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Увольнение главы полиции Виннитчины Педоса было плановым и принималось несколько недель назад, - Геращенко

Увольнение главы полиции Виннитчины Педоса было плановым и принималось несколько недель назад, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что увольнение руководителя винницкого управления полиции Юрия Педоса было плановым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Так Геращенко 1 июня ответил на вопрос журналиста о том, почему Педоса после отстранения назначили советником главы Нацполиции.

"Решение по его увольнению было принято несколько недель назад. Это плановая замена руководителя", - сказал замглавы МВД.

Относительно ответственности Педоса, заместитель министра добавил: "Отвечать за Бровары будут те, кто виновен в этом преступлении".

Подробностей он не привел.

Как сообщалось, ранее руководитель полиции Винницкой области Юрий Педос был отстранен от исполнения обязанностей. Его заместитель - начальник уголовной полиции и руководитель оперативной службы - освобожден с занимаемой должности.

Позже отстраненный за "грубые недостатки и просчеты" глава полиции Виннитчины Педос стал советником главы Нацполиции Клименко.

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Автор: 

Нацполиция (16427) Геращенко Антон (1438) Педос Юрий (2)


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Топ комментарии
+11
Жирний як завжди бреше, подонок товстопузий Геращенко...
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01.06.2020 17:03
+6
Брехливіших та склерозніших за цих ще не було.
Вони навіть не пам'ятають, що брехали вчора.

Руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", - МВД



"Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педосы. Его заместитель - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы отстранен от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.



https://censor.net/news/3198811/rukovoditelya_politsii_vinnitchiny_pedosa_otstranili_za_grubye_nedostatki_i_proschety_mvd
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01.06.2020 17:06
+6
Увольнение главы полиции Виннитчины Педоса было плановым и принималось несколько недель назад, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7222Новий просто зайчик.
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01.06.2020 17:18
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Жирний як завжди бреше, подонок товстопузий Геращенко...
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01.06.2020 17:03 Ответить
Увольнение главы полиции Виннитчины Педоса было плановым и принималось несколько недель назад, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7222Новий просто зайчик.
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01.06.2020 17:18 Ответить
Виявляєтся що це не покарання мусора, а планове звільнення з метою переведення на більш хлібну посаду! Мудак Зе з Рюкзаковим пробиває дно за дном!
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01.06.2020 18:11 Ответить
а повышение сколько стоило?
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01.06.2020 17:05 Ответить
майже як у кацапів..
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01.06.2020 17:06 Ответить
Геращенко может. Эта жирная сопля врёт как дышит
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01.06.2020 17:06 Ответить
Брехливіших та склерозніших за цих ще не було.
Вони навіть не пам'ятають, що брехали вчора.

Руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", - МВД



"Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педосы. Его заместитель - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы отстранен от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.



https://censor.net/news/3198811/rukovoditelya_politsii_vinnitchiny_pedosa_otstranili_za_grubye_nedostatki_i_proschety_mvd
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01.06.2020 17:06 Ответить
Педос - *** в нос...

а шо сразу? Коломийка...
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01.06.2020 17:11 Ответить
Здравствуй руцький мир . Как это похоже на их вояк - "уволились", "находились в отпуске". Вы еще расскажи что он сам рапорт добровольно об увольнении написал
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01.06.2020 17:13 Ответить
Какой то советник решает кого увольнять.. звиздец
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01.06.2020 17:14 Ответить
да ни фига антонинка членососик уже замминистра )))) насосал должность)))
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01.06.2020 19:03 Ответить
у них вся верхівка пі.доси! гнати в шию, починаючи з рюкзакова та лизоблюда!
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01.06.2020 17:28 Ответить
Вероятность что в ряды МВД затесался нормальный человек минимальна.
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01.06.2020 17:41 Ответить
С такой фамилией и ставить не стоило.
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01.06.2020 17:57 Ответить
О, от его брехни даже ментовский сайт сдох.
Скажут - кибератака.
https://www.npu.gov.ua/
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01.06.2020 18:01 Ответить
Вся система в Україні відбору держслужбовців заточена на відбір лайна від достойних кандидатів і пропихання його наверхи влади.
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01.06.2020 18:05 Ответить
Ти бач яке співпадіння, Висловився прямо як московський Кисельов!
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01.06.2020 18:26 Ответить
И поставили сепара у которого украинская кровь на руках.
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01.06.2020 18:39 Ответить
мусора кругом, мусора)))))))
кто то верит, что нормальный , воспитанный и образованный человек пойдет работать в мусарню к собакову?)))))
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01.06.2020 19:06 Ответить
Все як і при міліції було. При будь якому зальоті, звільняють заднім числом, щоб честь мундира не забруднити.
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01.06.2020 19:43 Ответить
Угу нападение в Броварах тоже было плановым ...
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01.06.2020 23:00 Ответить
 
 