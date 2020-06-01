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Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного Суда, - Качура

Фракция

Парламентская фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного Суда Украины (КС).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура по итогам заседания фракции в понедельник.

"Кичун Виктор Иванович, одобрен фракцией "Слуга народа" на должность судьи Конституционного Суда вместо подавшего в отставку Мельника", - написал он.

Как сообщалось, судья КС Николай Мельник был отправлен в отставку в связи с представлением им заявления об отставке 24 декабря 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатуры от Рады в Конституционный Суд еще обсуждаются, - Разумков

Автор: 

КС (2248) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+4
Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного суда, - Качура - Цензор.НЕТ 7488
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01.06.2020 19:38
+2
вислюку оманському срочно нужно протащить в Конституцию Украине - договорняки с фуйлом..
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01.06.2020 19:34
+2
кляуза "потерпилого" вислюка оманського на дівчат
Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного суда, - Качура - Цензор.НЕТ 6695
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01.06.2020 19:54
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вислюку оманському срочно нужно протащить в Конституцию Украине - договорняки с фуйлом..
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01.06.2020 19:34 Ответить
Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного суда, - Качура - Цензор.НЕТ 7488
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01.06.2020 19:38 Ответить
кляуза "потерпилого" вислюка оманського на дівчат
Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного суда, - Качура - Цензор.НЕТ 6695
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01.06.2020 19:54 Ответить
Лицо Обиженное Хулиганом?
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01.06.2020 21:01 Ответить
,,Схемы" и ,,Бигус " ,как всегда, не в теме?Ну почему так?
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01.06.2020 19:47 Ответить
Ну и шо нового,один член уже не может,другой исчо хочет,членососия какая-то...
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01.06.2020 19:52 Ответить
Кореш Вениславского по юракадемии. Вениславский - представитель Зе в Конст.суде. Работа пойдет, да, зелёненькие?)))))
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01.06.2020 20:15 Ответить
Колесник Виктор Павлович, тоже оттуда.. скоро всю кафедру конст права из Юрки соберут..
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01.06.2020 20:28 Ответить
Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Процесс"

Адрес: ул. Коломенская, 3, эт.4, г. Харьков, 61166, Украина

Телефон:+38(057) 759-12-43, 759-12-45 Генеральный директор - Кичун Виктор Иванович
Сфера деятельности:
- юридическиу услуги;
- консультации по вопросам законодательства;
- представление интересов клиента в суде
- регистрация предприятий http://www.rada.com.ua/rus/catalog/26956/
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01.06.2020 20:30 Ответить
Кичун Віктор Іванович https://uristy.ua/ua/lawyers/harkiv Адвокат Харків
Адреса основного робочого місця та номери засобів зв'язку Адреса: 61166, Харківська обл., Дзержинський р-н., вул. Коломенська, буд. 27, кв. 32

Форми адвокатської діяльності. Індивідуальна адвокатська діяльність Найменування, адреса, номери засобів зв'язку Адреса: 61023, Харківська обл., Харків, р-н Шевченківський, вул. Сумська, буд. 114, кв. 15
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01.06.2020 20:33 Ответить
"
Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного суда..."

В цьому заголовку слова "Конституционного суда" зайві😜
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01.06.2020 22:26 Ответить
ДА ДАЙТЕ ДЕНЕГ ЗА БОШКУ ПУТИНА И ОН ЗДОХНЕТ В МУКАХ !!!
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01.06.2020 22:56 Ответить
Тю,тільки одного?От барига коні мочив-призначив аж чотирьох(Мойсика,Колесника,Головатого,Лемака).Крім того ще й хряків Тупицький-його креатура.
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02.06.2020 05:44 Ответить
 
 