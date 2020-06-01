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Новости Силовики
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"По состоянию на 17:00 имеем более 35 тыс. нарушений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме", - замначальника департамента патрульной полиции Билошицкий

В первый день работы системой автоматической фиксации нарушений ПДД уже зафиксировано 35 тыс. случаев превышения скорости.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 17:00 имеем более 35 000 нарушений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме. Более 5 600 - обработаны и по ним приняты решения", - написал полицейский.

Напоминаем, с 1 июня 2020 г. в Киеве и Киевской области начали работу 50 камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Письма счастья" имеют спецзащиту. Через QR-код можно посмотреть запись, уточнить обстоятельства и время нарушения, - МВД о видеофиксации. ВИДЕО

По состоянию на 17:00 имеем более 35 тыс. нарушений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме, - замначальника департамента патрульной полиции Билошицкий 01

Автор: 

ПДД (532) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) скорость (98) штраф (1282) Билошицкий Алексей (112)


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Топ комментарии
+10
Летуны - золотая жила для бюджета! Давно пора было ввести по всей Украине.
А то хотим жить как в Европе (с пенсиями и зарплатами), а соблюдать закон - то закручивание гаек.
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01.06.2020 19:53
+9
Вот бы так за взятки, коррупцию, воровство чиновников наказывали, без суда и следствия! а то как нас простых, так без суда и следствия, видео - вердикт, а как чиновника и видео и звук и свидетели и вещьдоки, и в итоге в судах все херется! мало того еще они и потерпевшими в итоге оказывается...
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01.06.2020 19:53
+8
пошёль приход в бюджет
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01.06.2020 19:50
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нарушители уже с вечера очередь в кассу занимают... держите карманы шире ..
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01.06.2020 20:06 Ответить
У нас уже предлагают среднюю скорость на участке дороги замерять,а по результату замера штрафовать.Что только не придумают для пополнения бюджета.
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01.06.2020 20:06 Ответить
Кстати крайне эффективный способ.
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01.06.2020 20:11 Ответить
У нас на 225-м и 235-м километре Киев-Одесса замечены подозрительные столбы с ветрогенератором, солнечными панелями и камерами. Места апсалютно дикие там, до люього села десять-двадцать км.

