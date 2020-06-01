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Фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Ткаченко на должность министра культуры, - Качура

Фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Александра Ткаченко на должность министра культуры.

Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно", - написал он.

Фракция Слуги народа поддержала кандидатуру нардепа Ткаченко на должность министра культуры, - Качура 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Кичуна на должность члена Конституционного суда, - Качура

Напомним, 31 мая Александр Ткаченко объявил о намерении участвовать в праймериз "Слуги народа" к выборам мэра Киева. О таких же планах сообщили его коллеги Александр Дубинский и Александр Качура.

Отметим, что до выборов в Верховную Раду Ткаченко был гендиректором группы телеканалов "1+1 Media", которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (771) Ткаченко Александр (429) Слуга народа (2628) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+42
Фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Ткаченко на должность министра культуры, - Качура - Цензор.НЕТ 1232
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01.06.2020 20:18
+32
Самолайк
Фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Ткаченко на должность министра культуры, - Качура - Цензор.НЕТ 5595
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01.06.2020 20:15
+32
Фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Ткаченка на посаду міністра культури, - Качура - Цензор.НЕТ 4662
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01.06.2020 20:29
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Когда уже эту совдеповскую должность ликвидируют.
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01.06.2020 23:28 Ответить
очередной ковид от власти
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02.06.2020 00:30 Ответить
Еще один марионетка коломойского во власть направляется. Беня пытается все захватить. Если не будет кого то нормального, то придется голосовать за педалика.
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02.06.2020 00:51 Ответить
И это жополижущее существо будет минитсром культуры страны??? ПОЗОР Слугам народа!!!! Таки нет мозгов у этой банды идиотов....
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02.06.2020 03:24 Ответить
Министр российской культуры в Украине
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02.06.2020 09:29 Ответить
КУЛЬТУРА и ОБРАЗОВАННОСТЬ ( образование в более широком смысле) это не разрывное и посему- объединить два министерства. Только ТАК !!!
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02.06.2020 06:05 Ответить
В Украине легко обьединяют министерства энергетики и охраны окружающей среды и назначают министром достойную мадам! Да здравствуют теплоэлектроцентрали и защита окружающей среды!
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02.06.2020 08:55 Ответить
Тупо уничтожают все УКРАИНСКИЕ культурные центры.
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02.06.2020 07:07 Ответить
Майбутній "министр" культурно віджав Одеську кіностудію.
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02.06.2020 07:18 Ответить
Все буде все буде квартал, все буде 1+1, все буде Бєня, все буде...
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02.06.2020 07:58 Ответить
Капець кіностудії Довженко.
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02.06.2020 08:12 Ответить
https://twitter.com/MarianSereda @MarianSereda

Ткаченко,якого зелене кодло сватає у міністри культури,заявив що буде переглядати питання мови,релігії та історії.

Все як путєн хотів.
Ось так. Крок за кроком "акакаяразніца" нищить Україну.
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02.06.2020 08:55 Ответить
Київрада правильного мера.

https://twitter.com/Wh0Know5
https://twitter.com/Wh0Know5 @Wh0Know5
https://twitter.com/Wh0Know5/status/1267529492987330567 11 год

Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова на вулицю Кубанської України.

*
Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі столиці на вулицю Кубанської України, повідомляє офіційний портал Києва.

«Нову назву обрано для відновлення історичної пам'яті про козаче державне утворення на Кубані», - пояснили в Київраді.
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02.06.2020 09:05 Ответить
Фантазії Середи тримайте в собі.
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02.06.2020 10:08 Ответить
Тримайте в собі свої поради.
Я їх не потребую.
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02.06.2020 10:14 Ответить
Ну... ! ...................За КУЛЬТУРУ ...............
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02.06.2020 08:58 Ответить
не чокаясь!
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02.06.2020 09:03 Ответить
Министр культуры - Табачник-сиквел!
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02.06.2020 11:08 Ответить
Ткаченко як одіозний шабес-гой, піджидок і манкурт має змінити прізвище, зробити обрізвання і негайно репатріюватися в "землю обітованну"!
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02.06.2020 11:33 Ответить
Это полный трындец - руцкая культура к нам идет. Лучше бы завклубшу из села поставили - был бы толк.
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02.06.2020 12:44 Ответить
Міністерство "Г+Г"...
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02.06.2020 12:58 Ответить
Это козломордое существо будет руководить культурой? Это лучшая шутка от 95 квартала.
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02.06.2020 13:00 Ответить
Фракция врагов народа может поставить министром культуры только врага народа . Все закономерно...
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02.06.2020 13:21 Ответить
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman

Роман Донік

@donikroman


Слугам мудрого нарида мало что Ткаченко рейдернул одесскую киностудию и банкротит Довженко-Центр, они его министром культуры тянут? Круто. Все будет коломойский. Игорь Валерьевич отжимает последние ликвидные активы. Не те деньги конечно, но за неимением гербовой, пишет на простой
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02.06.2020 13:43 Ответить
В течение года клоун и Ко систематично и целенаправленно уничтожают государственность Украины. Когда в союзное государство с РФ попроситесь???
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02.06.2020 13:47 Ответить
Для чого переглядати мову, віру, історію? Хай буде так, як є. Какая разніца? Чи може президент не так казав? То попередня влада акцентувала на цих питаннях увагу. Яка все робила неправильно. Чого ці акцентують, коли їм какая разніца?
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02.06.2020 13:53 Ответить
слуги урода ?
а чего не в меры Нью-Йорка ?
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02.06.2020 13:57 Ответить
Второй табачник,земеля ткаченко по маланской родине.Можно представить куда пойдет культура.Театр 95 анал,кино 95анал ,ну Г+Г канал №1 для зедебилов.
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02.06.2020 14:32 Ответить
Получается , что ПРАЙМЕРИЗ на мера Киева в БЕНИНОМ СОРТИРЕ не прошел?
Любимая БЕНИНА ЖОПА - Дубинский оказался вне конкуренции.
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02.06.2020 14:35 Ответить
Шо? Уже дрюкают? Где?
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02.06.2020 15:14 Ответить
Блаженный Александр
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02.06.2020 15:52 Ответить
Капец, стырет с беней и клоуном всё что осталось.
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02.06.2020 15:59 Ответить
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