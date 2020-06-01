Государство должно заботиться о пострадавших от насильственных преступлений, мы подали в Кабмин соответствующий законопроект, - замминистра юстиции Банчук

Министерство юстиции направило в Кабмин законопроект, которым предлагается создать Фонд возмещения ущерба пострадавшим от насильственных преступлений.

И если правительство его поддержит, а депутаты в дальнейшем проголосуют, он даст возможность государству оказывать финансовую поддержку в том числе пострадавшим от насилия со стороны правоохранителей. Об этом Цензор.НЕТ заявил заместитель министра юстиции Александр Банчук, которого мы попросили прокомментировать ситуацию с законопроектом, который был ранее одобрен правительством Гончарука, но в связи со сменой правительства отозван.

"Мы не отказываемся от этой идеи и направили законопроект в Кабмин, поскольку считаем, что государство должно заботиться о пострадавших от насильственных преступлений. Но на запуск такого фонда и выплаты пострадавшим нужны деньги, а в стране непростая экономическая ситуация - это будет учитываться членами правительства при рассмотрении документа", - отметил Банчук.

На уточняющий вопрос, могла ли бы получить компенсацию женщина, пострадавшая от действий полицейских в Кагарлыке, если бы такой фонд работал, замминистра ответил утвердительно. И напомнил, что убытки пострадавшему от насильственного преступления, согласно действующему законодательству, должен возмещать прежде всего сам преступник.

"В этом деле по Кагарлыку есть подозреваемые, но неизвестно, захотят ли они добровольно, до решения суда возместить пострадавшей ущерб или нет. А так бы государство могло выделить средства на лечение, помощь психолога – на все то, что необходимо неотложно. Чтобы человек не ждал завершения досудебного следствия и последующего судебного процесса, - объяснил замминистра. - По нашим подсчетам, потерпевшими в результате насильственных преступлений ежегодно становятся 20-25 тысяч людей. Неважно, кто их совершил. Это не ДТП, когда человек может пострадать из-за собственной невнимательности. Это преступления, от которых никто не защищен. Было бы хорошо показать со стороны государства, что оно в таких сложных ситуациях поддерживает пострадавших".