Зеленский изменил состав Нацсовета по антикоррупционной политике и лично его возглавил

Президент Владимир Зеленский 1 июня утвердил новый состав Национального совета по антикоррупционной политике, повысив его статус, так как в его состав вошли первые лица государства.

Об этом говорится в указе №207/2020, передает Цензор.НЕТ.

Теперь его председателем будет непосредственно президент, а не профильный заместитель Офиса президента, как раньше.

Также в состав вошли руководители глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, директор НАБУ Артем Сытник, антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, глава антикоррупционного агентства Александр Новиков, Генпрокурор Ирина Венедиктова, секретарь СНБО Алексей Данилов, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр финансов Сергей Марченко, министр развития громад Алексей Чернышов, глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, глава Госналоговой службы Алексей Любченко и другие топ-чиновники.

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По-прежнему разрешено принимать участие в работе Нацсовета международным наблюдателям Дэвиду Бернстайну из Всемирного банка, Гарту Уиллису из USAID, Назару Грому из ПРООН, Андрею Кухаруку их OECD, Эке Ткашелашвили из антикоррупционной инициативы ЕС, Лоуренсу Хелду из SACCI, Стефани Холмс из посольства США.

Напомним, Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики был создан в сентябре 2015 года.