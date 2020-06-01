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Новости Агрессия России против Украины
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На Луганщине обнаружены части реактивного огнемета "МРАО-А", состоящего на вооружении армии РФ, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задокументировали очередной факт поставки Российской Федерацией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированием на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

На Луганщине обнаружены части реактивного огнемета МРАО-А, состоящего на вооружении армии РФ, - прокуратура 01

"Вблизи линии соприкосновения между населенными пунктами Горное и Золотое Луганской области выявлен корпус двигателя малогабаритного реактивного огнемета "МРАО-А" калибра 72 мм", - говорится в сообщении.

По данным следствия, это средство поражения находится на вооружении воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации Огнемет применяется подконтрольными РФ незаконными вооруженными формированиями в Луганской области для осуществления военной агрессии против Вооруженных Сил Украины.

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На Луганщине обнаружены части реактивного огнемета МРАО-А, состоящего на вооружении армии РФ, - прокуратура 02

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства начатого по фактам ведения агрессивной войны и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем они будут передаваться в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доказательства причастности РФ к вооруженному конфликте на территории нашего государства.

Также читайте: Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19057) оружие (10198) прокуратура (5005) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6492)


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Топ комментарии
+9
Брехня! Внутрішній громадянський конфлікт! То свинарчуки купили і підкинули, щоб зробити підставу проти вялікіх і скрєпних! Не вірите? Спитайте сивуху! Та й найвеличніший бачив мир в очах у вбивці, а в його туманній голові війна вже закінчена...
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01.06.2020 19:32
+4
Ну да.... упалчленцы их в шахте нашли или у укропов в карты выиграли.... а рузьких ихтамнет.....
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01.06.2020 19:29
+3
На Луганщине обнаружены части реактивного огнемета "МРАО-А", состоящего на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4206
фыфселжоти!!!111 Друх Фофа сказал што Ихътамнетути(проверяет время на часах "Командирские")
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01.06.2020 19:32
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Ну да.... упалчленцы их в шахте нашли или у укропов в карты выиграли.... а рузьких ихтамнет.....
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01.06.2020 19:29 Ответить
Брехня! Внутрішній громадянський конфлікт! То свинарчуки купили і підкинули, щоб зробити підставу проти вялікіх і скрєпних! Не вірите? Спитайте сивуху! Та й найвеличніший бачив мир в очах у вбивці, а в його туманній голові війна вже закінчена...
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01.06.2020 19:32 Ответить
На Луганщине обнаружены части реактивного огнемета "МРАО-А", состоящего на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4206
фыфселжоти!!!111 Друх Фофа сказал што Ихътамнетути(проверяет время на часах "Командирские")
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01.06.2020 19:32 Ответить
Даже если вы поймаете в ОРДЛО ***** с автоматом и на танке все равно все наши колаборанты да и сам ***** будут визжать что в Украине гражданская война. Неужели вы еще не поняли что ***** хвастается что он гопник. А как известно, гопник ето тот кто всегда будет отрицать свою вину даже если его поймали на горячем.
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01.06.2020 19:36 Ответить
пААвстанцы в военторге купили....
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01.06.2020 19:40 Ответить
Войска Орды -оккупанты.Резников предложил переговоры по Донбассу в формате США,Великобритания ,Украина без приглашения Орды.Думаю,нормальный ход.Пролёт В1-В над Украиной именно в русле этих переговоров.
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01.06.2020 19:44 Ответить
Какое-то новое оружие, Гугл про такое не знает.
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01.06.2020 20:01 Ответить
Потому что называется это МРО-А, а не МРАО-А. Таки чисто российское оружие.
Больше интересно, что за боеприпас. Ставлю на дымовой (кстати, он с белым фосфором) или что-то в таком репертуаре.
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01.06.2020 20:36 Ответить
Тщательное изучение второй фотографии под чарку оковитой дало все основания полагать, что это таки боеприпас от Шмали Шмеля.
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01.06.2020 21:02 Ответить
Судя по заводскому номеру - боеприпас РПО-А.
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01.06.2020 21:50 Ответить
Да, есть контакт. Это оболочка капсулы от РПО-А Шмель. Немного геометрии в Paint при нормализации изображения дает калибр 90 мм плюс/минус погрешность при измерении, пусть будет 5 мм. Таким образом, это может быть как Шмель, так и Шмель-М.
Гораздо интереснее, почему оболочка настолько целая. Ее лишь слегка приплюснуло в области обтекателя. Что это - дымовой боеприпас с выносом белого фосфора на заданной высоте или же просто очень плохо сработавший боеприпас, сказать не могу.
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01.06.2020 22:55 Ответить
я тоже не специалист в этой области, никогда из РПО не стрелял.
В порядке гипотезы: нештатное срабатывание боеприпаса?
Что можно сказать совершенно точно, год выпуска - 91-й.
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02.06.2020 02:05 Ответить
О, как раз год выпуска подходит под гипотезу о том, что просто ЦРЗ решил не сдетонировать, а сгореть. С последующим выносом обтекателя и термобарических смеси без взрыва.
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02.06.2020 02:31 Ответить
А ці все докази причетності ********** до війни шукають. Це теж саме що доводити що землю освітлює сонце, а не якась альфа-центавра.
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01.06.2020 20:04 Ответить
Видимо эксперементальный огнемет, секретное оружее, дальнейшее развитие МРО-А
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01.06.2020 20:44 Ответить
 
 