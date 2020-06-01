Фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Ткаченко на должность министра культуры, - Качура
Фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Александра Ткаченко на должность министра культуры.
Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.
"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно", - написал он.
Напомним, 31 мая Александр Ткаченко объявил о намерении участвовать в праймериз "Слуги народа" к выборам мэра Киева. О таких же планах сообщили его коллеги Александр Дубинский и Александр Качура.
Отметим, что до выборов в Верховную Раду Ткаченко был гендиректором группы телеканалов "1+1 Media", которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
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Ткаченко,якого зелене кодло сватає у міністри культури,заявив що буде переглядати питання мови,релігії та історії.
Все як путєн хотів.
Ось так. Крок за кроком "акакаяразніца" нищить Україну.
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https://twitter.com/Wh0Know5/status/1267529492987330567 11 год
Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова на вулицю Кубанської України.
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Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі столиці на вулицю Кубанської України, повідомляє офіційний портал Києва.
«Нову назву обрано для відновлення історичної пам'яті про козаче державне утворення на Кубані», - пояснили в Київраді.
Я їх не потребую.
https://twitter.com/donikroman
Роман Донік
@donikroman
Слугам мудрого нарида мало что Ткаченко рейдернул одесскую киностудию и банкротит Довженко-Центр, они его министром культуры тянут? Круто. Все будет коломойский. Игорь Валерьевич отжимает последние ликвидные активы. Не те деньги конечно, но за неимением гербовой, пишет на простой
а чего не в меры Нью-Йорка ?
Любимая БЕНИНА ЖОПА - Дубинский оказался вне конкуренции.