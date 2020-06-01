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Противотанковые ежи и трактор: Коломойский "спрятал" офис государственной компании "Центрэнерго" под Киевом

Противотанковые ежи и трактор: Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский "спрятал" весь административный персонал офиса государственной компании "Центрэнерго" после того, как государство попыталось вернуть контроль над предприятием.

Об этом сообщают журналисты программы Наші Гроші, пишет Зеркало недели.

Охрана в киевском офисе сообщила о том, что руководство Центрэнерго переехало в Козин под Киевом. Журналисты нашли компанию в лесу, а дорога к ней была перегорожена трактором. Оказалось, что компания вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру обтянута колючей проволокой.

Фонд государственного имущества, владеющего основной долей Центрэнерго, вместе с експремьером Алексеем Гончаруком начал смену лояльного к Коломойскому руководства энергокомпании. Однако пока этот процесс шел в судах, Центрэнерго успело уехать и забаррикадироваться.

А трактор, как отмечают журналисты, это не только способ маскировать дорогу, а символ того, как Игорь Коломойский пытался защитить госпредприятие от государства.

Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По информации издания "Цензор.НЕТ", государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

Кроме того, в августе 2019 "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нафта Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. Структуры с орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компании закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В середине мая временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец раскритиковала действия "Ценрэнерго", которая начала покупать и использовать на теплоэлектростанциях газ компании "Юнайтед Энерджи" вместо угля украинских шахт.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский пообещал организовать успешную приватизацию "Центрэнерго" даже несмотря на убытки, которые возникли в результате управления компанией людьми Коломойского.

Как сообщил телеграмм канал "Все ходы записаны", после длительных переговоров Зеленского с Коломойским было принято решение о смене руководства компании. В конце мая Фонд госимущества назначил и.о. главы "Центрэнерго" Александра Корчинского вместо близкому к группе "Приват" Владимира Потапенко. Однако при этом коммерческим директором компании по-прежнему остается Александр Уваров, который связан с группой "Приват".

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+42
https://biz.censor.net/news/3199223/ubytki_tsentrenergo_prevycili_2_milliarda_fond_gosimuschestvahttps://biz.censor.net/news/3199223/ubytki_tsentrenergo_prevycili_2_milliarda_fond_gosimuschestva
меньше года у власти вислюк оманський и его хозяин беня и вместо прибыли - убытки во ВСЕХ отраслях, министерствах и ведомствах...
то-то вислюк оманский возглавил Нацсовет по антикоррупционной политике и лично его возглавил - чтобы не только получать дополнительную зарплату, имитируя антикоррупцию, но и покрывать коррупцию - отмазывая беню и Ко..
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01.06.2020 15:55
+34
Коломойскй вывез и запрятал всю учетную и регламентную документацию "Центрэнерго". После таких действий при Порошенко он сидел и подвывал в уголочке тихо и долго. Посмотрим, кто будет подвывать сейчас. Почему-то думаю, что Зеленский.
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01.06.2020 15:59
+31
Государство в государстве?...
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01.06.2020 15:55
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Государство в государстве?...
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01.06.2020 15:55 Ответить
...продолжение перестрелки в Броварах
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01.06.2020 16:06 Ответить
Противотанковые ежи и трактор: Коломойский "спрятал" офис государственной компании "Центрэнерго" под Киевом - Цензор.НЕТ 2517
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01.06.2020 16:09 Ответить
А чого башта від ТиграІ? Простіше знайти від т-64
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01.06.2020 16:43 Ответить
https://biz.censor.net/news/3199223/ubytki_tsentrenergo_prevycili_2_milliarda_fond_gosimuschestvahttps://biz.censor.net/news/3199223/ubytki_tsentrenergo_prevycili_2_milliarda_fond_gosimuschestva
меньше года у власти вислюк оманський и его хозяин беня и вместо прибыли - убытки во ВСЕХ отраслях, министерствах и ведомствах...
то-то вислюк оманский возглавил Нацсовет по антикоррупционной политике и лично его возглавил - чтобы не только получать дополнительную зарплату, имитируя антикоррупцию, но и покрывать коррупцию - отмазывая беню и Ко..
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01.06.2020 15:55 Ответить
Противотанковые ежи и трактор: Коломойский "спрятал" офис государственной компании "Центрэнерго" под Киевом - Цензор.НЕТ 4636
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01.06.2020 15:58 Ответить
А от грабителей прибытки бывают только у самих грабителей вообще-то.
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01.06.2020 16:01 Ответить
Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.
По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компании закончила с 1,4 млрд грн прибыли.Источник:https://censor.net/n3199277
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01.06.2020 16:22 Ответить
Протитанкові їжаки і трактор: Коломойський "сховав" офіс державної компанії "Центренерго" під Києвом - Цензор.НЕТ 3387
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01.06.2020 16:32 Ответить
Про Беню пора говорить писать так, как Немцов говорил о пуйле...
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01.06.2020 15:57 Ответить
вот туда дбр- обосрутся
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01.06.2020 15:57 Ответить
И шо вы ему сделаете,он на вас всех обрез ложил.
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01.06.2020 15:59 Ответить
ну там той покладки, см 3
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01.06.2020 16:00 Ответить
Вот пасуда!
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01.06.2020 15:59 Ответить
шо эта ***** выделывает? когда вы уже покажете место, этой свинье и загоните в стойло
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01.06.2020 15:59 Ответить
Коломойскй вывез и запрятал всю учетную и регламентную документацию "Центрэнерго". После таких действий при Порошенко он сидел и подвывал в уголочке тихо и долго. Посмотрим, кто будет подвывать сейчас. Почему-то думаю, что Зеленский.
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01.06.2020 15:59 Ответить
сидел где?
под санкциями? под ордером "********"? где сидел то?

