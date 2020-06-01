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Новости Агрессия России против Украины
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29 несовершеннолетних украинцев осуждены за участие в НВФ "ЛДНР" на Донбассе, - Офис Генпрокурора

29 несовершеннолетних украинцев осуждены за участие в НВФ

Департаментом по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об очередных фактах нарушения законов и обычаев войны в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Установлено, что главарями незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, начиная с 2014 года, массово применяется практика вербовки и привлечения несовершеннолетних с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к участию в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

В соответствии со ст. 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающейся участия детей в вооруженных конфликтах, ратифицированного как Украиной, так и РФ, государства-участники должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали участия в военных действиях.

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено Главному управлению СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В настоящее время приговорами судов 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований.

В частности, в сентябре 2014 года главари одного из незаконных вооруженных формирований привлекли несовершеннолетнего, которому в то время исполнилось всего 16 лет, к участию в деятельности этого формирования. Ему выдали огнестрельное оружие и определили задачи по охране и патрулированию захваченного боевиками здания Управления СБ Украины в Донецкой области. Кроме того, несовершеннолетнего привлекали к участию в ведении непосредственно боевых действий против подразделений сил АТО в районе Донецкого международного аэропорта. Приговором суда он осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первом квартале этого года зарегистрированы 204 производства по фактам умышленных убийств несовершеннолетних, 40 - по фактам изнасилований, - Офис Генпрокурора

Автор: 

дети (6472) несовершеннолетние (90) Донбасс (26955) наемники рф (2070) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+8
Нащо нам ці покидьки? Депортувати їх в Росію з їх бидло папашами і мамашами.
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01.06.2020 18:05
+7
утопить, мож эта мразота в лагере исправится? расстрелять мразоту
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01.06.2020 18:02
+6
Путь один, удобрения.
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01.06.2020 18:08
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утопить, мож эта мразота в лагере исправится? расстрелять мразоту
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01.06.2020 18:02 Ответить
Путь один, удобрения.
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01.06.2020 18:08 Ответить
*********** рудники, выжигать глаза или самовар делать без рук без ног, убить это одна выплата, сделать инвалидом первой группы это подрыв системы, пленных калечить
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01.06.2020 18:11 Ответить
так это я давно мечтаю
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01.06.2020 18:16 Ответить
...с одобрения родителей мальішей
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01.06.2020 18:02 Ответить
технологія вербування дітей-солдатів "сволота" показана тут https://www.youtube.com/watch?v=dTA00694TyE
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01.06.2020 18:07 Ответить
Нащо нам ці покидьки? Депортувати їх в Росію з їх бидло папашами і мамашами.
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01.06.2020 18:05 Ответить
А с чего ты взял, что они, эти УКРАИНЦЫ, хотят уезжать со СВОЕЙ земли? Давай тебя в вввв Зимбабве депортируем.
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01.06.2020 19:55 Ответить
Почему цифра такая маленькая? Где дела и сроки? Вы издеваетесь?
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01.06.2020 18:05 Ответить
тут награда хєроя нашла...

https://twitter.com/gun_rob RobGun https://twitter.com/gun_rob @gun_rob https://twitter.com/gun_rob/status/1267214004369448963 17 ч

Уявіть який це йому зашквар перед кацапами.
Топив за них топив, а тут хоп і нагорода. )
А ще у змі написати, що дали за шпигунську діяльність.

29 несовершеннолетних украинцев осуждены за участие в НВФ "ЛДНР" на Донбассе, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1604
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01.06.2020 18:05 Ответить
б*же, если почитаете о С.Корее.... то этим пацанчикам хватило 10% такой пропаганды, чтобы даже(Зевс спас) стать террористом, но не простым, а Бум-шайтаном на машине.

так что если грамотно поступить, то из низ будет 5 полковников, 1 генерал и прочие майоры.

