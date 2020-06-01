В первом квартале этого года зарегистрированы 204 производства по фактам умышленных убийств несовершеннолетних, 40 - по фактам изнасилований, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора готов стать драйвером реформирования системы защиты прав ребенка.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Решением Генерального прокурора Ирины Венедиктовой в структуре Офиса создан Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию. Его задача - стать двигателем в создании полноценной национальной системы ювенальной юстиции на основе лучших мировых практик", - говорится в сообщении.

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По данным Офиса Генпрокурора, в 2019 году несовершеннолетними были совершены более 4 тыс. преступлений. А около 6 тыс. детей пострадали от насилия, 45% из них не достигли 14 лет. Уже в первом квартале этого года только по фактам умышленных убийств несовершеннолетних зарегистрированы 204 уголовных производства. 40 производств возбуждены по фактам изнасилований, 117 - о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности. По этим категориям преступлений органы прокуратуры фиксируют динамику роста - 30% и 15% соответственно по сравнению с январем-мартом прошлого года.



"Система должна иметь такие основные и важные для государства и его будущего направления, как социальная реинтеграция ребенка, внедрение единых стандартов допроса несовершеннолетних с учетом возрастных, половых, психоэмоциональных особенностей и статуса ребенка. Кроме того, есть необходимость в развитии сети центров социальной адаптации, внедрения обновленной пробации и распространение принципов восстановительного правосудия", - рассказал курирующий это направление заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.