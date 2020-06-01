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Новости Коронавирус и карантин
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Ответственность за соблюдение норм карантина на железной дороге несут проводники и пассажиры, - Юрик

Ответственность за соблюдение норм карантина на железной дороге несут проводники и пассажиры, - Юрик

Как пояснил и. о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, людей в поезда будут пускать в масках, также им будут измерять температуру.

Ответственность за соблюдение норм будет на проводниках и пассажирах, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Перед тем, как идти на поезд, человек должен измерить дома температуру, чтобы перед посадкой не было сюрпризов. Ведь человека с высокой температурой на посадку допускать не будут, мы не можем рисковать здоровьем других людей", - пояснил Иван Юрик.

Он добавил, что билеты человек может вернуть до посадки на поезд.

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Дезинфекцию в туалете и коридоре будут делать каждый час. Относительно обработки купе руководитель УЗ ответа не дал.

В "Интерсити" будут дополнительно проводить кварцевание.

Что касается цен на пассажирские перевозки, то они могут быть немного выше - например вместо 600 гривен 800. Простое это означает, что человек поедет в качественном вагоне.

Напомним, с 1 июня Украина перешла на следующий, третий, этап ослабления карантина. С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, разрешены, в частности, работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, пассажирское железнодорожное сообщение и межобластные перевозки автотранспортом.

"Укрзализныця" запустила пассажирские поезда. В то же время, предприятие будет реализовывать только 50% мест.

Также читайте: "Укрзализныця" открыла продажу билетов на плацкартные вагоны, продаваться будет половина мест, - Юрик

Автор: 

карантин (16729) Укрзализныця (2744) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Иван Юрик (38)


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Топ комментарии
+2
самое интересное, как будет в туалетах? ведь то засратое и обдертое ухлебище ни отмыть ни отчистить
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01.06.2020 15:50
+2
То такой антидот от ковида
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01.06.2020 15:52
+2
как же простите за соблюдением карантина должен смотреть человек без сан эпид образования, как простите они должны следить?, собирать эпиданамнез? контролировать процентность и свежесть эпид расстворов? брать смывы с стенок и сидений?, ааааа надеть маску три месяца назад купленную и иметь в руках флакон с неизвестной жидкостью с надписью антисептик, когда эта падла на новый год заявила что идет, я понял что пропал дом в калабуховском переулке
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01.06.2020 15:55
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Ответственность за соблюдение норм будет на проводниках и пассажирах, логично а то могли всю ответственность свалить на стрелочника.
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01.06.2020 15:45 Ответить
А в вагоне-ресторане нет проводника и постоянных пассажиров - поэтому там ни ответственности, ни карантина, ни вируса)))
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01.06.2020 15:49 Ответить
самое интересное, как будет в туалетах? ведь то засратое и обдертое ухлебище ни отмыть ни отчистить
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01.06.2020 15:50 Ответить
То такой антидот от ковида
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01.06.2020 15:52 Ответить
Будут срать в тамбуре. Кто сумеет в окно
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01.06.2020 16:37 Ответить
Тот случай, когда занимаешь в плацкарте два места вместо одного. Но где здесь безопасность?
Ответственность за соблюдение норм карантина на железной дороге несут проводники и пассажиры, - Юрик - Цензор.НЕТ 9605
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01.06.2020 15:51 Ответить
Сначала прочитал "Юзик" и подумал что квартальный свинопотам уже АО "Укрзализныця" крышует.
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01.06.2020 15:53 Ответить
как же простите за соблюдением карантина должен смотреть человек без сан эпид образования, как простите они должны следить?, собирать эпиданамнез? контролировать процентность и свежесть эпид расстворов? брать смывы с стенок и сидений?, ааааа надеть маску три месяца назад купленную и иметь в руках флакон с неизвестной жидкостью с надписью антисептик, когда эта падла на новый год заявила что идет, я понял что пропал дом в калабуховском переулке
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01.06.2020 15:55 Ответить
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
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01.06.2020 15:57 Ответить
А где же ваши карантинные стукачки - волонтеры?
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01.06.2020 15:59 Ответить
Карантин и поездки в поездах как-то совсем не стыкуются ...
То ли абсурд , то ли оксюморон , то ли всё вместе ...
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01.06.2020 16:11 Ответить
За кожним ******* повинна літати...Вірус несправляться
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01.06.2020 16:33 Ответить
Приговоренные должны добровольно идти на расстрел , помогать друг другу и следить, как бы кто не сбежал, а дважды расстреляют! И ведь стадо самоконтролируется, забивая смельчаков!
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01.06.2020 17:43 Ответить
 
 