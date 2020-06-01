По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, – "слуга народа" Монастырский
Количество подозреваемых по делу об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке может увеличиться.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В ближайшее время однозначно перечень подозреваемых как по этому делу расширится: там не только двое лиц подозреваемых, - так возможно и по другим дела", - сказал Монастырский журналистам после заседания комитета в понедельник в Киеве.
Он сообщил, что по "Кагарлыкскому делу" проходит оценка каждого должностного лица городского отделения полиции, "от руководителя до дежурного", на соответствие их деятельности служебным обязанностям, которые они должны были выполнять.
По словам Монастырского на заседании комитета также рассматривали обстоятельства стрельбы в Броварах.
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Хотя, кто там знает...
Рили? это или "кто-то(Зинка?) подставил мусоров", либо там такое обычное дело.
В/на месте Авакова я бы ...... ну, сказал бы шо стреляли из "травмата", и все - нормально.
Просто в отделениях так принято - не удалось прикурить сигарету - паль в потолок, вот такие они. А даже если из табельного - связанные бандиты угрожали душевному спокойствию тов. члентенанта, плюс жена отбросила вчера - поднять и простить(он же православный, пойдет покается)
Есть бандюки в форме , следящие за тем , чтобы простые люди не стали защищать себя сами , походя крышуя бандюков без формы .