все так всьо знают, но по-сути - "семья" бабло то вывела и гейпрокуроры ни ку-ку
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01.06.2020 16:02 Ответить
зебил, в Израидле ныкалось твой беня и ссалось приехать не только в Украину, но и в другие страны.. И лишь зебилы с вислюком оманським дали возможность бене вернуться в Украину и продолжать её грабить
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01.06.2020 16:04 Ответить
понимаешь ли(за "зебила" опускаю), если справедливо и "обгрунтовано" открыли бы дело/а, то сидела бы Беня в Швейцарии, и не бежала бы в израиль от ФБР, а потом в Украину "навстречу суду".

его хотя бы раз вызвали и судили?
а, "незебил"?
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01.06.2020 16:08 Ответить
зебил, откуда тебе знать - что как Швейцария, так и Израиль - выдает преступников.. Поэтому единственная надежда бени - спрятаться в Украине при "своей" кукле, которую избрали такие как ты ватники.. Заодно и подоить вас, устроив дефолт - под вопли из зомбоящика "так всем лучше будет!")
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01.06.2020 16:22 Ответить
за шо и говорю - были бы тут "железные" дела, то Швейцария бы нам выдала этого мужчину.

\\\\\\\\\\\\\\Заодно и подоить вас, устроив дефолт\\\\\\\\\\\\\\\

нас, нас, но только что вы тут забыл то? умник такой нашелся. ты обосрался. и кстати если тебе так зудит - а не за П. и не за З.
Посмотри ролики Шапошникова и не смерди тут с дурацкими "если бы" да "как бы бы"
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01.06.2020 16:35 Ответить
зебил, железные дела даже в США делают многие годы.. только откуда "потерпевшему" козлову об этом знать - оно отлично знает как обосраться, а о судах и доказательствах - полный ноль))
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01.06.2020 17:04 Ответить
и да, откуда зебилу козлову "помнить" о делах на беню.. в т.ч. и в Украине, которые резко стали закрывать - когда вислюк оманський был посажен в кресло...)
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01.06.2020 16:23 Ответить
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01.06.2020 19:27 Ответить
да-да, ахметовым на пару подвывали, высунуться боялись....
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02.06.2020 04:12 Ответить
Вроде верующий а такое делает хореть иму в аду, прямо возле Мать Терезы(ибо судя по писсаниям, в "рай" попадают только те кто прожил всего минуту, да и то, кричишь = "хулишь боха")
Игорь Валерье.вич, что же вы делаешь то? вы же не Ахметов какой-нибудь шоб обижать православных? прокляну!!111 онафему этому человеку! Попа сюда - проклинай!
- (считает бабло) а почему я? вон, пусть Его негры из Мумба-Тугумба проклинают(садится в джип)
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01.06.2020 16:00 Ответить
НАРОД ВДУМАЙТЕСЬ ШО ВЫ ЧИТАЕТЕ - ОДИН РЕДИСКА КИДАЕТ ПРЯМОЙ ВЫЗОВ ГОСУДАРСТВУ УКРАИНА - НУ НУ ПОСМОТРИМ КАК С ЭТИМ МОНИКА СПРАВИТЬСЯ - А ВООБЩЕ БРЕД КАКОЙ ТО
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01.06.2020 16:01 Ответить
и генка корбан на танке круги нарезает, это что? израиль уже землю купил?
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01.06.2020 16:01 Ответить
Где там наш крутой спецназ в трусах носках по 1000грн?
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01.06.2020 16:05 Ответить
Противотанковые ежи и трактор: Коломойский "спрятал" офис государственной компании "Центрэнерго" под Киевом - Цензор.НЕТ 1971
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01.06.2020 16:09 Ответить
Музеи штурмует и повестки Пороху носит.
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01.06.2020 18:17 Ответить
так бутусов же отрапортовал что бубочка всех поменял
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01.06.2020 16:06 Ответить
а Порох лох, не додумался противотанковые мины на дверях на выставку повесить !

