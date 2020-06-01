Май 2020 года в Киеве стал самым холодным с начала века, а Карпаты в первый день лета засыпало снегом. ФОТО
Май 2020 года в Киеве оказался самым холодным за 20 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.
"Двадцатый май в XXI веке оказался самым холодным, поэтому метеорологическое лето в столицу так и не пришло", - говорится в сообщении.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве составляла + 12,4 ° С, что на 2,8 ° С ниже климатической нормы.
"Холоднее всего, уверяют климатологи, в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до + 2,0 ° С, а теплее всего - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 27,6 ° С. Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 122 мм, или 230% климатической нормы. Май немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета. В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым", - говорится в сообщении.
Отметим, в выходные общее количество осадков, выпавших в Киеве, превысило показания за последние 129 лет.
Вместе с тем, как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный отряд в Facebook в высокогорье Карпат в первый день лета лежит снег.
На вершине горы Поп Иван Черногорский низкая видимость - до 50 метров, со скоростью шесть метров в секунду дует северно-западный ветер. Температура воздуха – ноль градусов по Цельсию.
Также отмечается, что снег начал идти еще вчера, 31 мая, вместе с ухудшением погоды. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.
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как это получается - меньше выбросов - больше парников, или меньше, или как?
ну вот как так - тогда Гринпис и прочих - ******** шоле?
(Если про ***** подумали - зря! Никто так много полезного для Украины не сделал как *****: сплотил украинцев, помог РФ в жопу загнать и надеюсь добьёт её)
Вы Гидрометеоцентр попросите еше раз температуру перепроверить.
Правда, в Мельбурне, Австралия, апрель был такой, что *па отнерзала, и за 27 лет жизни в Мельбурне я не помню такой холодины, но все мы ошибаемся, а вот Грета Тумблер нет!
Раз сказано, что "глобальное потепление", то так оно и есть если даже повсеместно имеет место быть локальное похолодание.
P.S. Первый день зимы в Мельбурне отмечен температрой +11. Топимся.
Но, поскольку сказано, что тепло, то, значит тепло, а это просто градусник за окном не в курсе.
Montreal breaks May temperature record as heatwave grips Canada
Первый раз в жизни такой холодный май и июнь)))
Сидит девочка в песочнице в платьице.Подходит мужчина и спрашивает:
-Девочка а какое сейчас время года?
-Лето!
-Как лето? Посмотри кругом-снег сугробы!
-Вот такое хреновое лето!
😂😂😂
Негр после учебы в России возвращается к себе на родину.
Обступившие прибывшего соплеменники допытываются:
- Ну, как тебе знаменитая русская зима?
- Та, которая с травой и листьями, еще терпимо. А та, что со снегом - просто кошмар какой-то...
😂😂😂