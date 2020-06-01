По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, – "слуга народа" Монастырский

Количество подозреваемых по делу об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке может увеличиться.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ближайшее время однозначно перечень подозреваемых как по этому делу расширится: там не только двое лиц подозреваемых, - так возможно и по другим дела", - сказал Монастырский журналистам после заседания комитета в понедельник в Киеве.

Он сообщил, что по "Кагарлыкскому делу" проходит оценка каждого должностного лица городского отделения полиции, "от руководителя до дежурного", на соответствие их деятельности служебным обязанностям, которые они должны были выполнять.

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По словам Монастырского на заседании комитета также рассматривали обстоятельства стрельбы в Броварах.