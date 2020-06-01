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Новости Борьба с коррупцией
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Зеленский изменил состав Нацсовета по антикоррупционной политике и лично его возглавил

Зеленский изменил состав Нацсовета по антикоррупционной политике и лично его возглавил

Президент Владимир Зеленский 1 июня утвердил новый состав Национального совета по антикоррупционной политике, повысив его статус, так как в его состав вошли первые лица государства.

Об этом говорится в указе №207/2020, передает Цензор.НЕТ.

Теперь его председателем будет непосредственно президент, а не профильный заместитель Офиса президента, как раньше.

Также в состав вошли руководители глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, директор НАБУ Артем Сытник, антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, глава антикоррупционного агентства Александр Новиков, Генпрокурор Ирина Венедиктова, секретарь СНБО Алексей Данилов, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр финансов Сергей Марченко, министр развития громад Алексей Чернышов, глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, глава Госналоговой службы Алексей Любченко и другие топ-чиновники.

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По-прежнему разрешено принимать участие в работе Нацсовета международным наблюдателям Дэвиду Бернстайну из Всемирного банка, Гарту Уиллису из USAID, Назару Грому из ПРООН, Андрею Кухаруку их OECD, Эке Ткашелашвили из антикоррупционной инициативы ЕС, Лоуренсу Хелду из SACCI, Стефани Холмс из посольства США.

Напомним, Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики был создан в сентябре 2015 года.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) коррупция (8555)


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Топ комментарии
+37
Зеленський змінив склад Нацради з антикорупційної політики та особисто її очолив - Цензор.НЕТ 557
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01.06.2020 14:28
+36
Зеленский изменил состав Нацсовета по антикоррупционной политике и лично его возглавил - Цензор.НЕТ 7065
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01.06.2020 14:08
+34
а медалью себя наградил?
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01.06.2020 14:07
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о зелене лайно відтепер і очолив корупцію...
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01.06.2020 20:11 Ответить
Очолив корупцію
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01.06.2020 20:13 Ответить
Ну всьо ,тепер і кредити не потрібні і МВФ можна куди подалі заслати . Бережись гідра корупційна , батько нації в наступ їде .
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01.06.2020 20:25 Ответить
Судя по количеству комментов, барыга кость своим псам кинул. Запомните идиоты, шоколадное чмо вошло в историю как вор, барыга и брехло, так что не тужтесь.
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01.06.2020 20:34 Ответить
Мы запомним тебя как идиота, КАЦАПОИДА под прокси.
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01.06.2020 20:50 Ответить
и нафиг эту дырявую мокшу запоминать?
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01.06.2020 21:12 Ответить
Хороший вопрос, лучше просто спамить.
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01.06.2020 21:21 Ответить
Для чого поросячу гнилу відбивну згадуеш-пЕСи її тільки й чекають.
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01.06.2020 23:24 Ответить
Імітація на найвищому рівні. Це зелені вміють.
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01.06.2020 21:18 Ответить
некомпетентне
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01.06.2020 21:44 Ответить
На дворе год 2020 и что изменилось с тех пор, как Порошено:
Президент создал Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики?

14 октября 2014

Президент Украины подписал Указ о создании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики как консультативно-совещательного органа при Президенте. Об этом сообщает его пресс-служба.
Вновь созданный Нацсовет будет "готовить Президенту Украины предложения относительно определения и совершенствования антикоррупционной стратегии, осуществлять системный анализ предотвращения и противодействия коррупции, эффективности реализации антикоррупционной стратегии, мер, предпринимаемых для предотвращения и противодействия коррупции", - говорится в сообщении на сайте главы государства.
Также этот орган будет оценивать, как выполняются рекомендации Группы государств против коррупции (GRECO), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других соответствующих международных организаций.
В состав Национального совета будут входить 17 членов. 9 из них будут представлять общественность - это 6 представителей общественных объединений, которые имеют опыт подготовки антикоррупционных предложений, представитель Всеукраинской ассоциации местного самоуправления и 2 представителя объединения предпринимателей. Также в состав Национального совета войдут представители Совета судей, Кабинета Министров и Верховной Рады.
Национальный совет будет проводить свои заседания один раз в два месяца.
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01.06.2020 23:20 Ответить
ты это .... держи вкурсе зеля ....я прям в предвкушении успехов....
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01.06.2020 21:47 Ответить
Грустно это все. И стыдно ((
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01.06.2020 21:49 Ответить
Президент Владимир Зеленский 1 июня утвердил новый состав Национального совета по антикоррупционной политике, повысив его статус, так как в его состав вошли первые лица государства. Источник: https://censor.net/n3199245

Чим би дітя не тішилось, аби тільки Україну не захищало
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01.06.2020 21:51 Ответить
Зе против Зе - это какой-то сюр, но такова наша политическая реальность.
Голосовали на выборах президента, а он решил стать председателем. Получается, что сегодня, 1 июня - день защиты от президента. Зе подписал отставку с поста президента, понизив себя в должности до председателя, и совместив т.о. две ветви власти, - грядут перевыборы.
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01.06.2020 22:40 Ответить
Зае.....ллл! Зелене лайно!
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01.06.2020 22:44 Ответить
Нарешті сядуть всі?(сарказм)
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01.06.2020 23:29 Ответить
Зеленський змінив склад Нацради з антикорупційної політики та особисто її очолив - Цензор.НЕТ 9489
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02.06.2020 02:15 Ответить
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