На Луганщине обнаружены части реактивного огнемета "МРАО-А", состоящего на вооружении армии РФ, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задокументировали очередной факт поставки Российской Федерацией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированием на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"Вблизи линии соприкосновения между населенными пунктами Горное и Золотое Луганской области выявлен корпус двигателя малогабаритного реактивного огнемета "МРАО-А" калибра 72 мм", - говорится в сообщении.

По данным следствия, это средство поражения находится на вооружении воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации Огнемет применяется подконтрольными РФ незаконными вооруженными формированиями в Луганской области для осуществления военной агрессии против Вооруженных Сил Украины.

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Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства начатого по фактам ведения агрессивной войны и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем они будут передаваться в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доказательства причастности РФ к вооруженному конфликте на территории нашего государства.

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