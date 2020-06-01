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Глава Нацполици Киева Крищенко ведет переговоры с человеком, угрожающим взорвать мост Метро, - Геращенко

Глава Нацполици Киева Крищенко ведет переговоры с человеком, угрожающим взорвать мост Метро, - Геращенко

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко ведет переговоры с мужчиной, который угрожает подорвать мост Метро в столице.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В настоящее время известно, что человек позвонил по 102, с нецензурной бранью, кстати, заявил, что у него есть взрывчатка и он хочет взорвать мост Метро", - отметил он.

По словам Геращенко, на месте находится руководитель полиции Киева Андрей Крищенко. "Он лично ведет переговоры с человеком, который заявляет о возможности совершения террористического акта", - сообщил замглавы МВД.

Геращенко добавил: "Надеюсь, что все будут живы и здоровы".

Напомним, в Киеве перекрыт мост Метро. На мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает взорвать сооружение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве введена спецоперация из-за сообщения о минировании моста Метро, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25475) минирование (1445) мост (1027) Геращенко Антон (1438) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+7
Аваков инсценирует пабеду над поеступностью?
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01.06.2020 15:22
+3
Результат закрытия дурдомов.
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01.06.2020 15:23
+2
аваков введет войска нацгвардии, 3 дивизии, самолеты, вертолеты, чтоб видели- аваков нужен стране
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01.06.2020 15:26
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Аваков инсценирует пабеду над поеступностью?
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01.06.2020 15:22 Ответить
Аваков звонит
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01.06.2020 15:23 Ответить
А началось всё так хорошо…
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01.06.2020 15:35 Ответить
Якщо не виконає свою обіцянку, то я з упевненістю можу сказати за кого він голосував)
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01.06.2020 15:23 Ответить
Про що можна балакати з терористом?!
Грохнути його та і по всьому.
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01.06.2020 15:23 Ответить
па тєлефону ?
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01.06.2020 15:24 Ответить
Це не терорист. Це ІДІОТ... клінічний...
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01.06.2020 15:25 Ответить
- За решётку его!
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01.06.2020 15:30 Ответить
Результат закрытия дурдомов.
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01.06.2020 15:23 Ответить
ведём цепочку дальше :

закрытия дурдомов - здравоохранение - Супрун - порошенко !!!

расчёт окончен
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01.06.2020 15:26 Ответить
мда... не стоило закрывать дурки. столько идиотов на цензоре развелось...
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01.06.2020 16:19 Ответить
Вообще жилось там как в раю. Можете себе кричать, реветь, петь, плакать, блеять, визжать, прыгать, молиться, кувыркаться, ходить на четвереньках, скакать на одной ноге, бегать кругом, танцевать, мчаться галопом, по целым дням сидеть на корточках или лезть на стену, и никто к вам не подойдёт и не скажет: «Послушайте, этого делать нельзя, это неприлично, стыдно, ведь вы культурный человек».
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01.06.2020 15:27 Ответить
Ага, в нормандском формате еще с ним поговорите, обоссан жирного омбудсмена к нему пошлите. Видно, взгрустнулось чуваку, так повеселите его вашим цирком!
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01.06.2020 15:24 Ответить
Опаньки!!! А от и Тоха виліз
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01.06.2020 15:24 Ответить
По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дались. Но там это - самая обычная вещь.
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01.06.2020 15:25 Ответить
Зеленський очолив антикорупційну нацраду і ввів туди Авакова
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01.06.2020 15:25 Ответить
аваков, та тож честь, ум , совесть всея галактики, уместе с сынкай
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01.06.2020 15:30 Ответить
Погубил свою репутацию!
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01.06.2020 15:43 Ответить
Чака срочно вызывайте. Можно Бруса Вылеза или Сталоне, но нужно действовать срочно! Ибо мир в опастности!
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01.06.2020 15:25 Ответить
опять....Глава Нацполици Киева Крищенко ведет переговоры с человеком, угрожающим взорвать мост Метро, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7954
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01.06.2020 15:25 Ответить
До речі, це на ЦН писали про Метроміст два роки тому...

Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский
https://images.cnscdn.com/images/f/d/b/7/fdb74abb8f01f711eb96c1020a58740f/original.jpg5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня, как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения.

Об этом в эфире "https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/most-metro-v-kyeve-mozhet-ruhnut-v-******-moment-soavtor-proekta-mosta Громадському радіо " рассказал Георгий Росновский, проектировщик мостов, соавтор проекта моста Метро в Киеве, передает https://censor.net/.

"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост Метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали. Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - рассказал проектировщик.
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01.06.2020 15:26 Ответить
А як же нагляд проектанта за будівництвом ?
Проектант не сказав ...?
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01.06.2020 17:52 Ответить
аваков введет войска нацгвардии, 3 дивизии, самолеты, вертолеты, чтоб видели- аваков нужен стране
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01.06.2020 15:26 Ответить
- Не могу ли я помочь вам считать?
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01.06.2020 15:37 Ответить
уже усе кончилось, и даже покрасоваться не пришлось, на броне танка
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01.06.2020 15:39 Ответить
Я сам всегда с удовольствием читаю рубрику о пьяных и об их бесчинствах.
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01.06.2020 15:41 Ответить
3 дивізії ? Точно три ? Точно дивізії ?
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01.06.2020 17:53 Ответить
давно казав - мости треба охороняти..
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01.06.2020 15:27 Ответить
- Не очень-то здесь распространяйся...
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01.06.2020 15:32 Ответить
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01.06.2020 15:34 Ответить
Видите ли, начальник нашего отдела справлял свои именины и позвал нас в винный погребок, потом мы попали в другой, в третий, в четвёртый, в пятый, в шестой, в седьмой, в восьмой, в девятый…
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01.06.2020 15:36 Ответить
- Не могу ли я помочь вам считать? - вызвался Швейк.- Я в этих делах разбираюсь. Как-то раз я за одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будь сказано, нигде больше трех кружек пива не пил.
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01.06.2020 15:53 Ответить
Подставной минёр, Аваков набивает себе цену.
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01.06.2020 15:30 Ответить
Мне самоубийцы очень нравятся.
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01.06.2020 15:33 Ответить
....а где ГЕРОЙ аваков ???? всех ПОБЕДЮ !!!
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01.06.2020 15:32 Ответить
Читателям газет это очень понравится.
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01.06.2020 15:40 Ответить
народ , а как это ВЗЯТЬ пакет с бутылками , стать на МОСТ и кричать ???? я б ПОСТЕСНЯЛСЯ б ))))) а когда еще СРОК светит , то вообще )))) ему просто жить негде !!!
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01.06.2020 15:34 Ответить
Это уже в порядке вещей, лучше не обращайте внимания. Людей с подмоченной репутацией на свете, пожалуй, раз в десять больше, чем с незапятнанной. Это сущая ерунда.
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01.06.2020 15:45 Ответить
Він же тільки одужав після вірусу, може заразити тероріста.
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01.06.2020 15:35 Ответить
Это уж как пить дать.
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01.06.2020 15:44 Ответить
Реальный человек с требованиями пошёл подрывать Кончу-Заспу, на худой конец - кабмин.
Чего ты к мосту прииэббался - только метро запустили.
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01.06.2020 15:36 Ответить
- Вы думаете, что это появится… в газетах?
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01.06.2020 15:38 Ответить
пакетом підірвати моста? Знущаєтеся? Стрельніть йому в пакта щоб висипався пісок.
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01.06.2020 16:04 Ответить
Сам начальник Київської поліції ???
Блін... А переговорщиків простих не знайшлося ?
Чи це після броварських подій відпрацьовує ??
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01.06.2020 17:56 Ответить
 
 