1 воин ранен, наемники РФ обстреляли участок разведения сил возле Петровского и позиции возле Гнутово, - пресс-центр ОС
В течение 1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом гранатометы различных систем и беспилотный летательный аппарат.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Гнутово противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем. Впоследствии, агрессор, вблизи этого же населенного пункта, задействовал БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.
Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил был ранен.
Кроме того, вооруженные формирования РФ целенаправленно дважды обстреляли участок разведения №3 "Петровское". Около 11.00 с неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Викторовка и Петровское агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Итоги за прошлые сутки
31 мая вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле населенных пунктов Новотроицкое, Орехово и Водяное.
По данным разведки, 31 мая украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили двух российских оккупантов.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 5 краж и 31 факт незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 43 административных правонарушения. Линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.
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В. А Зєлєнскій. 2014 рік.
Та ти ж психував тут коли Порошенко ВС вводив.
https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina @antegotovina69
Ніяк не заспокоюсь.
Війська РФ на Донбасі та на Криму приведені до підвищеної бойової готовності, в ордло оголошено мобілізацію.
Відповідь Моніки Оманської можна розцінювати як жарт рівня 95 кварталу.
У БІЙЦІВ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ В ЧОНГАРІ-ЗАБРАЛИ ЗБРОЮ!!!! Б
а до речі, хтось із офіційних осіб хоч шось промурмотів про викрадення там військового?
Оно же обещало тут же ВЕРНУТЬ ВОЙСКА на позиции при любом инциденте!
Про це з посиланням на дані спостерігачів ОБСЄ заявив представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає Укрінформ.
За його словами, спостерігачами були зафіксовані земляні та будівельні роботи на колишніх позиціях бойовиків на ділянці розведення в Петровському.
https://censor.net/news/3199207/kuleba_ermak_reznikov_i_taran_zavtra_posetyat_berlin_dlya_peregovorov_po_donbassu_i_krymu_mid_ukrainy
хай принимают
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Міністр оборони Зеленського хоче прибрати з погон зорю Скоропадського і замінити на "штото друґоє" - https://twitter.com/haidukevych @haidukevych
.
він вже навіть заявив, зо буде цензурувати інформаційний простір.
не виключено, що нам прийдеться попрощатись з цензором.
Об этом в своем https://t.me/kachuratut/928 telegram-канале сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает https://censor.net/.
"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно", - написал он. Источник: https://censor.net/n3199343