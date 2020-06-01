На псевдоминера моста Метро был спущен боевой пес, злоумышленник был задержан молниеносно, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко опубликовал более подробную информацию о задержании 1 июня псевдоминера на мосту Метро в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Киев, мост метро Дежа вю. В отличие от событий сентября прошлого года с военнослужащим ССО Бельковым, на этот раз у злоумышленника-псевдоминера 1988 года рождения уроженца Киево-Святошинского района не было ни военного опыта, ни оружия, ни взрывчатки. А чисто ее муляж из баллонов, земли, проводов и пульта управления. И во время общения - полный сумбур в мотивах и требованиях".

Он продолжил: "Поэтому Национальная полиция Украина после переговоров провела эффективное задержание и теперь будет расследовать уголовное производство по факту ложного сообщения о минировании - 259 УК. Учитывая потенциальные угрозы, к ситуации отнеслись как и у тот раз - серьезно: были и снайперы, и полицейские лодки, и бронетехинка - всего 300 полицейских.

Хорошо сработало при задержании спецподразделение Департамент "Корпус оперативно-внезапного действия" (КОРД) Национальной полиции Украины: бойцы спустили на "минера" ​​штурмового пса. Животное и огонь в воздухе отогнали его от большого чемодана с псевдовзрывчаткой. Затем его молниеносно задержали".

"Очень советую журналистам не уделять лишнее внимание особе злоумышленника, ведь это может провоцировать других психологически неустойчивых или больных лиц на повторение такой затеи. Хорошо, что все хорошо закончилось", - резюмировал Шевченко.

Видео задержания

"Псевдоминер"

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Состав "бомбы" - баллоны, земля, провода и пульт.





Подготовка к штурму

Перекрытый мост

Пресс-конфреренция главы киевской полиции А.Крищенко

Боевой пес МВД

Возвращаются после успешной спецоперации на мосту метро слева направо: командир спецподразделения "КОРД" Киева - Д .; начальник Патрульной полиции Киева - Юрий Зозуля; заместитель начальника полиции столицы по превенции Руслан Кузьменко, начальник Полиция Киева генерал полиции ІІІ ранга Андрей Крищенко и его заместитель по уголовной полиции Герман Приступа.

Напомним, в Киеве был перекрыт мост Метро. На мосту стоял мужчина с пакетом и угрожал взорвать сооружение. Позже, минер моста Метро в Киеве был задержан.