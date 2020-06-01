Май 2020 года в Киеве стал самым холодным с начала века, а Карпаты в первый день лета засыпало снегом. ФОТО

Май 2020 года в Киеве оказался самым холодным за 20 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

"Двадцатый май в XXI веке оказался самым холодным, поэтому метеорологическое лето в столицу так и не пришло", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве составляла + 12,4 ° С, что на 2,8 ° С ниже климатической нормы.

"Холоднее всего, уверяют климатологи, в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до + 2,0 ° С, а теплее всего - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 27,6 ° С. Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 122 мм, или 230% климатической нормы. Май немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета. В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым", - говорится в сообщении.

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Отметим, в выходные общее количество осадков, выпавших в Киеве, превысило показания за последние 129 лет.

Вместе с тем, как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный отряд в Facebook в высокогорье Карпат в первый день лета лежит снег.

На вершине горы Поп Иван Черногорский низкая видимость - до 50 метров, со скоростью шесть метров в секунду дует северно-западный ветер. Температура воздуха – ноль градусов по Цельсию.









Также отмечается, что снег начал идти еще вчера, 31 мая, вместе с ухудшением погоды. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.