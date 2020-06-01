На мосту Метро стоит мужчина с пакетом и угрожает подорвать сооружение, - КГГА. ФОТО (обновлено)

В Киеве перекрыт мост Метро. На мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает взорвать здание.

Об этом сообщает КГГА в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мост метро перекрыт. На мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает подорвать сооружение! На месте уже работает полиция. Правоохранители закрыли проезд по мосту", - говорится в сообщении.

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Позже СМИ обнародовали фото мужчины на мосту Метро.