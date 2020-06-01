Противотанковые ежи и трактор: Коломойский "спрятал" офис государственной компании "Центрэнерго" под Киевом

Олигарх Игорь Коломойский "спрятал" весь административный персонал офиса государственной компании "Центрэнерго" после того, как государство попыталось вернуть контроль над предприятием.

Об этом сообщают журналисты программы Наші Гроші, пишет Зеркало недели.



Охрана в киевском офисе сообщила о том, что руководство Центрэнерго переехало в Козин под Киевом. Журналисты нашли компанию в лесу, а дорога к ней была перегорожена трактором. Оказалось, что компания вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру обтянута колючей проволокой.



Фонд государственного имущества, владеющего основной долей Центрэнерго, вместе с експремьером Алексеем Гончаруком начал смену лояльного к Коломойскому руководства энергокомпании. Однако пока этот процесс шел в судах, Центрэнерго успело уехать и забаррикадироваться.



А трактор, как отмечают журналисты, это не только способ маскировать дорогу, а символ того, как Игорь Коломойский пытался защитить госпредприятие от государства.



Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.



По информации издания "Цензор.НЕТ", государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".



Кроме того, в августе 2019 "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нафта Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. Структуры с орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну.



По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компании закончила с 1,4 млрд грн прибыли.



В середине мая временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец раскритиковала действия "Ценрэнерго", которая начала покупать и использовать на теплоэлектростанциях газ компании "Юнайтед Энерджи" вместо угля украинских шахт.



20 мая президент Украины Владимир Зеленский пообещал организовать успешную приватизацию "Центрэнерго" даже несмотря на убытки, которые возникли в результате управления компанией людьми Коломойского.



Как сообщил телеграмм канал "Все ходы записаны", после длительных переговоров Зеленского с Коломойским было принято решение о смене руководства компании. В конце мая Фонд госимущества назначил и.о. главы "Центрэнерго" Александра Корчинского вместо близкому к группе "Приват" Владимира Потапенко. Однако при этом коммерческим директором компании по-прежнему остается Александр Уваров, который связан с группой "Приват".