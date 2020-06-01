Инцидент с бойцом, тело которого обнаружено в Херсонской области, не связан с исчезновением Евгения Добринского, - Военная служба правопорядка
В Херсонской области обнаружили тело украинского военного - это солдат 95-й ОДШБр ВСУ. Инцидент не связан с исчезновением на админгранице с оккупированным Крымом другого бойца бригады - Евгения Добринского.
Об этом сообщил Крым.Реалии начальник пресс-службы Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины Владимир Потапов, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащий мертв. Проверяется две версии - это убийство и самоубийство. Ведется следствие. Это военнослужащий 95-й бригады", - сказал Потапов.
По словам руководителя пресс-службы, украинский военный находился при исполнении служебных обязанностей.
Потапов отметил, что на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и правоохранительных органов.
Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.
Пропавшим оказался военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
1 июня в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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Ніяк не заспокоюсь.
Війська РФ на Донбасі та на Криму приведені до підвищеної бойової готовності, в ордло оголошено мобілізацію.
Відповідь Моніки Оманської можна розцінювати як жарт рівня 95 кварталу.
У БІЙЦІВ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ В ЧОНГАРІ-ЗАБРАЛИ ЗБРОЮ!!!! Б
за два дня два ЧП... у 95-ки...что-то как-то...фуу!
какой-то мутняк, однозначно!!!