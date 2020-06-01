Крищенко о "минере" моста Метро: У него была бессвязная речь, определенных требований не было, "бомба" оказалась муляжом с землей
У мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве и задержанного правоохранителями, не было взрывного устройства, сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.
"У него была бессвязная речь, каких-то определенных требований не было, поэтому, когда была возможность, когда его отвлекли, сработало спецподразделение, он был задержан", - рассказал Крищенко журналистам после задержания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что после осмотра предмета, которым мужчина угрожал подорвать мост Метро, оказалось, что это был муляж с землей.
"Задержанный доставлен в райуправление, вызваны медики, в том числе бригада психиатрической помощи", - отметил начальник главка Киева.
Напомним, в Киеве был перекрыт мост Метро. На мосту стоял мужчина с пакетом и угрожал взорвать сооружение. Позже, минер моста Метро в Киеве был задержан.
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готовился к земле мол
кому это выгодно?
ну вот окажется напр. как с тем что воевал - и шо? айда - пойду под другой новостью писать про зеле или поро
и потом - если кто-то вдалбливает тупо шо кто-то - "редиска", то закономерно отвращение(мол - че, я сам не могу думать то?)
то же читаю у антиколорадоса в коментах - помимо обзываний, пишут: "надо их учить за кого голосовать"
этим достигается сов. противоположный результат.
чи сподобалася йому ця вистава від потужного міністра..
і на скільки ще місяців на посаді цей міністр натужився ?