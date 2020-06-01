В налоговой под председательством Любченко за 18 дней прошли скрутки на 700 млн, - нардеп "Голоса" Железняк
Всего за 18 дней после назначения Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины 29 апреля госбюджет недополучил около 700 млн грн в результате так называемых "скруток" по налогу на добавленную стоимость (НДС).
Об этом заявил на заседании согласительного совета нардеп, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
"К сожалению, из-за несуразной работы Правительства у нас значительно упали поступления в любые бюджеты. Для понимания: местные бюджеты за 4 месяца недополучили 11 млрд грн. Центральный бюджет - минус 42 млрд грн. Это информация, которая должна нас настораживать независимо от того, принадлежишь ты к власти или оппозиции, потому что это приведет к повышению налогов, к сокращению выплат, к остановке любых инфраструктурных проектов и, к сожалению, к остановке выплаты зарплат", - сказал он.
"Мы видим, что в новой налоговой, которую" обновило "нам Правительство, уже за 18 дней начались те же скрутки, о которых мы говорили, на 700 млн грн. Мы как фракция "Голос" будем проверять эту информацию, и не дай Бог, если эти факты подтвердятся, то это повод не только для политической ответственности, но и для уголовной ", - подчеркнул Ярослав Железняк.
"Сейчас если мы не будем спасать бюджет, правительство до осени приведет нас к катастрофе", - подытожил он.
Напомним, 29 апреля решением Кабмина Алексея Любченко был назначен председателем Государственной налоговой службы.
В 2009-2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
податок з обороту знищує складні виробництва, залишаючи лише торгівлю імпортом і експорт сировини. от ці галузі виграють.
Можливо...
Тільки би їх назваит би уманськими скрутками...
Хоча: не факт, що там все законно. Можливо, і знайдуть щось таке... З-за зебільної влади можливо все.
податок з обороту знищує складні виробництва, залишаючи лише торгівлю імпортом і експорт сировини. от ці галузі виграють, податкове навантаження на них упаде. у виграші будуть короткі бізнесові цикли: купив-продав, викопав-продав.
Так і працює наша новообрана влада. Трускавецьке образованіє - це мощний ричаг шоби все перевернути догори дном. І тоді -вперед і вверх!
тепер бюджетні гроші пропадуть не даром
Считаю что это хужая власть за всю историю Украины.
обрали клоунів, ті за собою підтягнули ідіотів... в результаті держапарат відчув безконтрольність і безкарність. дерибан суспільних фінансів на всіх рівнях просто казковий...
А пока... Включаю телевизор и слышу как политики рассказывают про Украину - сверхдержаву. Мы и космические, мы мегапромышленны, мегаавиационные, мега-военные. Только вот в космос не летаем, самолеты не выпускаем, а оккупированные территории освободить не можем и бюджет наполнить тоже не можем...
И вот слушаю я этот бред и вижу, что политики не видят смысла что-то раикально менять (при чем почти все наши политики), ведь и так все зашибись. Мы ведь мега-супер-пупер. Просто подштукатурить, подмазать и зашибись! А в реальности колеса совсем не едут уже....