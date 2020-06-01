Суды в прошлом году закрыли 80% дел о нарушениях финансирования партий, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) за 2019 год передало в суд почти 1200 дел о нарушении финансирования политических партий. Суды приняли решение о закрытии дел почти в 80% рассмотренных случаев.

Такой ответ, как сообщает Цензор.НЕТ, от НАПК получило движение "ЧЕСНО" в ответ на запрос.

Уполномоченные лица НАПК в 2019 году собрали и подали на рассмотрение в суд 1174 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 212-15 и 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суды приняли решение о закрытии 630 дел, то есть почти в 80% рассмотренных случаев.

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Из них 122 дела закрыли в связи с истечением срока (подтверждены вина и состав административного правонарушения), 265 - из-за истечения срока (без определения вины и состава административного правонарушения), а 243 - в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

"Фактически 4 из 5 производств, открытых по протоколам НАПК, суды по разным причинам закрывают. И даже в случае подтверждения вины и состава правонарушения санкции не применяются из-за истечения сроков. Поэтому рассмотрение половины дел теряет смысл, ведь санкции к нарушителям применены не будут", - говорится в сообщении.

381 дело еще рассматривают суды (судебные решения этих делах к НАПК пока не поступало).

В НАПК отметили, что за 2019 год составили и передали в суд:

- 902 протокола об административных правонарушениях по статье 212-15 (нарушение порядка предоставления финансовой (материальной) поддержки для партий и ведения избирательной кампании);

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- 272 протокола по статье 212-21 (нарушение порядка представления финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда, отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера) Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).

Движение "ЧЕСТНО" обратилось к НАПК с просьбой разъяснить, почему такой значительный процент дел суды закрывают. В департаменте предотвращения политической коррупции называют сразу два типа проблем, влияющих на это.

"Первая проблема - процедурная. НАПК обязано ознакомить нарушителей с материалами протокола и только после этого передавать его в суд. Уже на этом этапе процесс затягивается, ведь правонарушители или не являются на вызов, либо избегают получения корреспонденции. Процедурная проблема касается и рассмотрения протоколов в судах, ведь, по статистике, предоставленной НАПК, в судах эти дела рассматривают от 1,5 до 6 месяцев.

Вторая проблема, на которую обращают внимание в НАПК, связана с самыми судебными решениями. Например, типичным нарушением прошлого года было осуществление взноса партии лицом, имеющим налоговый долг. Судебные решения в таких делах, согласно объяснениям НАПК, опираются на отсутствие умысла или на то, что лицо не было проинформировано о наличии у него налогового долга. Также есть проблемы с трактовкой того, кто является субъектом административного правонарушения - сама партия или должностное лицо партии", - сообщили в движении "ЧЕСНО".

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По подсчетам "ЧЕСТНО", в 2019 году партии вернули донорам или перечислили в госбюджет не менее 173 миллионов гривен. Типичной причиной возврата вклада было именно наличие у донора налогового долга. Это более 10% общих поступлений на счета партий прошлого года (для анализа были взяты отчеты 13 самых активных политсил).