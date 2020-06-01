На Луганщине обнаружены части реактивного огнемета "МРАО-А", состоящего на вооружении армии РФ, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задокументировали очередной факт поставки Российской Федерацией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированием на временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Вблизи линии соприкосновения между населенными пунктами Горное и Золотое Луганской области выявлен корпус двигателя малогабаритного реактивного огнемета "МРАО-А" калибра 72 мм", - говорится в сообщении.
По данным следствия, это средство поражения находится на вооружении воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации Огнемет применяется подконтрольными РФ незаконными вооруженными формированиями в Луганской области для осуществления военной агрессии против Вооруженных Сил Украины.
Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства начатого по фактам ведения агрессивной войны и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем они будут передаваться в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доказательства причастности РФ к вооруженному конфликте на территории нашего государства.
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фыфселжоти!!!111 Друх Фофа сказал што Ихътамнетути(проверяет время на часах "Командирские")
Больше интересно, что за боеприпас. Ставлю на дымовой (кстати, он с белым фосфором) или что-то в таком репертуаре.
ШмалиШмеля.
Гораздо интереснее, почему оболочка настолько целая. Ее лишь слегка приплюснуло в области обтекателя. Что это - дымовой боеприпас с выносом белого фосфора на заданной высоте или же просто очень плохо сработавший боеприпас, сказать не могу.
В порядке гипотезы: нештатное срабатывание боеприпаса?
Что можно сказать совершенно точно, год выпуска - 91-й.