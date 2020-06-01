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Новости Убийство Шеремета
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Антоненко рассказал о давлении на него в СИЗО: запрещали теплые вещи, средства гигиены, были "подсадки"

Антоненко рассказал о давлении на него в СИЗО: запрещали теплые вещи, средства гигиены, были

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко рассказал, что в СИЗО на него оказывали давление.

В частности, в интервью "Бабелю" он сообщил, что на него оказывали давление, передает Цензор.НЕТ.

"Давление было - запрещали теплые вещи, средства гигиены (помыться, постричься). Не оказывали медицинскую помощь, например, стоматологическую. Кстати, сейчас ее тоже не оказывают. По этому поводу я написал несколько заявлений, получил отписки с согласованием, но не помощь. Этим руководит следователь [Василий] Бирко. Еще мне не давали свидания с родными", - сказал Антоненко.

Издание отмечает, что по закону, подозреваемый - с разрешения органа или лица, которое ведет уголовное производство - имеет право минимум на три краткосрочных свидания в месяц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": МВД подготовило 38 томов копий материалов расследования подозреваемым и защите по делу Шеремета. ВИДЕО

По словам подозреваемого, в январе к нему в камеру подселили человека с нацистской литературой.

"Он зашел в камеру с двумя такими книгами. Я обалдел. Объяснил ему в двух словах ситуацию, и на этом мы поставили точку. В тот же день рассказал об этом случае следователю и адвокату. Что касается других "подсадок". В первый же день меня посадили в камеру, где сидел так называемый "с#ка" - так называют тех, кто сотрудничает со следствием. Но поскольку я не причастен к преступлению и скрывать мне нечего, никакой полезной информации они не получили", - рассказал Антоненко.

Он добавил, что однажды к нему подсел мужчина и сразу, между прочим, сказал, что у него нашли две гранаты.

"Думаю, это тоже была провокация относительно какой-то взрывчатки. Но результат снова был никакой", - отметил Антоненко.

Сейчас, по его словам, в камере только он и сосед: "условия не домашние, но и не критичные".

Также смотрите: Акция протеста под МВД: "АвакOFF, відкрий докази!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Смотрите также: Полиция изменила маршрут подозреваемых по делу Шеремета, чтобы "вписать" в свою версию, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

СИЗО (1360) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+34
Тварі.
Незабаром самі сядуть.
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01.06.2020 18:37
+26
Антоненко розповів про тиск на нього в СІЗО: забороняли теплі речі, засоби гігієни, були "підсадки" - Цензор.НЕТ 6041
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01.06.2020 18:52
+23
З нацистською літературою? Все ще хочуть пришити наполовину євреєві Антоненку "велич арійської раси"?
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01.06.2020 18:40
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Тварі.
Незабаром самі сядуть.
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01.06.2020 18:37 Ответить
Антоненко розповів про тиск на нього в СІЗО: забороняли теплі речі, засоби гігієни, були "підсадки" - Цензор.НЕТ 2273
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01.06.2020 19:03 Ответить
Типовий представник зе- влади
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01.06.2020 19:05 Ответить
Только почему-то при пораженко в Одессе был самым крутым.
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02.06.2020 10:59 Ответить
А, так ось чому янелох залишим авакова міністром МВС і призначив його підлеглого іщенко, зам. нач. управління в Одеській області? Зрозуміло
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02.06.2020 11:12 Ответить
Президент не может назначать или снимать министра внутренних дел, вот в чём проблема. Аваков - феодальный князь в Украине, а президент ничего с ним сделать не может. Верховная зРада назначает премьера и всех остальных министров. Уволить любого из них глава государства не может - это прерогатива депутатов. Читай Конституцию, ст. 106.
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02.06.2020 11:48 Ответить
Хіба? То Порошекно був забов'язаний, за вашим твердженням, порушити Конституцію, а Зеленський, ні? Вже другий Кабмін, за рік правління, та аваков незмінний. Чому? Можливо тому ... https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа
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02.06.2020 12:37 Ответить
За моїм твердженням? Якім?
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02.06.2020 23:24 Ответить
Вот такие типы- герои шмаркли.
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01.06.2020 21:22 Ответить
Чем вы отличаетесь от тех дебилов, которые утверждают что Боинг сбила Украина?
Суки, вы запись телефонных переговоров слышали? Какие могут быть сомнения?
Что вы из себя целок строите? Невинность затраханая.
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01.06.2020 22:27 Ответить
Аваков - мусор!
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01.06.2020 18:39 Ответить
квакваков - говно
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01.06.2020 18:46 Ответить
З нацистською літературою? Все ще хочуть пришити наполовину євреєві Антоненку "велич арійської раси"?
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01.06.2020 18:40 Ответить
ахаха, был один зашквар.
ЦИТАТА, ФОТО тоже:
Антоненко розповів про тиск на нього в СІЗО: забороняли теплі речі, засоби гігієни, були "підсадки" - Цензор.НЕТ 7971

