Глава Нацполици Киева Крищенко ведет переговоры с человеком, угрожающим взорвать мост Метро, - Геращенко

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко ведет переговоры с мужчиной, который угрожает подорвать мост Метро в столице.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В настоящее время известно, что человек позвонил по 102, с нецензурной бранью, кстати, заявил, что у него есть взрывчатка и он хочет взорвать мост Метро", - отметил он.

По словам Геращенко, на месте находится руководитель полиции Киева Андрей Крищенко. "Он лично ведет переговоры с человеком, который заявляет о возможности совершения террористического акта", - сообщил замглавы МВД.

Геращенко добавил: "Надеюсь, что все будут живы и здоровы".

Напомним, в Киеве перекрыт мост Метро. На мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает взорвать сооружение.

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