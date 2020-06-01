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Инцидент с бойцом, тело которого обнаружено в Херсонской области, не связан с исчезновением Евгения Добринского, - Военная служба правопорядка

Инцидент с бойцом, тело которого обнаружено в Херсонской области, не связан с исчезновением Евгения Добринского, - Военная служба правопорядка

В Херсонской области обнаружили тело украинского военного - это солдат 95-й ОДШБр ВСУ. Инцидент не связан с исчезновением на админгранице с оккупированным Крымом другого бойца бригады - Евгения Добринского.

Об этом сообщил Крым.Реалии начальник пресс-службы Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины Владимир Потапов, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащий мертв. Проверяется две версии - это убийство и самоубийство. Ведется следствие. Это военнослужащий 95-й бригады", - сказал Потапов.

По словам руководителя пресс-службы, украинский военный находился при исполнении служебных обязанностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропавший на админгранице с оккупированным Крымом военнослужащий Добринский не имел причин покидать место службы, - глава ОГА Гусев

Потапов отметил, что на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и правоохранительных органов.

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

Пропавшим оказался военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

1 июня в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Также читайте: У бойца 95-й ДШБр Добринского было при себе оружие, на посту он был не один, - представитель ДШВ ВСУ Шевченко

Автор: 

95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Военная служба правопорядка (44) Добринский Евгений (14) Херсонская область (4718)


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Топ комментарии
+17
Что-то идет не так. Настораживает растущее кол-во убитых и пропавших из ВСУ.
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01.06.2020 18:59
+16
Один убит, другой в плену. Но в глазах ***** Моника продолжает видеть желание мира....
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01.06.2020 19:00
+14
и все равно...что-то...аж в воздухе витает...искрит.... не все там легко объяснимо...
за два дня два ЧП... у 95-ки...что-то как-то...фуу!
какой-то мутняк, однозначно!!!
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01.06.2020 19:13
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Наконец-то, разродились информацией
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01.06.2020 18:58 Ответить
Что-то идет не так. Настораживает растущее кол-во убитых и пропавших из ВСУ.
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01.06.2020 18:59 Ответить
Один убит, другой в плену. Но в глазах ***** Моника продолжает видеть желание мира....
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01.06.2020 19:00 Ответить
https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina @antegotovina69

Ніяк не заспокоюсь.
Війська РФ на Донбасі та на Криму приведені до підвищеної бойової готовності, в ордло оголошено мобілізацію.
Відповідь Моніки Оманської можна розцінювати як жарт рівня 95 кварталу.
У БІЙЦІВ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ В ЧОНГАРІ-ЗАБРАЛИ ЗБРОЮ!!!! Б
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01.06.2020 19:05 Ответить
Как вы, ублюдки фсбные, достали со своей моникой
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01.06.2020 20:12 Ответить
ублюдков фсб ты легко и просто можeшь найти в #ОПЕ. Напр. агент Козырь, он же дермак.
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01.06.2020 20:14 Ответить
украинский военный находился при исполнении служебных обязанностей ... как и в предыдущем случает oдин и без oружияИсточник: https://censor.net/n3199326
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01.06.2020 19:00 Ответить
Инцидент с бойцом, тело которого обнаружено в Херсонской области, не связан с исчезновением Евгения Добринского, - Военная служба правопорядка - Цензор.НЕТ 5082
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01.06.2020 19:01 Ответить
Походу Добринский не только дезертир но и душегуб.
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01.06.2020 19:06 Ответить
Прізвище загиблого навіть встановити не можуть. Навіть не додумалися звірити зі списками горе-шерлокхолмси. А скоріше за все брешуть. Дуже страшно, що рідні десантника/ів навіть компенсацію не отримають.
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01.06.2020 19:07 Ответить
и все равно...что-то...аж в воздухе витает...искрит.... не все там легко объяснимо...
за два дня два ЧП... у 95-ки...что-то как-то...фуу!
какой-то мутняк, однозначно!!!
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01.06.2020 19:13 Ответить
Так отож. Якась заздалегідь спланована напруга зависла у повітрі.
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01.06.2020 19:17 Ответить
сочиняют легенды, походу...но как-то неубедительно
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01.06.2020 19:21 Ответить
Так ведь сценаристы одноразовые и "квартальные".
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01.06.2020 19:23 Ответить
Все проводиться продумане ху@лом з конкретними вказівками янелоху для максимальної деморалізації української армії. Чому обрали 95-ту? напевно щоб був максимальний результат. Інакше як пояснити знаходження солдата на хай спостережному посту без зброї в тисячі метрів від ворожої армії, це дурдом і абсурд повний. Керівник підрозділу напевно аватар інакше він хрен би заснув будучи нормальним командиром.
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01.06.2020 22:34 Ответить
 
 