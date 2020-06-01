Глава Нацполици Киева Крищенко ведет переговоры с человеком, угрожающим взорвать мост Метро, - Геращенко
Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко ведет переговоры с мужчиной, который угрожает подорвать мост Метро в столице.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"В настоящее время известно, что человек позвонил по 102, с нецензурной бранью, кстати, заявил, что у него есть взрывчатка и он хочет взорвать мост Метро", - отметил он.
По словам Геращенко, на месте находится руководитель полиции Киева Андрей Крищенко. "Он лично ведет переговоры с человеком, который заявляет о возможности совершения террористического акта", - сообщил замглавы МВД.
Геращенко добавил: "Надеюсь, что все будут живы и здоровы".
Напомним, в Киеве перекрыт мост Метро. На мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает взорвать сооружение.
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Грохнути його та і по всьому.
закрытия дурдомов - здравоохранение - Супрун - порошенко !!!
расчёт окончен
обоссанжирного омбудсмена к нему пошлите. Видно, взгрустнулось чуваку, так повеселите его вашим цирком!
Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский
https://images.cnscdn.com/images/f/d/b/7/fdb74abb8f01f711eb96c1020a58740f/original.jpg5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня, как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения.
Об этом в эфире "https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/most-metro-v-kyeve-mozhet-ruhnut-v-******-moment-soavtor-proekta-mosta Громадському радіо " рассказал Георгий Росновский, проектировщик мостов, соавтор проекта моста Метро в Киеве, передает https://censor.net/.
"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост Метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали. Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - рассказал проектировщик.
Проектант не сказав ...?
Чего ты к мосту прииэббался - только метро запустили.
Блін... А переговорщиків простих не знайшлося ?
Чи це після броварських подій відпрацьовує ??