Отстраненный за "грубые недостатки и просчеты" глава полиции Виннитчины Педос стал советником Клименко: будет отвечать за ведение института дознания
Отстраненного от исполнения должностных обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником председателя Нацполиции.
Об этом 1 июня в Виннице сообщил журналистам председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа", - сказал Клименко.
По его словам, в отношении остальных работников аппарата ГУ НП в Винницкой области, которые в пятницу, 29 мая, были отстранены и уволены после событий в Броварах, "служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже сообщим".
Как сообщалось, ранее руководитель полиции Винницкой области Юрий Педос был отстранен от исполнения обязанностей. Его заместитель - начальник уголовной полиции и руководитель оперативной службы - освобожден с занимаемых должностей.
Как отметили в Министерстве внутренних дел, причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.
Утром 29 мая в г. Бровары Киевской области произошла перестрелка между двумя группировками из-за перераспределения пассажиропотока с участием около 100 человек. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы. "Киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области", - отметил Аваков. По информации министра, группа из Винницкой области - сотрудники одной из охранных фирм.
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Авакову просто нужно было поставить над Винницкой областью мента-антимайдановца.
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Знайомтесь Іван Іщенко.
В понеділок, за моєю інформацією, його представлятимуть у Вінниці, як керівника місцевої поліції (ГУНП області).
Замість звільненого вчора нєкоєго Педоса.
2 травня 2014 року в Одесі - Іщенко з Фучеджи та іншими мусорами стояли на одному боці з проросійськими та російськими найманцями, які з автоматичної зброї розстрілювали протестувальників. Допомагали та координували сєпарів.
Ось скрін з відео з Іщенко і сєпарами, які стріляють в натовп з-за спин мусорів, доказів насправді більше, але цей чорт не у в'язниці і не втік в Придністров'я.
Більш того, Іщенко стрімко ріс кар'єрною мусорською драбиною при главмусорі одещини Головіну.
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку! (с) Крылов
Думаю, что специально поднимают тему языка, так как скоро местные выборы, в том числе мэров. Всегда перед любыми выборами в Украине начинают за языки вспоминать, всегда.
Кто начинает это поднимать тот популист, запомните, кто поднимает тему языка - тот популист и готовится к выборам. Через неделю после выборов о языковой теме никто и не вспомнит, до следующих. Зато будет сидеть на потоках и откатах, благодаря тупому избирателю, ведущемуся на тему языка, религии и такого прочего.
прикиньте, с такой фамилией и до генерала дослужится. чувак знает дело туго))))))