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Новости Агрессия России против Украины
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1 воин ранен, наемники РФ обстреляли участок разведения сил возле Петровского и позиции возле Гнутово, - пресс-центр ОС

1 воин ранен, наемники РФ обстреляли участок разведения сил возле Петровского и позиции возле Гнутово, - пресс-центр ОС

В течение 1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом гранатометы различных систем и беспилотный летательный аппарат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Гнутово противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем. Впоследствии, агрессор, вблизи этого же населенного пункта, задействовал БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Кроме того, вооруженные формирования РФ целенаправленно дважды обстреляли участок разведения №3 "Петровское". Около 11.00 с неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Викторовка и Петровское агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил ранение в результате обстрела позиций наемниками РФ на Донбассе, - штаб ООС

Итоги за прошлые сутки

31 мая вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле населенных пунктов Новотроицкое, Орехово и Водяное.

По данным разведки, 31 мая украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили двух российских оккупантов.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 5 краж и 31 факт незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 43 административных правонарушения. Линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.

Также читайте: Враг за сутки трижды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Один наемник РФ ликвидирован, еще двое ранены, - штаб

Автор: 

обстрел (26906) ранение (3375) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766) разведение сил (144)


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Топ комментарии
+14
Потерпевший Бубочка опять отмалчивается?!!
Оно же обещало тут же ВЕРНУТЬ ВОЙСКА на позиции при любом инциденте!
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01.06.2020 18:18
+9
1 воин ранен, наемники РФ обстреляли участок разведения сил возле Петровского и позиции возле Гнутово, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9268
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01.06.2020 18:22
+8
Путлер уже дал слуге кремля 3Енуковичу медаль?
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01.06.2020 18:17
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Путлер уже дал слуге кремля 3Енуковичу медаль?
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01.06.2020 18:17 Ответить
1 воин ранен, наемники РФ обстреляли участок разведения сил возле Петровского и позиции возле Гнутово, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9268
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01.06.2020 18:22 Ответить
;россія нє нарушаєт граніц- ана іх проста пєрєдвігаєт!;
В. А Зєлєнскій. 2014 рік.
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01.06.2020 18:26 Ответить
Викрадення українського солдата на лінії розмежування з Кримом, обстріли ділянок розведення, це сигнал від путіна що він не хоче мирного врегулювання. Прийшов час вводити воєнний стан!
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01.06.2020 18:37 Ответить
Ні ба на сє!
Та ти ж психував тут коли Порошенко ВС вводив.
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01.06.2020 18:38 Ответить
Интересно. Когда Петя ВС вводил? Перед выборами?
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01.06.2020 18:43 Ответить
вже неминуче буде бах..?

https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina @antegotovina69

Ніяк не заспокоюсь.
Війська РФ на Донбасі та на Криму приведені до підвищеної бойової готовності, в ордло оголошено мобілізацію.
Відповідь Моніки Оманської можна розцінювати як жарт рівня 95 кварталу.
У БІЙЦІВ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ В ЧОНГАРІ-ЗАБРАЛИ ЗБРОЮ!!!! Б
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01.06.2020 18:26 Ответить
https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан @UA_CIbercat_

а до речі, хтось із офіційних осіб хоч шось промурмотів про викрадення там військового?
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01.06.2020 18:27 Ответить
Потерпевший Бубочка опять отмалчивается?!!
Оно же обещало тут же ВЕРНУТЬ ВОЙСКА на позиции при любом инциденте!
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01.06.2020 18:18 Ответить
мало розвели?
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01.06.2020 18:21 Ответить
Війська російських терористів відновлюють свої колишні позиції на лінії розмежування поблизу селища Петровське в Донецькій області.

Про це з посиланням на дані спостерігачів ОБСЄ заявив представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає Укрінформ.

За його словами, спостерігачами були зафіксовані земляні та будівельні роботи на колишніх позиціях бойовиків на ділянці розведення в Петровському.

1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5346
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01.06.2020 18:24 Ответить
Одужання хлопцю........
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01.06.2020 18:25 Ответить
Шо? Байрактары? Какие Байрактары? Моника ничeго не слышал ни за какие Байрактары. Отстаньте от мальчика со своими Байрактарами!
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01.06.2020 18:25 Ответить
Для полноценного применения Байрактаров их должно быть не 6 штук а неменее 20-30 а лучше 60. Кроме того они применяются в комплексе с дронами-разведчиками и дронами погашения вражеской РЕБ. Иначе их просто собьют еще за 50км до цели и 50лямов коту под хвост. Потому что нужно было не Ахметову скармливать миллиарды долларов за *зеленые тарифы* а покупать новую военную технику. А теперь пускай те кто дрочил на Ахметова и его ветряные мельницы пуская берут в руки вила и камни и идут на фронт защищать Украину
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01.06.2020 18:48 Ответить
"дронами погашения вражеской РЕБ" А с этого места можно по-подробнее?
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01.06.2020 20:11 Ответить
Одужання нашому воїну.
https://censor.net/news/3199207/kuleba_ermak_reznikov_i_taran_zavtra_posetyat_berlin_dlya_peregovorov_po_donbassu_i_krymu_mid_ukrainy
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01.06.2020 18:26 Ответить
влада хоче прийняти законопроєкт, який передбачає нову статтю Кримінального кодексу - покарання воєнних керівників, у випадку, якщо їх підлеглі «ведуть агресивну війну».
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01.06.2020 18:29 Ответить
весь этот мусор будет отменён пакетным голосованием новой Рады..
хай принимают
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01.06.2020 18:31 Ответить
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01.06.2020 18:36 Ответить
Зеленский когда там уже твои друзья перестанут стелять?
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01.06.2020 18:30 Ответить
зрадомесы 5 лет ныли о геноциде и где-то наверху их просьбы услышали
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3359
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01.06.2020 18:36 Ответить
А я перед виборами писав що ще голод буде. Мене тоді деактивували.
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01.06.2020 18:40 Ответить
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Міністр оборони Зеленського хоче прибрати з погон зорю Скоропадського і замінити на "штото друґоє" - https://twitter.com/haidukevych @haidukevych

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1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9307
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01.06.2020 18:39 Ответить
Двоголового бройлера- мутанта?
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01.06.2020 18:40 Ответить
кажуть, міністром культури хочуть зробити ткаченка.
він вже навіть заявив, зо буде цензурувати інформаційний простір.
не виключено, що нам прийдеться попрощатись з цензором.
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01.06.2020 20:45 Ответить
Фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Александра Ткаченко на должность министра культуры.
Об этом в своем https://t.me/kachuratut/928 telegram-канале сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает https://censor.net/.
"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно", - написал он. Источник: https://censor.net/n3199343
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01.06.2020 21:26 Ответить
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8961
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01.06.2020 18:42 Ответить
тимчасом награда хєроя знайшла

1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 910
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01.06.2020 18:50 Ответить
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил біля Петрівського і позиції біля Гнутового, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7661
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01.06.2020 18:58 Ответить
Жэсть
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01.06.2020 20:27 Ответить
По-другому никак, иначе с России снимут санкции.
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01.06.2020 20:34 Ответить
не знімуть, ще додадуть.
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01.06.2020 20:35 Ответить
 
 