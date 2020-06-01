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Новости Коронавирус и карантин
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За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 16,6 тыс. чел. - до 511,2 тыс., - Госстат

За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 16,6 тыс. чел. - до 511,2 тыс., - Госстат

Количество безработных за минувшую неделю выросло на 16,6 тыс. чел. - до 511,267 тыс. чел., что почти на 69% больше по сравнению с показателем на 1 июня 2019-го.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила Государственная служба занятости.

Сообщается, что 424,9 тыс. украинцев получают помощь по безработице.

Всего с начала карантина (с 12 марта) служба зарегистрировала 249,028 тыс. безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Из них 191,253 тыс. безработных начали получать помощь по безработице - это на 98% больше по сравнению с прошлогодним показателем за такой же период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина достигнет пика безработицы во втором квартале 2020 года, - НБУ

безработица (451) карантин (16729) Госстат (220) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 16,6 тыс. чел. - до 511,2 тыс., - Госстат - Цензор.НЕТ 1530
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01.06.2020 14:48
+7
таки "сделал" пол милиона рабочих мест ...
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01.06.2020 14:49
+6
А де ж 100500 робочих місць які обіцяли узеленські?
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01.06.2020 14:49
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За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 16,6 тыс. чел. - до 511,2 тыс., - Госстат - Цензор.НЕТ 1530
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01.06.2020 14:48 Ответить
А де ж 100500 робочих місць які обіцяли узеленські?
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01.06.2020 14:49 Ответить
таки "сделал" пол милиона рабочих мест ...
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01.06.2020 14:49 Ответить
73% из них голосовали за блазня! Очень рад за них!
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01.06.2020 14:50 Ответить
Шмыгаль: «В мае мы создадим 500 тыс. рабочих мест для украинцев». Может эти 16,6 тыс. человек евреи? Бедные хлопці !
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01.06.2020 14:51 Ответить
И што скажет господин Соврамши ?
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01.06.2020 14:52 Ответить
ни за что я не отвечаю- я не несу ответственности ( из последней типа пресс-коференц...)
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01.06.2020 15:16 Ответить
я про Шлемазла Шмигаля, которій обещал в мае 500 тищ новіх рабочих мест и даже сказал, шо они уже есть
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01.06.2020 15:19 Ответить
Это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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01.06.2020 14:59 Ответить
просто конец
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01.06.2020 15:00 Ответить
десь тихо заплакав пан шміхаль
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01.06.2020 15:00 Ответить
5 000 грн - і на будівництво зЄ-банів...- тих хто за зЄбЄ проголосував
За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 16,6 тис. осіб - до 511,2 тис., - Держстат - Цензор.НЕТ 6516
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01.06.2020 15:15 Ответить
Треба терміновий відосік знімати про папередніков
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01.06.2020 15:16 Ответить
 
 