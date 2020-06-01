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Отстраненный за "грубые недостатки и просчеты" глава полиции Виннитчины Педос стал советником Клименко: будет отвечать за ведение института дознания

Отстраненный за

Отстраненного от исполнения должностных обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником председателя Нацполиции.

Об этом 1 июня в Виннице сообщил журналистам председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа", - сказал Клименко.

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По его словам, в отношении остальных работников аппарата ГУ НП в Винницкой области, которые в пятницу, 29 мая, были отстранены и уволены после событий в Броварах, "служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже сообщим".

Как сообщалось, ранее руководитель полиции Винницкой области Юрий Педос был отстранен от исполнения обязанностей. Его заместитель - начальник уголовной полиции и руководитель оперативной службы - освобожден с занимаемых должностей.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.

Утром 29 мая в г. Бровары Киевской области произошла перестрелка между двумя группировками из-за перераспределения пассажиропотока с участием около 100 человек. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы. "Киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области", - отметил Аваков. По информации министра, группа из Винницкой области - сотрудники одной из охранных фирм.

Автор: 

Винницкая область (1030) назначение (2165) Нацполиция (16427) Клименко Игорь (393) Педос Юрий (2)


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Топ комментарии
+32
..круговорот говна в природе..
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01.06.2020 13:40
+15
ЗЕвлада долає все нові вершини ідіотизму.
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01.06.2020 13:41
+15
в институт дознания нужно взять весь состав с кагарлыка
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01.06.2020 13:43
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..круговорот говна в природе..
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01.06.2020 13:40 Ответить
Нет это операция прикрытия собакова
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01.06.2020 14:12 Ответить

- Вторая стадия кражи гуся, - холодно заметил Остап. - Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.(с)
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01.06.2020 14:17 Ответить
Точно! А в Украине ни одного "сантехника"...
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01.06.2020 14:16 Ответить
Ну и фамилия)))
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01.06.2020 13:40 Ответить
ЗЕвлада долає все нові вершини ідіотизму.
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01.06.2020 13:41 Ответить
зарплату подняли, надеюсь.
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01.06.2020 13:41 Ответить
круговорот дерьма...
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01.06.2020 13:41 Ответить
Койки двигают в барделе, а шляхи как были поюзаные так и остались.
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01.06.2020 13:41 Ответить
Педос....Из песни слова не выкинешь!
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01.06.2020 13:41 Ответить
Юрий ******.
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01.06.2020 13:42 Ответить
Пока нє сядєт Порошенко - мудрому нариду житья нє будєт!!!
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01.06.2020 13:42 Ответить
в институт дознания нужно взять весь состав с кагарлыка
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01.06.2020 13:43 Ответить
Не турборежимь! Всьо будет как ви наголосовалі, нє пєрєживай.
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01.06.2020 13:45 Ответить
***!!!!!!На роботі за грубі прорахунки робочого звільняють,а не ставлять радником директора з економічних питань!Скільки це ******** буде продовжуватись???
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01.06.2020 13:51 Ответить
Пока не сдєлають останнього зебіла. А з огляду на реальність сьогодення, з вірогідністю в 146% можна сказати, що це не закінчиться ніколи так як ніколи не закінчаться й самі зебіли.
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01.06.2020 13:56 Ответить
Країна абсурду!
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01.06.2020 14:00 Ответить
Ні. Просто особєнності мєнталітєта. Принаймні у 73% народонасєлєнія.
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01.06.2020 14:07 Ответить
ми ж и есть эта краина абсурду. или вы думаете из кого она состоит?
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01.06.2020 14:29 Ответить
Очередной развод лохов.
Авакову просто нужно было поставить над Винницкой областью мента-антимайдановца.

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https://www.facebook.com/romabra/posts/10206821717419627?__cft__[0]=AZVobUNMvcFCcZP9qp1FruNfHviTKnRmn-SjC3-qCG43idVLVQuwPKxbQyTdT8D-QqVH2T0qSH8JKyBwE4bdDd8-DRatIvR53Gf3x96P-gfehR-BuTK2hR1ltt9aBRZfSkk&__tn__=%2CO%2CP-R 30 травня о 12:56 ·

Знайомтесь Іван Іщенко.

В понеділок, за моєю інформацією, його представлятимуть у Вінниці, як керівника місцевої поліції (ГУНП області).

Замість звільненого вчора нєкоєго Педоса.

2 травня 2014 року в Одесі - Іщенко з Фучеджи та іншими мусорами стояли на одному боці з проросійськими та російськими найманцями, які з автоматичної зброї розстрілювали протестувальників. Допомагали та координували сєпарів.




Ось скрін з відео з Іщенко і сєпарами, які стріляють в натовп з-за спин мусорів, доказів насправді більше, але цей чорт не у в'язниці і не втік в Придністров'я.

