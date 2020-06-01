Антоненко рассказал о давлении на него в СИЗО: запрещали теплые вещи, средства гигиены, были "подсадки"
Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко рассказал, что в СИЗО на него оказывали давление.
В частности, в интервью "Бабелю" он сообщил, что на него оказывали давление, передает Цензор.НЕТ.
"Давление было - запрещали теплые вещи, средства гигиены (помыться, постричься). Не оказывали медицинскую помощь, например, стоматологическую. Кстати, сейчас ее тоже не оказывают. По этому поводу я написал несколько заявлений, получил отписки с согласованием, но не помощь. Этим руководит следователь [Василий] Бирко. Еще мне не давали свидания с родными", - сказал Антоненко.
Издание отмечает, что по закону, подозреваемый - с разрешения органа или лица, которое ведет уголовное производство - имеет право минимум на три краткосрочных свидания в месяц.
По словам подозреваемого, в январе к нему в камеру подселили человека с нацистской литературой.
"Он зашел в камеру с двумя такими книгами. Я обалдел. Объяснил ему в двух словах ситуацию, и на этом мы поставили точку. В тот же день рассказал об этом случае следователю и адвокату. Что касается других "подсадок". В первый же день меня посадили в камеру, где сидел так называемый "с#ка" - так называют тех, кто сотрудничает со следствием. Но поскольку я не причастен к преступлению и скрывать мне нечего, никакой полезной информации они не получили", - рассказал Антоненко.
Он добавил, что однажды к нему подсел мужчина и сразу, между прочим, сказал, что у него нашли две гранаты.
"Думаю, это тоже была провокация относительно какой-то взрывчатки. Но результат снова был никакой", - отметил Антоненко.
Сейчас, по его словам, в камере только он и сосед: "условия не домашние, но и не критичные".
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
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Незабаром самі сядуть.
Суки, вы запись телефонных переговоров слышали? Какие могут быть сомнения?
Что вы из себя целок строите? Невинность затраханая.
ЦИТАТА, ФОТО тоже:
так шо куда уж там уж.
я за это и написал.
Обосрались по-видимому знатно. Хотеось бы почитать оправдания пропагандистов Райха.
мол - был бобр, но теперь стал очень зол.
по крайней мере, если пока не удается их вытащить оттуда, то пусть "сидят" в человеческих условиях..
Их должны выпустить!!! Никаких тюрем!!!!
Они не должны вообще сидеть !!!
есть подпись = 10 лет? да?
а если невиновен, то
Или ты один, а голосов в башке как минимум ... тоже один, но это не Один?
Что такое "зебил"?
ОК?
хотя.... кому ты нужен то. мужик никогда не будет так вести ся в Сети
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А то, что вы тут исходите на ******* характеризует вас как людей лживых и двуличных. Своим вы прощаете все. Так не построить страну? Закон один для всех - это главная причина.
если это дело на контроле журналистов, то можно было мусорам еще подсадить педофила, или собачника.
сам же себя опускает, жалуясь. (повторяю - журналисты то отслеживают)
2) У "хорошего человека" была чёрная вдова и куда-то пропало около миллиона евро.
Как говорил Иван Грозный боярам - я вас, суки, насквозь вижу!
ПРИВІВ.
ЙОГО.
ДО.
ВЛАДИ.
Возрадуйтесь же дебилы, вы за это проголосовали!