Вангую это оно и есть.
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01.06.2020 20:14 Ответить
Так эта фигня во многих странах) Первая камера фиксирует авто при въезде на участок с ограниченной скоростью,другая камера фиксирует выезд за знак ограничения и высчитывается время пройденного пути) все как в школе на математике 3 класса)
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01.06.2020 21:16 Ответить
Супер)) Так с ними и нужно, без человеческого фактора. Тыр-тыр-тыр - вот тебе формула, вот тебе сумма, вот ссылка на пункт пдд))
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01.06.2020 21:40 Ответить
А при Порошенко такого не могло быть и месту.... из сегодняшних методичек зелебобиков
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01.06.2020 20:07 Ответить
имеем более 35 000 нарушений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме. Более 5 600 - обработаны и по ним приняты решения" Интересно, каким образом вы обрабатываете? Как всегда, мерседесы удаляем из базы, а запорожцы и лАнусы штрафуем по полной?
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01.06.2020 20:09 Ответить
Через пару дней перестанут называть общее количество нарушений)
Будут указывать только количество штрафов, чтобы не смущать народ)))
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01.06.2020 20:25 Ответить
Зачем так серьезно заморачиваться? По звонку знакомому мусору все нарушения удаляются из базы данных.
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01.06.2020 20:12 Ответить
сделать базу исключений, номера которых игнориться будут вообще не вопрос.
думаю, что это сделано еще давно.
или вы реально верите, что зеле, бене, ахмету и прочим гандонам штрафы присылать будут?
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01.06.2020 20:32 Ответить
Все на что сопособна власть в Украине ето собирать дань с холопов и делить между мафиозными кланами.
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01.06.2020 20:11 Ответить
Так накажите энтую власть)) Вам даже сказали где камеры висят, соблюдайте под ними)) Но водятлы ониж как наркоши - не нарушил, день насмарку))
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01.06.2020 21:58 Ответить
35 тыс. за полдня, это сколько же бабла только за одни сутки слупят.
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01.06.2020 20:13 Ответить
Сейчас шухер начнется, камеры сразу просекут где ))
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01.06.2020 20:21 Ответить
Тю... Так сказали где, карта была. Прикол в том, что все равно нарушают))
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01.06.2020 21:59 Ответить
Сказали это фигня. Их маркируют на каратах. Думаю будут умнее.
Даже в Румынии наши чиста крутые ПДД не нарушают. Бабки они считать умеют.
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02.06.2020 00:24 Ответить
Потомуто я и говорю, что украинские водятлы, да и народ, в своей массе вообще - чисто животные. У себя в стране забили на все, а как только за границу так, становятся как шелковые. Вру, они даже хуже животных: паскудные люди. Это где еще есть такое, чтобы у себя на родине бутылки в кусты бросали, ездили-парковались где попало и тд и тп, и слова главное им поперек не скажи, ничего не воспринимают. А как только за границу, где их враз оштрафуют, так сразу все без уговоров понимают.
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02.06.2020 23:01 Ответить
... вот вам и обещанные 500 тысяч "рабочих мест" ....первые 50 уже заработали..
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01.06.2020 20:14 Ответить
А все было так просто. Джек пот ))
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01.06.2020 20:20 Ответить
вот вам и автодоилка для пополнения бюджета
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01.06.2020 20:25 Ответить
Водії в Україні дуже недисципліновані. В порівнянні, наприклад, з канадськими.
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01.06.2020 20:25 Ответить
А потому что "пусть Презедент не нарушает, пусть депутаты перестанут воровать, пусть настент мир во всём мире! Пусть сначала Марс колонизируют! И может быть потом среднестатистический украинец удосужится не превышать скорость.
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01.06.2020 21:21 Ответить
Забыл еще: "а пусть дороги как в Германиииии!!!, А пусть разметка!!! А пусть сначала зарплата как в Ивропееее!!! А пусть сначала то-сё а потом мы уже будем!!!"
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01.06.2020 22:01 Ответить
наконец то начнут законно грабить а не воровать из бюджета по понятиям
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01.06.2020 20:35 Ответить
А чего грабить то? В странички из пдд махорку на курсах заворачивали?)) Теперь начнут законно отбирать деньги за нарушения пдд, а также продолжат воровать из бюджета))
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01.06.2020 22:04 Ответить
при чем тут махорка и пдд, ты стекломоя перебрал?
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01.06.2020 23:23 Ответить
Ну просто ты сказал, что тебя будут "наконецто законно грабить", а я предположил, что ты пдд скурил, вместо того, чтобы учить, потому как никто, кто их, пдд, добросовестно учил, не скажет, что штраф за превышение скорости - грабеж. Вот так то. Но не печалься, накати лучше, как ты сказал, стекломоя))
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02.06.2020 23:06 Ответить
А в жилой зоне не хотите такую херню поставить???
Короче иду и перехожу минипроезд через тротуар в спальную зону по диагонали повернувшись в сторону пятиэтажек...спешил и почти бежал...вдруг ссзади визг тормозов...и сдоровый дебил на иномарке начинает на меня кидаться...я даже не успеваю снять рюкзак инструмент инструмент достать чтобы либо молотком либо отверткой в пузо впаять..оно прет "..тебе черт сельской сразу рыло набить ...тварь"..и ствол достал ..я ему сразу ментов вызвать..он прет дальше...и мне пришлось отступить...он уехал... а у меня ствола нет((((
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01.06.2020 20:39 Ответить
Эталонный пешкодрал выступает, горжусь
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01.06.2020 21:23 Ответить
У меня дети воспитаны вот такой херни как у аффтара "по диагонали повернувшись в сторону пятиэтажек...спешил и почти бежал..." не допускать потому и не боюсь.

Такто.
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01.06.2020 22:02 Ответить
чему ты их можешь научить, бедные дети..Разве что "Владимир Путин молодец, герой политик и борец"..
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01.06.2020 23:27 Ответить
Это ж сколько мамок любят скорость!
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01.06.2020 21:06 Ответить
Какая, ****, неожиданность. Кто бы мог предположить
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01.06.2020 21:35 Ответить
В Європі пішоходів до речі теж штрафують, якщо переходять дорогу де попало.
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01.06.2020 21:50 Ответить
Хдее это??? Как раз в Европе пешеходов никто не трогает, пропускают на любом участке дороги, особенно если в населенном пункте
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02.06.2020 04:08 Ответить
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