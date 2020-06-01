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Май 2020 года в Киеве стал самым холодным с начала века, а Карпаты в первый день лета засыпало снегом. ФОТО

Май 2020 года в Киеве стал самым холодным с начала века, а Карпаты в первый день лета засыпало снегом. ФОТО

Май 2020 года в Киеве оказался самым холодным за 20 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

"Двадцатый май в XXI веке оказался самым холодным, поэтому метеорологическое лето в столицу так и не пришло", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве составляла + 12,4 ° С, что на 2,8 ° С ниже климатической нормы.

"Холоднее всего, уверяют климатологи, в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до + 2,0 ° С, а теплее всего - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 27,6 ° С. Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 122 мм, или 230% климатической нормы. Май немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета. В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым", - говорится в сообщении.

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Отметим, в выходные общее количество осадков, выпавших в Киеве, превысило показания за последние 129 лет.

Вместе с тем, как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный отряд в Facebook в высокогорье Карпат в первый день лета лежит снег.

На вершине горы Поп Иван Черногорский низкая видимость - до 50 метров, со скоростью шесть метров в секунду дует северно-западный ветер. Температура воздуха – ноль градусов по Цельсию.

Май 2020 года в Киеве стал самым холодным с начала века, а Карпаты в первый день лета засыпало снегом 01
Май 2020 года в Киеве стал самым холодным с начала века, а Карпаты в первый день лета засыпало снегом 02
Май 2020 года в Киеве стал самым холодным с начала века, а Карпаты в первый день лета засыпало снегом 03
Май 2020 года в Киеве стал самым холодным с начала века, а Карпаты в первый день лета засыпало снегом 04

Также отмечается, что снег начал идти еще вчера, 31 мая, вместе с ухудшением погоды. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Май 2020 года в Киеве стал самым холодным с начала века, а Карпаты в первый день лета засыпало снегом 05

Май 2020 года в Киеве стал самым холодным с начала века, а Карпаты в первый день лета засыпало снегом 06

Карпаты (305) климат (164) погода (2819)


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Топ комментарии
+4
зиму вкрали, весну згидили, тепер літо паскудять...
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01.06.2020 15:20
+3
Поговорка "Закрой дверь,не май месяц" уже не актуальна.Надо новую "Закрой дверь,май месяц все-таки"
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01.06.2020 15:26
+3
Было холодное лето 1953 года, когда сдох Сталин. Надеюсь холодное лето 2020 года для Украины тоже будет полезным.
(Если про ***** подумали - зря! Никто так много полезного для Украины не сделал как *****: сплотил украинцев, помог РФ в жопу загнать и надеюсь добьёт её)
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01.06.2020 15:35
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зиму вкрали, весну згидили, тепер літо паскудять...
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01.06.2020 15:20 Ответить
А якби вчасно посадили Порошенка, то такого б не було.
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01.06.2020 15:23 Ответить
100%
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01.06.2020 15:27 Ответить
Поговорка "Закрой дверь,не май месяц" уже не актуальна.Надо новую "Закрой дверь,май месяц все-таки"
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01.06.2020 15:26 Ответить
Не нужно было останавливать заводы и транспорт, который вызывали парниковый ефект. Вот что значит двухмесячный Коронавирус и карантин сделал в 1000 раз больше чем все так называемые екологи вместе взятые за 100 лет
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01.06.2020 15:27 Ответить
то эффект вызывают выбросами, а то теперь уже сбросами, вы уж бы оперделился - что к чему, не?
как это получается - меньше выбросов - больше парников, или меньше, или как?
ну вот как так - тогда Гринпис и прочих - ******** шоле?
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01.06.2020 16:11 Ответить
.....задолбал ХОЛОД , сегодня снова включу ОТОПЛЕНИЕ , люблю когда тепло , на ДВОРЕ лето ))))
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01.06.2020 15:30 Ответить
Ну вас на хер с такими рекордами! У меня сегодня утром +9.7 градусов во Львовской области.
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01.06.2020 15:30 Ответить
А мы тут при чем?
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01.06.2020 15:35 Ответить
Ваш рекорд, а страдают все
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01.06.2020 19:19 Ответить
Было холодное лето 1953 года, когда сдох Сталин. Надеюсь холодное лето 2020 года для Украины тоже будет полезным.
(Если про ***** подумали - зря! Никто так много полезного для Украины не сделал как *****: сплотил украинцев, помог РФ в жопу загнать и надеюсь добьёт её)
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01.06.2020 15:35 Ответить
Май какой был...такой и остался. Хотите можно жара, хотите холод. От жары вы фсье умрете, а от холода нет. Правда ничего не растет кроме сорняков, ну так ...делайте повсюду мини- теплички. Массово скупайте агроволокно.
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01.06.2020 15:36 Ответить
І хто нам розповідає про глобальне потепління?))))
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01.06.2020 15:38 Ответить
Да не может быть.
Вы Гидрометеоцентр попросите еше раз температуру перепроверить.
Правда, в Мельбурне, Австралия, апрель был такой, что *па отнерзала, и за 27 лет жизни в Мельбурне я не помню такой холодины, но все мы ошибаемся, а вот Грета Тумблер нет!
Раз сказано, что "глобальное потепление", то так оно и есть если даже повсеместно имеет место быть локальное похолодание.

P.S. Первый день зимы в Мельбурне отмечен температрой +11. Топимся.
Но, поскольку сказано, что тепло, то, значит тепло, а это просто градусник за окном не в курсе.
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01.06.2020 15:43 Ответить
Ех, при Петрові такої херні не було
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01.06.2020 15:48 Ответить
С точностью как раз наоборот

Montreal breaks May temperature record as heatwave grips Canada
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01.06.2020 15:48 Ответить
Ну и чудненько! Дождливо и прохладно - вся рассада прижилась!
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01.06.2020 15:58 Ответить
....жрать что зимой будешь ЧУДНЕНЬКО ???
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01.06.2020 16:01 Ответить
Говядину. А в чём проблема?
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01.06.2020 17:11 Ответить
дожди -холод , них....не ростет в огороде (((( вирус этот , что за **....ЫЙ год ????
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01.06.2020 16:00 Ответить
После 21 мая 2019 года началась какая-то хня
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01.06.2020 17:30 Ответить
ехал вчера ночью на машине ПЕЧЬКУ включил ))) а сегодня днем уже в доме ))))
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01.06.2020 16:03 Ответить
Та же фигня. Живу на юге. Первый день лета, сижу возле обогревателя))))
Первый раз в жизни такой холодный май и июнь)))
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01.06.2020 16:55 Ответить
Прогоните пьяных операторов с HAARP`a!!!
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01.06.2020 17:20 Ответить
Анекдот в тему
Сидит девочка в песочнице в платьице.Подходит мужчина и спрашивает:
-Девочка а какое сейчас время года?
-Лето!
-Как лето? Посмотри кругом-снег сугробы!
-Вот такое хреновое лето!
😂😂😂
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01.06.2020 17:23 Ответить
И еще анекдот:
Негр после учебы в России возвращается к себе на родину.
Обступившие прибывшего соплеменники допытываются:
- Ну, как тебе знаменитая русская зима?
- Та, которая с травой и листьями, еще терпимо. А та, что со снегом - просто кошмар какой-то...
😂😂😂
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01.06.2020 17:25 Ответить
 
 