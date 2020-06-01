29 несовершеннолетних украинцев осуждены за участие в НВФ "ЛДНР" на Донбассе, - Офис Генпрокурора
Департаментом по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об очередных фактах нарушения законов и обычаев войны в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Установлено, что главарями незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, начиная с 2014 года, массово применяется практика вербовки и привлечения несовершеннолетних с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к участию в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
В соответствии со ст. 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающейся участия детей в вооруженных конфликтах, ратифицированного как Украиной, так и РФ, государства-участники должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали участия в военных действиях.
Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено Главному управлению СБУ в Донецкой и Луганской областях.
В настоящее время приговорами судов 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований.
В частности, в сентябре 2014 года главари одного из незаконных вооруженных формирований привлекли несовершеннолетнего, которому в то время исполнилось всего 16 лет, к участию в деятельности этого формирования. Ему выдали огнестрельное оружие и определили задачи по охране и патрулированию захваченного боевиками здания Управления СБ Украины в Донецкой области. Кроме того, несовершеннолетнего привлекали к участию в ведении непосредственно боевых действий против подразделений сил АТО в районе Донецкого международного аэропорта. Приговором суда он осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца.
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Уявіть який це йому зашквар перед кацапами.
Топив за них топив, а тут хоп і нагорода. )
А ще у змі написати, що дали за шпигунську діяльність.
так что если грамотно поступить, то из низ будет 5 полковников, 1 генерал и прочие майоры.
Я реально говорю - в совке еще было неплохо в плане "всеврагимыхарошыя"
Є і відмінні події, і не без участі про-української молоді !!! Величезний Величний напис "СЛАВА УКРАЇНІ"! У шкільному дворі окупованого кремлівськими фашистами )(уйла м. Суходольська спровокував серед кремлівських окупантів, терористів ..и їх прихильників бандитів -сепаратистів "в лугандонії- орло" страшну бурю обурення. Цей патріотичний український напис, викликав не тільки звірину ненависть російських фашистів окупантів, але і жахливу паніку і переполох у боягузливих обдристаних суходольських "ватників -колаборантів".
А що ж не так з цим патріотичним написом , який написали українці в Українській державі, на святій українській землі, правда тимчасово окупованої кремлем, українським написом, який на українській мові славить Україну?
Так після а вже швидкого звільнення тимчасово окупованих Донбасу а потім і Криму, українські стяги і патріотичні написи масово будуть вже всюди по всіх цих звільнених від лютого ворога окупанта українських територіях. Якщо нашу Українську мову і атрибути держави не замінять на ворожі на окупаційні, ці прокляті кремлівські холуї виродки ЗЕбіли -капітулянти .