так шо куда уж там уж.
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01.06.2020 18:49 Ответить
До речі, цей солдат (якого позиціонували, як супер-пупер-арійця) мав єврейське коріння...
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01.06.2020 19:24 Ответить
Exactly!
я за это и написал.
Обосрались по-видимому знатно. Хотеось бы почитать оправдания пропагандистов Райха.
мол - был бобр, но теперь стал очень зол.
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01.06.2020 19:28 Ответить
И фейс больше похож на финский, чем на нормандский...
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01.06.2020 19:29 Ответить
Гнати в шию! І рюкзакана з лизоблюдом! І оманську лошару який його кришує!
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01.06.2020 18:43 Ответить
ні, не в шию, а на кічу
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01.06.2020 18:50 Ответить
нужно организовать флешмоб, собрать всем миром деньги, и оплатить Антоненко и другим типа "подозреваемым" по делу Шеремета, платные камеры с улучшенными условиями в СИЗО..
по крайней мере, если пока не удается их вытащить оттуда, то пусть "сидят" в человеческих условиях..
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01.06.2020 18:44 Ответить
На снайпера толкового надо собирать.
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01.06.2020 18:46 Ответить
Это значило бы согласиться с фактом их ареста.
Их должны выпустить!!! Никаких тюрем!!!!
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01.06.2020 18:48 Ответить
это абсолютно неверный вывод!.. на уголовно-правовую квалификацию факт нахождения вплатной Малюськиной камере никак не влияет.. зато здоровье Антоненко и другие, сохранят для дальнейшей борьбы с режимом Зеленой сепарни..
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01.06.2020 18:50 Ответить
Это будет выглядеть так, как общество уже согласилось с фактом ареста!!!
Они не должны вообще сидеть !!!
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01.06.2020 18:53 Ответить
А есть хоть какие доказательства?
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01.06.2020 21:14 Ответить
Починаються зебільні провокації, бо іншого не приходиться чекати від напівтоталітарної влади.
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01.06.2020 18:44 Ответить
Антоненко розповів про тиск на нього в СІЗО: забороняли теплі речі, засоби гігієни, були "підсадки" - Цензор.НЕТ 6041
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01.06.2020 18:52 Ответить
Да. Не умеют менты работать. Откуда умение? Сейчас менты только по предпринимателям ходят, бабло срубают, называя их между собой терпилами. Получают долю с квартирных краж и грабежей. Ну и у старушек семечки отбирают.
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01.06.2020 18:44 Ответить
т.е. ты за НКВД?
есть подпись = 10 лет? да?
а если невиновен, то
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01.06.2020 18:47 Ответить
ты сам понял что накакал? И не тыкай мне зебил.
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02.06.2020 01:20 Ответить
Вас там двое или больше? извините. приветик врачу вашему.
Или ты один, а голосов в башке как минимум ... тоже один, но это не Один?
Что такое "зебил"?
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02.06.2020 07:17 Ответить
зебил это ты. сцикливое, подлое, гнилое существо.
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02.06.2020 15:19 Ответить
если нет - то серир башка?
ОК?
хотя.... кому ты нужен то. мужик никогда не будет так вести ся в Сети
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02.06.2020 15:35 Ответить
слушай петушара, я тебе не мужик.
https://natribu.org/ua/
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02.06.2020 21:20 Ответить
извините, бабы, я не знал что вы не мужики. найдите се мужиков, шоб не пялиться на три буквы
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03.06.2020 14:04 Ответить
Козлов он и есть козлов.
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03.06.2020 19:45 Ответить
Врешь. Наоборот ,видна очень качественная работа. Запись разговоров, которые вели убийцы стопудово доказывает их вину. Стрельба в Броварах - тут же все арестованы. Изнасилование - все арестованы. В данном случае речь может идти о неотвратимости наказания, не смотря ни на какие прошлые заслуги.
А то, что вы тут исходите на ******* характеризует вас как людей лживых и двуличных. Своим вы прощаете все. Так не построить страну? Закон один для всех - это главная причина.
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01.06.2020 22:31 Ответить
Закон один для всех? Фантазер. Продажней ментов только зе. Ты мне тут единичные и резонансные случаи для пиара не пиарь.
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02.06.2020 01:19 Ответить
Америкасы сегодня в бунтовливом настроении? Так Америка велика, там и бунтуйте во здравие хваленой американской демократии! Какого х... сюда нос суешь!
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02.06.2020 09:08 Ответить
Твари. За 100 лет ничего не поменялось ((
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01.06.2020 18:45 Ответить
да, любой суд примет трезвый разговор, если и записанный, то с нарушением всего и вся, когда можно сказать что вынудили, или заставили, или что "нарезка".

