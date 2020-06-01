Увольнение главы полиции Виннитчины Педоса было плановым и принималось несколько недель назад, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что увольнение руководителя винницкого управления полиции Юрия Педоса было плановым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Так Геращенко 1 июня ответил на вопрос журналиста о том, почему Педоса после отстранения назначили советником главы Нацполиции.

"Решение по его увольнению было принято несколько недель назад. Это плановая замена руководителя", - сказал замглавы МВД.

Относительно ответственности Педоса, заместитель министра добавил: "Отвечать за Бровары будут те, кто виновен в этом преступлении".

Подробностей он не привел.

Как сообщалось, ранее руководитель полиции Винницкой области Юрий Педос был отстранен от исполнения обязанностей. Его заместитель - начальник уголовной полиции и руководитель оперативной службы - освобожден с занимаемой должности.

Позже отстраненный за "грубые недостатки и просчеты" глава полиции Виннитчины Педос стал советником главы Нацполиции Клименко.

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