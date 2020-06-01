Инцидент с бойцом, тело которого обнаружено в Херсонской области, не связан с исчезновением Евгения Добринского, - Военная служба правопорядка

В Херсонской области обнаружили тело украинского военного - это солдат 95-й ОДШБр ВСУ. Инцидент не связан с исчезновением на админгранице с оккупированным Крымом другого бойца бригады - Евгения Добринского.

Об этом сообщил Крым.Реалии начальник пресс-службы Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины Владимир Потапов, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащий мертв. Проверяется две версии - это убийство и самоубийство. Ведется следствие. Это военнослужащий 95-й бригады", - сказал Потапов.

По словам руководителя пресс-службы, украинский военный находился при исполнении служебных обязанностей.

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Потапов отметил, что на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и правоохранительных органов.

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

Пропавшим оказался военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

1 июня в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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