это все смех, но идет ДЕЛИГИТИМИЗАЦИЯ ВЛАСТИ !
она икнется Зеленскому не только Майданом и Ростовом, это уже ясно всем,
но и всякими бандюками, которые уже повылазизи в Броварах и Коломойским,

опять будет сепарня, опять потери....
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01.06.2020 16:10 Ответить
дпд..... у нас есть "Ольха-М"......
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01.06.2020 16:14 Ответить
і шо наш смєлий скаже з даного приводу????
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01.06.2020 16:19 Ответить
а ведь предупреждал Порошенко,что это голоколомойский.
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01.06.2020 16:23 Ответить
По информации издания "Цензор.НЕТ", государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

Это энергоемкие предприятия и с нынешними зелеными тарифами они скорее всего станут банкротами.
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01.06.2020 16:24 Ответить
та щаззз)) вислюк оманський им по 0.58 грн за 1 кВт с июля/ноября 2019 дал указание отпускать э/э
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01.06.2020 16:30 Ответить
тарифи продажу середньозважені, а зелені, атомні чи теплові це відпускні
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01.06.2020 18:03 Ответить
нуну и что вава- герорйски побёг к ребе чтобы тот их с беней рассудил
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01.06.2020 16:27 Ответить
Коломудского зачекалися натому світі
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01.06.2020 16:31 Ответить
Мне напомнило двух персонажей с мультика: осел оманский Мальвиний это Глот, бебеня это весяльчак-у
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01.06.2020 16:36 Ответить
Я же говорил что проблема исключительно в бене. Все остальные события это производная от его деятельности.
Бутусов недавно хвалил клоуна якобы за смелость в решении вопроса, но как я и говорил, проблема в другом. И эта проблема ещё больше поставила клоуна на растяжку. Теперь нужно возвращать госпредприятие силой. Пойдет ли на это зе?
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01.06.2020 16:39 Ответить
В 2014- 2016 Ігорьвалерієвичу не дали володарювати. Образившись, він закорішив з фуйлом. Побачимо що буде зараз
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01.06.2020 17:16 Ответить
хватай хто що хоче ...
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01.06.2020 17:48 Ответить
Ага, попробуй захоти.🙂 Хватать могут только те, кому позволено.
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01.06.2020 18:13 Ответить
А у зебубочки нет больше проблем как расправиться с Порошенком. Ему Порох в страшных снах снится наверное. Вот же злобное и мстительное мелкое существо. Хоть бы не позорился на весь мир.
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01.06.2020 18:12 Ответить
а де ж аваківські космонавти з кордами та іншими пЬОрдами?
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01.06.2020 18:44 Ответить
Вони в "напрязі". Там не музей, ломом не візьмеш.
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01.06.2020 18:52 Ответить
Лойяльноє до клм держпідприємство, Карл!
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01.06.2020 19:07 Ответить
После таких действий даже те, кто раньше защищал Коломойского понимают, что он превратился в неадекватного террориста, который угрожает целостности государства. Или государство убирает (физически) возникшую на своем пути движения вперед преграду или преграда со временем станет непреодолимой и развалит государство.
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01.06.2020 19:40 Ответить
Пианист решил что вошёл в силу и отдаляет спонсора, не делая резких движений-спонсор то одноплеменник- одноверец. Но как идеи Маркса жили в кодлане Ленина, так идеи Коломойского живут в кодлане из его слуг, поставленных править Украиной. Главная идея -продать всё еще не проданное в Украине.Кому-не важно, деньги не пахнут.А потом ,с деньгами, из холодной Украины перебраться к теплу - как Табачник, Ставицкий и прочие.
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01.06.2020 20:26 Ответить
Підтвердження того, що Бубочка, як він висловився, фізіологічно відрізняється від Порошенка.

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компании закончила с 1,4 млрд грн прибыли. Источник: https://censor.net/n3199277
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01.06.2020 22:20 Ответить
А чого ДБР не штурмувало? Чи у нього вузька спеціалізація по музею Гончара?
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01.06.2020 22:25 Ответить
ТАК ИСПЫТАЙТЕ ОПЯТЬ НЕПТУН !) ТАКИХ ЧЕРТЕЙ ТОЛЬКО БИТЬ НАДО !!!
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01.06.2020 23:12 Ответить
Так вот кто у нас презедент
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02.06.2020 08:02 Ответить
 
 