Більш того, Іщенко стрімко ріс кар'єрною мусорською драбиною при главмусорі одещини Головіну.
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01.06.2020 13:55 Ответить
https://scontent.fiev22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/101521104_10206821697419127_1904011121744936960_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=730e14&_nc_oc=AQnrPInSmzJhrOOtj-hKKl5ZAgjSI3xcrRhblwbF_mEiMy-ka2yB5G7PKj6v-WCpv2s&_nc_ht=scontent.fiev22-2.fna&oh=79f367267227896cdfbc027b965d56e7&oe=5EFA5302
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01.06.2020 13:55 Ответить
"Отстраненный за "грубые недостатки и просчеты" глава полиции Виннитчины Педос" - неужто просчитал круговорот бабосов по эллиптической орбите и приложил вектор не кравшей руки
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01.06.2020 13:56 Ответить
‎...Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
‎И Щуку бросили - в реку! (с) Крылов
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01.06.2020 14:00 Ответить
Если учитывать всех, то нужно под 50 различных языков рассматривать.
Думаю, что специально поднимают тему языка, так как скоро местные выборы, в том числе мэров. Всегда перед любыми выборами в Украине начинают за языки вспоминать, всегда.
Кто начинает это поднимать тот популист, запомните, кто поднимает тему языка - тот популист и готовится к выборам. Через неделю после выборов о языковой теме никто и не вспомнит, до следующих. Зато будет сидеть на потоках и откатах, благодаря тупому избирателю, ведущемуся на тему языка, религии и такого прочего.
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01.06.2020 14:02 Ответить
Чувак с такой фамилией - находка для зеленой власти,это ее главные кадры.
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01.06.2020 14:07 Ответить
А в полиции всегда так: отдуваются стрелочники, а начальники остаются или идут на повышение. Например, ДТП в тех же Броварах в сентябре 2019 года, когда пьяный полицейский въехал в остановку, в результате чего один человек погиб, двое получили травмы. И что? Все начальники остались на местах.
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01.06.2020 14:16 Ответить
Ценный кадр, хорошо заносил Арсенчику.
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01.06.2020 14:20 Ответить
НЕ чего удивительного, Аваков так поступает со всеми своими ставниками - СВОИХ Аваков не сдаёт, БРОСИЛ щуку в бурную реку. А таперяче как отреагируют НАШИ народные депутаты, ИЛИ молча проглотят.
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01.06.2020 14:22 Ответить
Вы над кем издеваетесь !!!??
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01.06.2020 14:25 Ответить
над нами, лохами
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01.06.2020 14:28 Ответить
Уже так откровенно и неприкрыто срать на головы граждан - это ******! Впрочем, лохторат всё стерпит и проглотит, как и всегда, и они это знают, иначе так быстро и открыто это не делали бы.
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01.06.2020 14:27 Ответить
Зубожілі проплатять
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01.06.2020 14:48 Ответить
Покарання від Рюкзакова з Зеленським або по другому настрашив бжоли медом!
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01.06.2020 14:48 Ответить
А что Педосу в знак "благодарности" за эту перестрелку в Броварах вместо увольнения присвоили ещё и звание генерала полиции? На фото он ещё с погонами полковника! У нас в Украине наказание высоких чиновников превращают в перевод на другое место работы с условиями, не худшими прежних. Браво! А почему в органы дознания в наказание не перевели бывших "опытных дознавателей" из Кагарлыка? Но перед этим им нужно минусовать тот орган, который они всовывают при дознании, чтобы свидетельнице было "приятней". Все эти "переводы" на другие места работы - продолжение системной коррупции, когда "своих" не сдают! Реформа полиции так и не состоялась, кроме создания патрульной службы, куда попристроили болтающуюся без работы молодежь, но при этом без согласования с народом почему-то расформировали такой профилактический орган, как участковые. А на руководящих должностях остались "бывшие" из старой системы издевательств и наваривания бабок.. в которой не существовало такого понятия, как ответственность.
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01.06.2020 14:50 Ответить
мусорилі тим показали усій країні, що їм нічого ніхто не зробить і плювати вони ходіли на справедливість
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01.06.2020 15:09 Ответить
Вора -полицианта не справившегося с областью, перевели на понижение, в Киев! ВО!!! Аваков!!! Красава!! Так Держать!!! Всех воров- полицаев, поближе к себе, в Киев!!
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01.06.2020 15:10 Ответить
Вора -полицианта не справившегося с областью, перевели на понижение, в Киев! ВО!!! Аваков!!! Красава!! Так Держать!!! Всех воров- полицаев, поближе к себе, в Киев!!
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01.06.2020 15:12 Ответить
І ... щуку кінули у річку. Навіть на підвищення пішов, мало того, що злочинець, хабарник і бандит, так він буде ще і радити , як треба тітушню в штурмові загони зліплювати. Я дурію від такої кадроваої політики в державі.
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01.06.2020 15:31 Ответить
А шо, с такой фамилией дознания проводить самое оно...
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01.06.2020 15:37 Ответить
Гнилі мафіозі...
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01.06.2020 16:42 Ответить
да уж, из песни слова не выбросишь. педос ,он и в африке педос. это сокращенное от слова гей ?)))))
прикиньте, с такой фамилией и до генерала дослужится. чувак знает дело туго))))))
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01.06.2020 19:14 Ответить
 
 