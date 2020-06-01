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В налоговой под председательством Любченко за 18 дней прошли скрутки на 700 млн, - нардеп "Голоса" Железняк

В налоговой под председательством Любченко за 18 дней прошли скрутки на 700 млн, - нардеп

Всего за 18 дней после назначения Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины 29 апреля госбюджет недополучил около 700 млн грн в результате так называемых "скруток" по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Об этом заявил на заседании согласительного совета нардеп, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"К сожалению, из-за несуразной работы Правительства у нас значительно упали поступления в любые бюджеты. Для понимания: местные бюджеты за 4 месяца недополучили 11 млрд грн. Центральный бюджет - минус 42 млрд грн. Это информация, которая должна нас настораживать независимо от того, принадлежишь ты к власти или оппозиции, потому что это приведет к повышению налогов, к сокращению выплат, к остановке любых инфраструктурных проектов и, к сожалению, к остановке выплаты зарплат", - сказал он.

"Мы видим, что в новой налоговой, которую" обновило "нам Правительство, уже за 18 дней начались те же скрутки, о которых мы говорили, на 700 млн грн. Мы как фракция "Голос" будем проверять эту информацию, и не дай Бог, если эти факты подтвердятся, то это повод не только для политической ответственности, но и для уголовной ", - подчеркнул Ярослав Железняк.

"Сейчас если мы не будем спасать бюджет, правительство до осени приведет нас к катастрофе", - подытожил он.

Напомним, 29 апреля решением Кабмина Алексея Любченко был назначен председателем Государственной налоговой службы.

В 2009-2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации.

Автор: 

налоговая (931) Железняк Ярослав (420)


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Топ комментарии
+15
не хвилюйтеся, Віва особисто очолив антикорупційний комітет
тепер бюджетні гроші пропадуть не даром
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01.06.2020 18:22
+13
верной дорогой к *******
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01.06.2020 18:14
+13
Эти слуги воруют безбожно.
Считаю что это хужая власть за всю историю Украины.
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01.06.2020 18:25
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Какие скрутки? Обналились, ибо так завещал великий НКУ
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01.06.2020 18:10 Ответить
За 28 років держава так і не змогла нормально адмініструвати ПДВ, як результат мільярдні оборудки і махінації! 200 млрд. грн Україна повертає експортерам у вигляді відшкодування ПДВ! Це пістець! Вихід може бути тільки один - ліквідація ПДВ і введення податку на продажі який будуть сплачувати абсолютно всі без жодних взаємозаліків!
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01.06.2020 18:44 Ответить
цей податок тільки для вимивання грошей з бюджету і створювався, гарна і ефективна схема для "своїх" !!!
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01.06.2020 20:14 Ответить
дурня!
податок з обороту знищує складні виробництва, залишаючи лише торгівлю імпортом і експорт сировини. от ці галузі виграють.
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01.06.2020 22:50 Ответить
барыги
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01.06.2020 18:14 Ответить
верной дорогой к *******
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01.06.2020 18:14 Ответить
В налоговой под председательством Любченко за 18 дней прошли скрутки на 700 млн, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2147
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01.06.2020 18:16 Ответить
В налоговой под председательством Любченко за 18 дней прошли скрутки на 700 млн, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1053
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01.06.2020 18:24 Ответить
какой из них ндс?
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01.06.2020 19:34 Ответить
а що, компенсації ПДВ експортерам нині називаються скрутками?
Можливо...
Тільки би їх назваит би уманськими скрутками...

Хоча: не факт, що там все законно. Можливо, і знайдуть щось таке... З-за зебільної влади можливо все.
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01.06.2020 18:16 Ответить
НДС должен быть отмене как таковой ! Это коррупционный налог, кого не поставь во главе налоговой, все равно будут красть на этой теме !
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01.06.2020 18:17 Ответить
Тогда никакой евроинтеграции? Это же любимый налог тамошних бюрократов
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01.06.2020 18:29 Ответить
дурня!
податок з обороту знищує складні виробництва, залишаючи лише торгівлю імпортом і експорт сировини. от ці галузі виграють, податкове навантаження на них упаде. у виграші будуть короткі бізнесові цикли: купив-продав, викопав-продав.
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01.06.2020 22:55 Ответить
Любченко такий же хабарник, барига і казнокрад як і азіров,клименко,насіров! Лошара який його призначив, лошара по життю, або суперефективний менеджер на свою власну кишеню!!!
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01.06.2020 18:18 Ответить
- А осьо ця червона кнопка для чого?.. А оця пі*дюліна - шо воно таке?..
Так і працює наша новообрана влада. Трускавецьке образованіє - це мощний ричаг шоби все перевернути догори дном. І тоді -вперед і вверх!
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01.06.2020 18:20 Ответить
...догори дригом.
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01.06.2020 22:56 Ответить
та хай крадуть! наш народ так рішив, головне шоб не барига
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01.06.2020 18:21 Ответить
не хвилюйтеся, Віва особисто очолив антикорупційний комітет
тепер бюджетні гроші пропадуть не даром
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01.06.2020 18:22 Ответить
Если бы эти деньги не спёрли зебилы, это бы сделали солдаты НАТО.
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01.06.2020 18:24 Ответить
Эти слуги воруют безбожно.
Считаю что это хужая власть за всю историю Украины.
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01.06.2020 18:25 Ответить
хужайшая из хужаящих
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01.06.2020 19:12 Ответить
До них прям никто не крал Вот вы смешить умеете. Крали да еще и больше Просто кормовая база заканчивается. Нечего уже красть, поэтому так и бросается в глаза...
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01.06.2020 22:32 Ответить
зеленодупі не стільки крадуть, скільки просирають...
обрали клоунів, ті за собою підтягнули ідіотів... в результаті держапарат відчув безконтрольність і безкарність. дерибан суспільних фінансів на всіх рівнях просто казковий...
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01.06.2020 23:05 Ответить
Боюсь с просиранием тоже преуспели все. Пока Украина - страна огромных просранных возможностей. Для начала нашим политикам неплохо бы признать это, а потом начать вгребать.
А пока... Включаю телевизор и слышу как политики рассказывают про Украину - сверхдержаву. Мы и космические, мы мегапромышленны, мегаавиационные, мега-военные. Только вот в космос не летаем, самолеты не выпускаем, а оккупированные территории освободить не можем и бюджет наполнить тоже не можем...
И вот слушаю я этот бред и вижу, что политики не видят смысла что-то раикально менять (при чем почти все наши политики), ведь и так все зашибись. Мы ведь мега-супер-пупер. Просто подштукатурить, подмазать и зашибись! А в реальности колеса совсем не едут уже....
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02.06.2020 10:17 Ответить
Вавині слуги розуміють, що скоро лафа закінчиться і крадуть як в останній раз кохаються
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01.06.2020 18:31 Ответить
Але ж і друзям дають кормушку у користування))) по декілька штук на хлібне місце, нє?(((
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01.06.2020 18:53 Ответить
если такие дела будут с бюджетом, зеленая команда к осени свалит
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01.06.2020 20:35 Ответить
Это диагноз и без хирургии не обойтись
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01.06.2020 21:18 Ответить
У податковій під головуванням Любченка за 18 днів пройшли скрутки на 700 млн, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 36
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02.06.2020 01:05 Ответить
 
 