Водитель въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко - гражданин США, его украинское происхождение проверяется, - посольство
У 35-летнего Богдана Вечирко, въехавшего на грузовике в толпу протестующих вблизи Миннеаполиса, гражданство Соединенных Штатов.
Об этом сообщили в ответ на информационный запрос Укринформа в пресс-службе Посольства Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным, которые украинские консулы получили от официальных органов охраны правопорядка штата Миннесота, Богдан Вечирко является гражданином Соединенных Штатов", - отметили в украинском посольстве.
Информация о возможном украинском происхождении Богдана Вечирко выясняется. В частности, в настоящее время осуществляется проверка, находился ли Вечирко на консульском учете в заграничных дипломатических учреждениях Украины в США.
Напомним, 31 мая автомобиль с цистерной проехал через толпу протестующих, загородивших участок автострады I-35W вблизи Миннеаполиса. При этом грузовик громко сигналил людям. Митингующие заставили автомобиль остановиться и вытащили из него водителя, который сразу был задержан полицией.
25 мая в Миннеаполисе во время жесткого задержания полицией умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать.
Это привело к массовым протестам, беспорядкам и столкновениям с полицией протестующих по всей территории Соединенных Штатов. С целью нормализации ситуации в четырех десятках крупных городов на территории США, в том числе в американской столице, в ночь на понедельник был введен комендантский час. Губернаторы штатов усилили силы правопорядка подразделениями Национальной гвардии США.
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Куди діти місцевих ?
Такі ж саме мародери вже майже гастролюють між містами навколо мене. У двох з п'яти міст штату, на цей час, вони грабували malls навіть не згадуючи "протести".
До шостого міста встигли стягти нацгвардію і, як кажуть у твітері, гастролери там лише швиденько "попротестували" бо нічого вже не світить.
https://dailycaller.com/2020/06/02/brian-bartels-pittsburgh-riot-antifa-amazon/ Дуже дивують білі довбні, як ось оце 20-річне курча, ("антифашист" воно, ти диви, та ще й співробітник Амазону), якого навіть власні батьки привели до поліції.
https://www.insider.com/bogdan-vechirko-minneapolis-trucker-has-criminal-past-gave-to-trump-2020-6
пацан прав на 100%!
https://twitter.com/svecha62/status/1267518443596677121
Вгадайте висновок з трьох раз.
Так: задушили ... Хто б сумнівався.
Зате: The county said that fentanyl and methamphetamine use were among "significant conditions," but its report didn't say how much of either drug was in Floyd's system or how that may have contributed.
Я писала, що дуже не хочеться, щоб поліцейський став розмінною монетою у цих розбірках і щоб йому приписали цього подохшого нарика-рецивіста через шалений тиск негроти.
Якщо їм вдасться - вони підуть на все, щоб добитися звинувачення у навмисному вбивстві.
Стежимо.
Теж побили-пограбували ...
https://montreal.ctvnews.ca/legault-calls-on-*********-to-fight-racism-but-denies-existence-of-systemic-racism-in-******-1.4962620