В налоговой под председательством Любченко за 18 дней прошли скрутки на 700 млн, - нардеп "Голоса" Железняк

Всего за 18 дней после назначения Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины 29 апреля госбюджет недополучил около 700 млн грн в результате так называемых "скруток" по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Об этом заявил на заседании согласительного совета нардеп, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"К сожалению, из-за несуразной работы Правительства у нас значительно упали поступления в любые бюджеты. Для понимания: местные бюджеты за 4 месяца недополучили 11 млрд грн. Центральный бюджет - минус 42 млрд грн. Это информация, которая должна нас настораживать независимо от того, принадлежишь ты к власти или оппозиции, потому что это приведет к повышению налогов, к сокращению выплат, к остановке любых инфраструктурных проектов и, к сожалению, к остановке выплаты зарплат", - сказал он.

"Мы видим, что в новой налоговой, которую" обновило "нам Правительство, уже за 18 дней начались те же скрутки, о которых мы говорили, на 700 млн грн. Мы как фракция "Голос" будем проверять эту информацию, и не дай Бог, если эти факты подтвердятся, то это повод не только для политической ответственности, но и для уголовной ", - подчеркнул Ярослав Железняк.

"Сейчас если мы не будем спасать бюджет, правительство до осени приведет нас к катастрофе", - подытожил он.

Напомним, 29 апреля решением Кабмина Алексея Любченко был назначен председателем Государственной налоговой службы.

В 2009-2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации.