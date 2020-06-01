Антоненко рассказал о давлении на него в СИЗО: запрещали теплые вещи, средства гигиены, были "подсадки"

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко рассказал, что в СИЗО на него оказывали давление.

В частности, в интервью "Бабелю" он сообщил, что на него оказывали давление, передает Цензор.НЕТ.

"Давление было - запрещали теплые вещи, средства гигиены (помыться, постричься). Не оказывали медицинскую помощь, например, стоматологическую. Кстати, сейчас ее тоже не оказывают. По этому поводу я написал несколько заявлений, получил отписки с согласованием, но не помощь. Этим руководит следователь [Василий] Бирко. Еще мне не давали свидания с родными", - сказал Антоненко.

Издание отмечает, что по закону, подозреваемый - с разрешения органа или лица, которое ведет уголовное производство - имеет право минимум на три краткосрочных свидания в месяц.

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По словам подозреваемого, в январе к нему в камеру подселили человека с нацистской литературой.

"Он зашел в камеру с двумя такими книгами. Я обалдел. Объяснил ему в двух словах ситуацию, и на этом мы поставили точку. В тот же день рассказал об этом случае следователю и адвокату. Что касается других "подсадок". В первый же день меня посадили в камеру, где сидел так называемый "с#ка" - так называют тех, кто сотрудничает со следствием. Но поскольку я не причастен к преступлению и скрывать мне нечего, никакой полезной информации они не получили", - рассказал Антоненко.

Он добавил, что однажды к нему подсел мужчина и сразу, между прочим, сказал, что у него нашли две гранаты.

"Думаю, это тоже была провокация относительно какой-то взрывчатки. Но результат снова был никакой", - отметил Антоненко.

Сейчас, по его словам, в камере только он и сосед: "условия не домашние, но и не критичные".

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Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

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