Ответственность за соблюдение норм карантина на железной дороге несут проводники и пассажиры, - Юрик

Как пояснил и. о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, людей в поезда будут пускать в масках, также им будут измерять температуру.

Ответственность за соблюдение норм будет на проводниках и пассажирах, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Перед тем, как идти на поезд, человек должен измерить дома температуру, чтобы перед посадкой не было сюрпризов. Ведь человека с высокой температурой на посадку допускать не будут, мы не можем рисковать здоровьем других людей", - пояснил Иван Юрик.

Он добавил, что билеты человек может вернуть до посадки на поезд.

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Дезинфекцию в туалете и коридоре будут делать каждый час. Относительно обработки купе руководитель УЗ ответа не дал.

В "Интерсити" будут дополнительно проводить кварцевание.

Что касается цен на пассажирские перевозки, то они могут быть немного выше - например вместо 600 гривен 800. Простое это означает, что человек поедет в качественном вагоне.

Напомним, с 1 июня Украина перешла на следующий, третий, этап ослабления карантина. С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, разрешены, в частности, работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, пассажирское железнодорожное сообщение и межобластные перевозки автотранспортом.

"Укрзализныця" запустила пассажирские поезда. В то же время, предприятие будет реализовывать только 50% мест.

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