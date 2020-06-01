"Укрзализныця" восстановила движение 439 пригородных поездов. Разрешения на поездки пока не дали пять областей, - Юрик

"Укрзализныця" 1 июня начала первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. С сегодняшнего дня возобновили движение 439 пригородных поездов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Так, с 1 июня в филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" - 30 поездов, "Одесская железная дорога" - 84 поезда, "Южная железная дорога" - 156 поездов, "Приднепровская железная дорога" - 22 поезда, "Юго западная железная дорога "- 109 поездов.

"Призываем пассажиров осознавать и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм", - отметил руководитель компании.

По состоянию на 1 июня "Укрзализныця" еще не получила решение об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях. В Хмельницкой области есть разрешение курсирования только на двух направлениях: Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск.

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Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 №392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций назначение пригородных поездов будет продолжаться.

С расписанием электропоездов, которые восстановили курсирование, можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов "Укрзализныци".