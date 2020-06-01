Увольнение главы полиции Виннитчины Педоса было плановым и принималось несколько недель назад, - Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что увольнение руководителя винницкого управления полиции Юрия Педоса было плановым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Так Геращенко 1 июня ответил на вопрос журналиста о том, почему Педоса после отстранения назначили советником главы Нацполиции.
"Решение по его увольнению было принято несколько недель назад. Это плановая замена руководителя", - сказал замглавы МВД.
Относительно ответственности Педоса, заместитель министра добавил: "Отвечать за Бровары будут те, кто виновен в этом преступлении".
Подробностей он не привел.
Как сообщалось, ранее руководитель полиции Винницкой области Юрий Педос был отстранен от исполнения обязанностей. Его заместитель - начальник уголовной полиции и руководитель оперативной службы - освобожден с занимаемой должности.
Позже отстраненный за "грубые недостатки и просчеты" глава полиции Виннитчины Педос стал советником главы Нацполиции Клименко.
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Вони навіть не пам'ятають, що брехали вчора.
Руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", - МВД
"Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педосы. Его заместитель - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы отстранен от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
https://censor.net/news/3198811/rukovoditelya_politsii_vinnitchiny_pedosa_otstranili_za_grubye_nedostatki_i_proschety_mvd
а шо сразу? Коломийка...
Скажут - кибератака.
https://www.npu.gov.ua/
кто то верит, что нормальный , воспитанный и образованный человек пойдет работать в мусарню к собакову?)))))