наступил на мозоли и Байдену и Трампу.

Команда у Зеленского откровенно плохая. Собственно по гниде Ленину - "революционная ситуация, это когда верхи уже не могут, а низы уже не хотят". Первая часть уже явно в наличии, вопрос лишь в том - спустят пар массовыми кадровыми заменами и перевыборами или будут ждать когда "котел рванет".
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03.06.2020 12:46 Ответить
А Порошенко изменник Родины, только сажать его будут именно как барыгу - так проще и с доказательной базой и с внешнеполитической точки зрения. Нет, сажать будет не Зеленский, оно сказало "Президентов не саджают", посадит тот, кто сменит Зеленского, которого и самого могут арестовать и посадит, благо одного просчета с масками, защитными костюмами и дружбаном Радуцким достаточно.
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03.06.2020 12:48 Ответить
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