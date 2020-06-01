Водитель въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко - гражданин США, его украинское происхождение проверяется, - посольство

У 35-летнего Богдана Вечирко, въехавшего на грузовике в толпу протестующих вблизи Миннеаполиса, гражданство Соединенных Штатов.

Об этом сообщили в ответ на информационный запрос Укринформа в пресс-службе Посольства Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным, которые украинские консулы получили от официальных органов охраны правопорядка штата Миннесота, Богдан Вечирко является гражданином Соединенных Штатов", - отметили в украинском посольстве.

Информация о возможном украинском происхождении Богдана Вечирко выясняется. В частности, в настоящее время осуществляется проверка, находился ли Вечирко на консульском учете в заграничных дипломатических учреждениях Украины в США.

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Напомним, 31 мая автомобиль с цистерной проехал через толпу протестующих, загородивших участок автострады I-35W вблизи Миннеаполиса. При этом грузовик громко сигналил людям. Митингующие заставили автомобиль остановиться и вытащили из него водителя, который сразу был задержан полицией.

25 мая в Миннеаполисе во время жесткого задержания полицией умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать.

Это привело к массовым протестам, беспорядкам и столкновениям с полицией протестующих по всей территории Соединенных Штатов. С целью нормализации ситуации в четырех десятках крупных городов на территории США, в том числе в американской столице, в ночь на понедельник был введен комендантский час. Губернаторы штатов усилили силы правопорядка подразделениями Национальной гвардии США.

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