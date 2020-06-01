Зеленский изменил состав Нацсовета по антикоррупционной политике и лично его возглавил
Президент Владимир Зеленский 1 июня утвердил новый состав Национального совета по антикоррупционной политике, повысив его статус, так как в его состав вошли первые лица государства.
Об этом говорится в указе №207/2020, передает Цензор.НЕТ.
Теперь его председателем будет непосредственно президент, а не профильный заместитель Офиса президента, как раньше.
Также в состав вошли руководители глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, директор НАБУ Артем Сытник, антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, глава антикоррупционного агентства Александр Новиков, Генпрокурор Ирина Венедиктова, секретарь СНБО Алексей Данилов, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр финансов Сергей Марченко, министр развития громад Алексей Чернышов, глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, глава Госналоговой службы Алексей Любченко и другие топ-чиновники.
По-прежнему разрешено принимать участие в работе Нацсовета международным наблюдателям Дэвиду Бернстайну из Всемирного банка, Гарту Уиллису из USAID, Назару Грому из ПРООН, Андрею Кухаруку их OECD, Эке Ткашелашвили из антикоррупционной инициативы ЕС, Лоуренсу Хелду из SACCI, Стефани Холмс из посольства США.
Напомним, Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики был создан в сентябре 2015 года.
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Президент создал Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики?
14 октября 2014
Президент Украины подписал Указ о создании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики как консультативно-совещательного органа при Президенте. Об этом сообщает его пресс-служба.
Вновь созданный Нацсовет будет "готовить Президенту Украины предложения относительно определения и совершенствования антикоррупционной стратегии, осуществлять системный анализ предотвращения и противодействия коррупции, эффективности реализации антикоррупционной стратегии, мер, предпринимаемых для предотвращения и противодействия коррупции", - говорится в сообщении на сайте главы государства.
Также этот орган будет оценивать, как выполняются рекомендации Группы государств против коррупции (GRECO), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других соответствующих международных организаций.
В состав Национального совета будут входить 17 членов. 9 из них будут представлять общественность - это 6 представителей общественных объединений, которые имеют опыт подготовки антикоррупционных предложений, представитель Всеукраинской ассоциации местного самоуправления и 2 представителя объединения предпринимателей. Также в состав Национального совета войдут представители Совета судей, Кабинета Министров и Верховной Рады.
Национальный совет будет проводить свои заседания один раз в два месяца.
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