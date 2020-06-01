1 воин ранен, наемники РФ обстреляли участок разведения сил возле Петровского и позиции возле Гнутово, - пресс-центр ОС

В течение 1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом гранатометы различных систем и беспилотный летательный аппарат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Гнутово противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем. Впоследствии, агрессор, вблизи этого же населенного пункта, задействовал БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Кроме того, вооруженные формирования РФ целенаправленно дважды обстреляли участок разведения №3 "Петровское". Около 11.00 с неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Викторовка и Петровское агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил ранение в результате обстрела позиций наемниками РФ на Донбассе, - штаб ООС

Итоги за прошлые сутки

31 мая вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле населенных пунктов Новотроицкое, Орехово и Водяное.

По данным разведки, 31 мая украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили двух российских оккупантов.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 5 краж и 31 факт незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 43 административных правонарушения. Линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.

Также читайте: Враг за сутки трижды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Один наемник РФ ликвидирован, еще двое ранены, - штаб