Я реально говорю - в совке еще было неплохо в плане "всеврагимыхарошыя"
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01.06.2020 18:08 Ответить
в пресс хату, хотят жить вне закона, получите, надеюсь надзиратели воевали
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01.06.2020 18:08 Ответить
Срок деокупации должен быть равен сроку оккупации.
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01.06.2020 18:10 Ответить
Сидел бы дома или по шмонькам бегал.и что теперь ..... трёшка или поди помер от тубика пневмонии цирроза или пули украинского снайпера.запомните : сепаратизм - это чума намного хуже чем ковид или СПИД с триппером
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01.06.2020 18:11 Ответить
Так у подобной публики и так был выбор невелик: или спиться, или сколоться или быть убитым в пьяной драке.
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01.06.2020 18:18 Ответить
Типичное гопбольшинство донбасса..... вот она и романтика рузького мира - пить пока невыпито,а как опорожниться - открыть еще.
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01.06.2020 18:37 Ответить
За вмешательство в Омериканские выборы РАБссию следует посадитьь в ГУЛАГ Трампа.За вмешательство в украинские выборы,плешивому Хмырю кремля Зеля даст премию.
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01.06.2020 18:11 Ответить
Странно что Путлер и Зеленский получили на выборах по 73 %,разница в сотых...Совпадение? Не думаю... Одна контора,одни бараны...
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01.06.2020 18:19 Ответить
З цієї малої купки лайна виросте велике лайно, так краще його зразу змити кудись , чи закопати.
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01.06.2020 18:20 Ответить
Ах да,мышиодиннарод,я совсем забыл...
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01.06.2020 18:23 Ответить
Если правительство или человек защищает уголовный элемент, то это уже не правительство и не человек.
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01.06.2020 18:25 Ответить
Так и есть.с 26 октября 1917 года быдло защищае быдло по сей день,ты прав
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01.06.2020 18:28 Ответить
Вироки судів є, але де самі неповнолітні терористи?
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01.06.2020 18:29 Ответить
Яку дитину? Тебе, кацапоїдний людиноподібний примат?
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01.06.2020 18:33 Ответить
А чого це? Він же не розпятий в трусіках з снігурами зїдений? І раби мовчать.
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01.06.2020 18:37 Ответить
Честно врать и правду сочинять много ума не надо.Все это заканчивается Крахом,так было в 1917,1991 году,так будет дальше ...в час ИКС....
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01.06.2020 18:34 Ответить
Хай у ВУЗи України вступають. Цежнашлюдь. Таким вже шість років, пряма дорога, поза конкурсами ЗНО.
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01.06.2020 18:35 Ответить
29 неповнолітніх українців засуджено за участь в НЗФ "ЛДНР" на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6176
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01.06.2020 18:37 Ответить
-
Є і відмінні події, і не без участі про-української молоді !!! Величезний Величний напис "СЛАВА УКРАЇНІ"! У шкільному дворі окупованого кремлівськими фашистами )(уйла м. Суходольська спровокував серед кремлівських окупантів, терористів ..и їх прихильників бандитів -сепаратистів "в лугандонії- орло" страшну бурю обурення. Цей патріотичний український напис, викликав не тільки звірину ненависть російських фашистів окупантів, але і жахливу паніку і переполох у боягузливих обдристаних суходольських "ватників -колаборантів".
А що ж не так з цим патріотичним написом , який написали українці в Українській державі, на святій українській землі, правда тимчасово окупованої кремлем, українським написом, який на українській мові славить Україну?
Так після а вже швидкого звільнення тимчасово окупованих Донбасу а потім і Криму, українські стяги і патріотичні написи масово будуть вже всюди по всіх цих звільнених від лютого ворога окупанта українських територіях. Якщо нашу Українську мову і атрибути держави не замінять на ворожі на окупаційні, ці прокляті кремлівські холуї виродки ЗЕбіли -капітулянти .
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01.06.2020 18:41 Ответить
Сейчас пришло время талантливых людей типа Илан Маск в США или Сельчук Байрактар в Туриции Время идет вперед а не 1941 год или 45 Дороги в прошлое не бывает Чуваки...
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01.06.2020 18:37 Ответить
І що ви хочете цим сказати?.Пожаліти,дати цукерочку і відпустити?
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01.06.2020 18:56 Ответить
 
 