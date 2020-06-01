"По состоянию на 17:00 имеем более 35 тыс. нарушений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме", - замначальника департамента патрульной полиции Билошицкий

В первый день работы системой автоматической фиксации нарушений ПДД уже зафиксировано 35 тыс. случаев превышения скорости.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 17:00 имеем более 35 000 нарушений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме. Более 5 600 - обработаны и по ним приняты решения", - написал полицейский.

Напоминаем, с 1 июня 2020 г. в Киеве и Киевской области начали работу 50 камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Письма счастья" имеют спецзащиту. Через QR-код можно посмотреть запись, уточнить обстоятельства и время нарушения, - МВД о видеофиксации. ВИДЕО