если это дело на контроле журналистов, то можно было мусорам еще подсадить педофила, или собачника.
сам же себя опускает, жалуясь. (повторяю - журналисты то отслеживают)
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01.06.2020 18:45 Ответить
"В первый же день меня посадили в камеру, где сидел так называемый "с#ка". Кто из них?

Антоненко рассказал о давлении на него в СИЗО: запрещали теплые вещи, средства гигиены, были "подсадки" - Цензор.НЕТ 7211
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01.06.2020 18:46 Ответить
**** он сам, убивших подло хорошего человека. Это он сейчас из себя овечку невинную строит. По хорошему таких вешать надо, но не принято.
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01.06.2020 22:33 Ответить
1) Пока нет приговора ЕСПЧ- он невиновен.
2) У "хорошего человека" была чёрная вдова и куда-то пропало около миллиона евро.
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01.06.2020 22:46 Ответить
Цікаво, що інтерв'ю опублікував сайт Бабель, який належить слузі народа Ткаченку - тому самому, що 1+1 очолював... Зелені вирішили копати під Авакова?
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01.06.2020 18:46 Ответить
Наконец-то решили от него избавиться
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01.06.2020 18:50 Ответить
аваковская шваль готова чесного человека упрятать в тюрьму лишь бы отчитаться о проделанной работе
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01.06.2020 18:47 Ответить
Цікаво як Антоненко міг "дізнатись" про сокамерника-інформатора? Він сам представився? Чи співробітник СБУ правильно проконсультував, як Бучу?
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01.06.2020 18:54 Ответить
А зачем интересуешься?
Как говорил Иван Грозный боярам - я вас, суки, насквозь вижу!
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01.06.2020 18:56 Ответить
Скільки місяців тому ти повернувся в Горлівку?
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01.06.2020 18:58 Ответить
Цікаво також те, що зробив цей коментатор проти українців🙄
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01.06.2020 19:01 Ответить
Чи можливо він просто не тупий, а справа шита білими нитками?
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01.06.2020 19:00 Ответить
Шансів нуль. Адже визнати їх невинними- то буде суіцид бубочки.
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01.06.2020 18:58 Ответить
Шота мне сдается, шо ватная жопа потерпевшего рано иди поздно тоже откажется на нарах. В лучшем случае - в ростове.
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01.06.2020 21:52 Ответить
Зеленський ще буде депутатом Госдуми РФ і даватиме концерти в Лужніках.
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01.06.2020 21:55 Ответить
Ага, на рояле.
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01.06.2020 21:58 Ответить
его вину доказали? почему человек сидит пол года.
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01.06.2020 19:37 Ответить
Який сором.
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01.06.2020 20:38 Ответить
зегнида конченый подонок
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01.06.2020 21:22 Ответить
Зєля - російський шпигун. Зєлю геть. Дострокові.
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01.06.2020 21:26 Ответить
ТИ.
ПРИВІВ.
ЙОГО.
ДО.
ВЛАДИ.
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01.06.2020 21:55 Ответить
Це ти привів його до влади, продажний троль російського шпигуна Порошенка. І продовжуєш гадити під Україну, коли ділиш українців на два мерзотних сорта - мародери і зебіли. Насправді не існує таких. Всім українцям треба сильна, заможна і щаслива Україна.
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02.06.2020 05:37 Ответить
Ні, шиза. До влади його привів ти. Так що жери тепер лайно повними пригорщами.
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02.06.2020 06:12 Ответить
А для сепаров и реальных барыг-коррупционеров камеры со всеми удобствами по цене ниже самой задрыпаной норы в каком-нибудь Мухосранске.
Возрадуйтесь же дебилы, вы за это проголосовали!
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01.06.2020 22:35 Ответить
Все это пригодится для иска против ЗЕ в ЕСПЧ.
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01.06.2020 23:01 Ответить
Аваков и Зеленский, чтоб вы оба, мрази, были прокляты, сгнили в тюрьме и стали там инвалидами, сдыхали медленно и мучительно!
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02.06.2020 11:01 Ответить
 
 