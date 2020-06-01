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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на плацкартные вагоны, продаваться будет половина мест, - Юрик

"Укрзализныця" начала продажу билетов на плацкартные вагоны, которые курсируют в составе пассажирских поездов дальнего следования с 1 июня 2020 года.

Как сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, в этих вагонах будет продаваться 50% мест, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АО.

"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место", - добавил он.

В частности, открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов №98/97 сообщением Киев - Ковель (10 вагонов) №125/126 Киев - Константиновка (3 вагона), №10/9 Киев - Мариуполь (1 вагон), №102/101 Киев - Херсон (6 вагонов).

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Иван Юрик напомнил, что в купейных вагонах также реализуется 50% мест, а также сообщил, что в случае путешествия семьей в поезде есть возможность обратиться к проводнику с просьбой размещения в одном купе, ведь члены семьи находятся в постоянном контакте.

Напомним, с 1 июня "Укрзализныця" запустила пассажирские поезда. В то же время, предприятие будет реализовывать только 50% мест в вагонах поездов, которые курсируют в регионы, где еще не смягчен карантин.

Автор: 

билеты (317) карантин (16729) Укрзализныця (2744) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Иван Юрик (38)


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а цены?
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01.06.2020 15:19 Ответить
А что тебе зебилу цены? Эпоха бедности закончилась год назад...тебя цены волновать по идее не должны...😃
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01.06.2020 15:22 Ответить
А яка справа клемлеботам ?
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01.06.2020 20:58 Ответить
 
 