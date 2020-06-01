"По состоянию на 17:00 имеем более 35 тыс. нарушений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме", - замначальника департамента патрульной полиции Билошицкий
В первый день работы системой автоматической фиксации нарушений ПДД уже зафиксировано 35 тыс. случаев превышения скорости.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 17:00 имеем более 35 000 нарушений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме. Более 5 600 - обработаны и по ним приняты решения", - написал полицейский.
Напоминаем, с 1 июня 2020 г. в Киеве и Киевской области начали работу 50 камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
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+10 Nikita Shulga
показать весь комментарий01.06.2020 19:53
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Вангую это оно и есть.
Будут указывать только количество штрафов, чтобы не смущать народ)))
думаю, что это сделано еще давно.
или вы реально верите, что зеле, бене, ахмету и прочим гандонам штрафы присылать будут?
Даже в Румынии наши чиста крутые ПДД не нарушают. Бабки они считать умеют.
Короче иду и перехожу минипроезд через тротуар в спальную зону по диагонали повернувшись в сторону пятиэтажек...спешил и почти бежал...вдруг ссзади визг тормозов...и сдоровый дебил на иномарке начинает на меня кидаться...я даже не успеваю снять рюкзак инструмент инструмент достать чтобы либо молотком либо отверткой в пузо впаять..оно прет "..тебе черт сельской сразу рыло набить ...тварь"..и ствол достал ..я ему сразу ментов вызвать..он прет дальше...и мне пришлось отступить...он уехал... а у меня ствола нет((((
Такто.