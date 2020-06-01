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Крищенко о "минере" моста Метро: У него была бессвязная речь, определенных требований не было, "бомба" оказалась муляжом с землей

Крищенко о

У мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве и задержанного правоохранителями, не было взрывного устройства, сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

"У него была бессвязная речь, каких-то определенных требований не было, поэтому, когда была возможность, когда его отвлекли, сработало спецподразделение, он был задержан", - рассказал Крищенко журналистам после задержания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что после осмотра предмета, которым мужчина угрожал подорвать мост Метро, оказалось, что это был муляж с землей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минер моста Метро в Киеве задержан. ВИДЕО

"Задержанный доставлен в райуправление, вызваны медики, в том числе бригада психиатрической помощи", - отметил начальник главка Киева.

Напомним, в Киеве был перекрыт мост Метро. На мосту стоял мужчина с пакетом и угрожал взорвать сооружение. Позже, минер моста Метро в Киеве был задержан.

Автор: 

Метрополитен (1014) минирование (1445) мост (1027) Нацполиция (16427) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+26
Крищенко о "минере" моста Метро: У него была бессвязная речь, определенных требований не было, "бомба" оказалась муляжом с землей - Цензор.НЕТ 9480
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01.06.2020 16:35
+13
Чувак требовал билет на 95й квартал и 10 грамм кокаина
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01.06.2020 16:28
+12
Крищенко о "минере" моста Метро: У него была бессвязная речь, определенных требований не было, "бомба" оказалась муляжом с землей - Цензор.НЕТ 5502
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01.06.2020 16:46
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01.06.2020 16:25 Ответить
Крищенко о "минере" моста Метро: У него была бессвязная речь, определенных требований не было, "бомба" оказалась муляжом с землей - Цензор.НЕТ 9480
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01.06.2020 16:35 Ответить
Крищенко о "минере" моста Метро: У него была бессвязная речь, определенных требований не было, "бомба" оказалась муляжом с землей - Цензор.НЕТ 5502
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01.06.2020 16:46 Ответить
Так воно й є.
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01.06.2020 16:52 Ответить
Он псих и ему ничего не будет
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01.06.2020 17:27 Ответить
Чувак требовал билет на 95й квартал и 10 грамм кокаина
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01.06.2020 16:28 Ответить
Да не. Мешок рошенок.
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01.06.2020 16:40 Ответить
Убогое, ты уже свой мешок выжрало?
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01.06.2020 17:35 Ответить
Сериал "Мост Метро" серия 2
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01.06.2020 16:29 Ответить
Постоянная узда людей на грани выживания и доводит, в основном, до этого. Правительству пофиг жизнь людей. У них одна олигархическая мысль - как бы быстрей наворовать.
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01.06.2020 16:29 Ответить
Крищенко о "минере" моста Метро: У него была бессвязная речь, определенных требований не было, "бомба" оказалась муляжом с землей - Цензор.НЕТ 5509
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01.06.2020 16:32 Ответить
китилёк у Ильича знатный,аглицкага сукна..
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01.06.2020 17:23 Ответить
"англичанка гадит" же)
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01.06.2020 17:30 Ответить
может с зоны только как, вот и теперь там будет по кликухе Мостовик-Землебомб.
готовился к земле мол
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01.06.2020 16:31 Ответить
Мостовик-Зелебомб
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01.06.2020 16:41 Ответить
да эт гон все новости превращать в срачи на политику.
кому это выгодно?
ну вот окажется напр. как с тем что воевал - и шо? айда - пойду под другой новостью писать про зеле или поро
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01.06.2020 16:46 Ответить
Не звучит. Мешок-порошок лучше.
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01.06.2020 16:54 Ответить
Убогое ,чего страдаешь - нет денежек на сладкое? Научись, ублюдочное, работать.
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01.06.2020 17:38 Ответить
Навіть якби там бімба була в кульку, то він би хіба дірку в перилах моста зробив і все...
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01.06.2020 16:34 Ответить
странно. А зачем ему маска на лице? Медицинская?
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01.06.2020 16:36 Ответить
Ну просто чел карантин блюдьот. Да и аваков сказал, шоб без маски мост не минировал. Послушный, чьо...))).
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01.06.2020 16:45 Ответить
Він при виконанні. Людина служива. Начальник відділку сказал ходити в масках
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01.06.2020 16:47 Ответить
а вы говорили с ним что осуждаете? мож у него ребенок болен или он за вас болезных и армию переживает, а донести до народа 73% неможет, или инфу имеет лечь невстать, вам пукнуть в чат главное, где там киевские независимые автомайданы, пусть поедут спросят, может человек нас всех предупредить хочет, спросите где сми, человек задержан, вы все просто дебилы
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01.06.2020 16:38 Ответить
Тут навіть коню зрозуміло, що ця вистава вчергове розіграна комік-трупою МВС України, так завжди робиться при Аваківських зашкварах, тобто створюється інфошум.
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01.06.2020 16:44 Ответить
мо зразу скажете звання та чин...
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01.06.2020 16:45 Ответить
Крищенко : було задіяно 300 (!) спецслужбовців . Питання - скільки було задіяно в Броварах ?Режисер _ Аваков .
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01.06.2020 16:45 Ответить
ну я знаю человека который искренне себя бензином обливал чтоб людей предупредить что зеленский это пи?дец
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01.06.2020 16:46 Ответить
хорошо не кислотой.
и потом - если кто-то вдалбливает тупо шо кто-то - "редиска", то закономерно отвращение(мол - че, я сам не могу думать то?)
то же читаю у антиколорадоса в коментах - помимо обзываний, пишут: "надо их учить за кого голосовать"
этим достигается сов. противоположный результат.
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01.06.2020 16:49 Ответить
Возможно душевнобольной. Протестовал против открытия метро и распространения вируса.
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01.06.2020 16:57 Ответить
спитайте, будьласка, хто може у зеленського,
чи сподобалася йому ця вистава від потужного міністра..

і на скільки ще місяців на посаді цей міністр натужився ?
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01.06.2020 17:07 Ответить
Так у нас тюрьмы и психушки распустили по домам из за сокращения штата и диджитализации. Теперь ловите по всей стране по всех мостах и в ваших квартирах *гостей* нежданных и не гаданных
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01.06.2020 17:08 Ответить
Если клоун прошел на президента, то и аваковский титушка пройдет на минера.
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01.06.2020 17:09 Ответить
дались вам эти мосты , пля, - на Богомольца,10 сразу пи..дуйте , "подрывники", ёпт..
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01.06.2020 17:39 Ответить
Медійний шум щоб заглушити скандали з Кагарликом, Борисполем.
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01.06.2020 18:00 Ответить
Реклама дерьма двигатель торговли КоронвиRUSom..,а Кагарлык то шутка 95 квартала...Коих за 15 лет насобиралось Тьма.Хлеба и хрелищ юбыдлу...
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01.06.2020 18:08 Ответить
А зачем его били при задержании? Он сопротивления не оказывал. Хотятите как в США? Может человек просто психически болен, и это вина нашей медицины уже.
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01.06.2020 18:26 Ответить
Ну чем ещё отвлечь народ от деяний мусоров-насильников? Специально держали этого придурка про запас.
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01.06.2020 18:41 Ответить
 
 