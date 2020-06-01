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По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, – "слуга народа" Монастырский

По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, –

Количество подозреваемых по делу об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке может увеличиться.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ближайшее время однозначно перечень подозреваемых как по этому делу расширится: там не только двое лиц подозреваемых, - так возможно и по другим дела", - сказал Монастырский журналистам после заседания комитета в понедельник в Киеве.

Он сообщил, что по "Кагарлыкскому делу" проходит оценка каждого должностного лица городского отделения полиции, "от руководителя до дежурного", на соответствие их деятельности служебным обязанностям, которые они должны были выполнять.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной, - "слуга народа" Монастырский

По словам Монастырского на заседании комитета также рассматривали обстоятельства стрельбы в Броварах.

Автор: 

изнасилование (915) Нацполиция (16427) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+13
По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, – "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 3911По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, – "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 9213
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01.06.2020 18:57
+10
Чекайте, ще ;виявиться; що мєнти не винні.
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01.06.2020 18:56
+10
не удивлюсь, если насиловали всем отделением
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01.06.2020 19:09
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Чекайте, ще ;виявиться; що мєнти не винні.
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01.06.2020 18:56 Ответить
типу...вона сами прийшла і запропонувала ???
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01.06.2020 19:15 Ответить
Так, звісно. Всьому відділку. Протягом 12 годин переходила з кабінету до кабінету і пропонувала.
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02.06.2020 11:32 Ответить
По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, – "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 3911По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, – "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 9213
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01.06.2020 18:57 Ответить
Арсен Борисович, вроде, не насиловал...
Хотя, кто там знает...
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01.06.2020 19:08 Ответить
Реформа поліції у всій красі.
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01.06.2020 19:09 Ответить
не удивлюсь, если насиловали всем отделением
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01.06.2020 19:09 Ответить
шо, аваков тоже?
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01.06.2020 19:10 Ответить
"стреляли из табельного в отделении".....
Рили? это или "кто-то(Зинка?) подставил мусоров", либо там такое обычное дело.

В/на месте Авакова я бы ...... ну, сказал бы шо стреляли из "травмата", и все - нормально.
Просто в отделениях так принято - не удалось прикурить сигарету - паль в потолок, вот такие они. А даже если из табельного - связанные бандиты угрожали душевному спокойствию тов. члентенанта, плюс жена отбросила вчера - поднять и простить(он же православный, пойдет покается)
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01.06.2020 19:11 Ответить
трудяги - поліцаї добре вміють ламати людей
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01.06.2020 19:23 Ответить
Нет никакой милиции .
Есть бандюки в форме , следящие за тем , чтобы простые люди не стали защищать себя сами , походя крышуя бандюков без формы .
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01.06.2020 19:30 Ответить
" новые подозреваемые" - это, в том числе, уже и нынешняя система власти. Зеленочку незаметно смыть не удастся.
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01.06.2020 19:34 Ответить
Большую ответственность должны мусора,которые знали,но не упредили.
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01.06.2020 19:54 Ответить
Пр фото-конкретно забуханнннный...
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01.06.2020 20:04 Ответить
Це добре
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02.06.2020 11:31 Ответить
 
 