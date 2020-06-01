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Новости
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В первом квартале этого года зарегистрированы 204 производства по фактам умышленных убийств несовершеннолетних, 40 - по фактам изнасилований, - Офис Генпрокурора

В первом квартале этого года зарегистрированы 204 производства по фактам умышленных убийств несовершеннолетних, 40 - по фактам изнасилований, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора готов стать драйвером реформирования системы защиты прав ребенка.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Решением Генерального прокурора Ирины Венедиктовой в структуре Офиса создан Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию. Его задача - стать двигателем в создании полноценной национальной системы ювенальной юстиции на основе лучших мировых практик", - говорится в сообщении.

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По данным Офиса Генпрокурора, в 2019 году несовершеннолетними были совершены более 4 тыс. преступлений. А около 6 тыс. детей пострадали от насилия, 45% из них не достигли 14 лет. Уже в первом квартале этого года только по фактам умышленных убийств несовершеннолетних зарегистрированы 204 уголовных производства. 40 производств возбуждены по фактам изнасилований, 117 - о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности. По этим категориям преступлений органы прокуратуры фиксируют динамику роста - 30% и 15% соответственно по сравнению с январем-мартом прошлого года.

"Система должна иметь такие основные и важные для государства и его будущего направления, как социальная реинтеграция ребенка, внедрение единых стандартов допроса несовершеннолетних с учетом возрастных, половых, психоэмоциональных особенностей и статуса ребенка. Кроме того, есть необходимость в развитии сети центров социальной адаптации, внедрения обновленной пробации и распространение принципов восстановительного правосудия", - рассказал курирующий это направление заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Автор: 

дети (6472) Мамедов Гюндуз (115) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+5
Офис Генерального прокурора готов стать драйвером реформирования системы защиты прав ребенка. Источник: https://censor.net/n3199290\\\\\\\\\\\\


то есть с насировами и прочими ахметками разобрались уже?
Обмудсмен есть на это дело, а не ..... ***** в костюмах.
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01.06.2020 16:37
+2
Украинские законы, написанные олигархами и их прихвостнями не борятся с преступностью, а распространяют и множат ее. Все эти сроки по 4 года за убийство, все эти амнистии убийцам и досрочные освобождения за "хорошее поведение", все эти сокращения тюрем и их распродажа до хорошего не приводят. Власть не заинтересована в уменьшении преступности, в эффективной борьбе с нею, ей выгодно, чтобы люди были запуганы преступностью и мало обращали внимание на отвратительную работу самой власти.В мутной воде рыбку ловят, твари.
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01.06.2020 16:49
+1
рост - 30% и 15% соответственно по сравнению с январем-мартом прошлого года Этого достаточно чтобы сделать выводы о работе МВД Украины
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01.06.2020 16:39
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Офис Генерального прокурора готов стать драйвером реформирования системы защиты прав ребенка. Источник: https://censor.net/n3199290\\\\\\\\\\\\


то есть с насировами и прочими ахметками разобрались уже?
Обмудсмен есть на это дело, а не ..... ***** в костюмах.
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01.06.2020 16:37 Ответить
Украинские законы, написанные олигархами и их прихвостнями не борятся с преступностью, а распространяют и множат ее. Все эти сроки по 4 года за убийство, все эти амнистии убийцам и досрочные освобождения за "хорошее поведение", все эти сокращения тюрем и их распродажа до хорошего не приводят. Власть не заинтересована в уменьшении преступности, в эффективной борьбе с нею, ей выгодно, чтобы люди были запуганы преступностью и мало обращали внимание на отвратительную работу самой власти.В мутной воде рыбку ловят, твари.
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01.06.2020 16:49 Ответить
так видим шо теперь уж вообще законы дополнили к тому шо было.
т.е. кто-то становится богаче.
мне смешны как вопли тех кто заПО так и тех кто заЗЕ. по факту - бла-бла-бла.
но ПАП чет там для армии хорошо делал вроде. а, и для попов.
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01.06.2020 16:53 Ответить
100% !
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01.06.2020 17:10 Ответить
рост - 30% и 15% соответственно по сравнению с январем-мартом прошлого года Этого достаточно чтобы сделать выводы о работе МВД Украины
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01.06.2020 16:39 Ответить
Де грошей вони на це візьмуть,з ефіру?
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01.06.2020 16:43 Ответить
а шо на вихлопє???
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01.06.2020 16:50 Ответить
>преступлениях против половой свободы

Что это за преступления? Кто знает?
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01.06.2020 16:50 Ответить
Зная , каких трудов стоит ментов заставить завести дело и их уникальную способность эти дела спускать на тормозах , то реальная картина в разы , в разы страшнее ...
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01.06.2020 17:11 Ответить
Если это направление курирует Гюндюз, то делу гюнда !
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01.06.2020 17:12 Ответить
ОГПУ зарах в змозі тільки відосики плодити! Судячи з призначення чільниці, лошара взагалі з глузду з'їхав
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01.06.2020 17:20 Ответить
204 за квартал. За рік - 800. Якесь безумство.
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01.06.2020 18:13 Ответить
Поддерживаю Венедиктову в таком решении. Насилия над детьми - это самые страшные преступления.
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02.06.2020 15:30 Ответить
 
 