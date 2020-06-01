За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 16,6 тыс. чел. - до 511,2 тыс., - Госстат

Количество безработных за минувшую неделю выросло на 16,6 тыс. чел. - до 511,267 тыс. чел., что почти на 69% больше по сравнению с показателем на 1 июня 2019-го.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила Государственная служба занятости.

Сообщается, что 424,9 тыс. украинцев получают помощь по безработице.

Всего с начала карантина (с 12 марта) служба зарегистрировала 249,028 тыс. безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Из них 191,253 тыс. безработных начали получать помощь по безработице - это на 98% больше по сравнению с прошлогодним показателем за такой же период.

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