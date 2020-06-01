Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного Суда, - Качура
Парламентская фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного Суда Украины (КС).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура по итогам заседания фракции в понедельник.
"Кичун Виктор Иванович, одобрен фракцией "Слуга народа" на должность судьи Конституционного Суда вместо подавшего в отставку Мельника", - написал он.
Как сообщалось, судья КС Николай Мельник был отправлен в отставку в связи с представлением им заявления об отставке 24 декабря 2019 года.
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Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного суда..."
В цьому заголовку слова "Конституционного суда" зайві😜