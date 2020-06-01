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Новости
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Более 390 человек вернулись с оккупированной части Донбасса по программе "Тебя ждут дома", - СБУ

Более 390 человек вернулись с оккупированной части Донбасса по программе

За пять лет - с 2015-го до начала 2020-го - программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", предусматривающей возвращение лиц из оккупированной части Донбасса, воспользовались более 390 человек.

Как сообщили в СБУ в ответе на запрос проекта Радіо Свобода "Радио Донбас.Реалии", всех, кто возвращается по этой программе, после тщательной проверки освобождают от уголовной ответственности, передает Цензор.НЕТ.

Речь, в частности, о снятии (в судебном порядке) ответственности по ч. 2 ст. 253-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 6 ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

"Программа распространяется на лиц, желающих вернуться на подконтрольную Украине территорию и добровольно отказавшихся от участия в деятельности террористических групп и НВФ, которые не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на административные здания и других тяжких преступлениях: готовы содействовать в раскрытии преступлений и прекращении деятельности незаконных вооруженных формирований", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 несовершеннолетних украинцев осуждены за участие в НВФ "ЛДНР" на Донбассе, - Офис Генпрокурора

В ведомстве также заверили, что ни один из заявленных в рамках обмена удерживаемыми лицами в апреле 2020 года не является участником программы "Тебя ждут дома".

Во время последнего обмена пленными, который состоялся 16 апреля, многие родственники тех, кто не был освобожден, заявляли, что в списки на обмен попали лица, воспользовавшиеся программой и не имеющие ничего общего с "осужденными" оккупационными администрациями по так называемым "политическим статьям".

Автор: 

СБУ (19855) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+6
Забули додати - терористів, вбивць українців!
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01.06.2020 20:24
+6
Не бывает бывших наркоманов.... как и не бывает бывших сепаратистов.хотя их понять можно : рузький мир их просто использовал как durex
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01.06.2020 20:31
+5
390 в минуса из сепаро войск
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01.06.2020 20:27
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Забули додати - терористів, вбивць українців!
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01.06.2020 20:24 Ответить
390 упоротых ватанов избежали наказания...
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01.06.2020 20:25 Ответить
390 в минуса из сепаро войск
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01.06.2020 20:27 Ответить
Нету сепаро войск !,есть росийские наемники и армия рф
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01.06.2020 20:30 Ответить
я их так называю ну не будешь же туту писать как мы их называем там- грибожопые самое мягкое
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01.06.2020 20:31 Ответить
Сепаров там мало.идейные давно уже сидят или в одной бригаде с дегенералом и телефоном.служат рукожопые алканоиды за 15К рублей добровольцы из кацапии и соответственно войска кацапской федерации .
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01.06.2020 20:34 Ответить
ну алколоиды но могут иногда доставлять проблем а ещё с нынешним нашим руководством с бубочкой 2 жды потерпевшим
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01.06.2020 20:36 Ответить
И плюс к "вате" внутри страны.
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01.06.2020 21:16 Ответить
Так звані «збройні сили» угруповань «ЛНР» і «ДНР» складаються з першого і другого «армійських корпусів», які орудують в Донецькій і Луганській областях. За даними української розвідки, сьогодні їхня загальна чисельність досягла майже 35 тисяч осіб.

Если постоянная численность 35 тыс. то эти 390 просто капля в море.
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01.06.2020 20:31 Ответить
вычти обслугу то там боевых 10 тыс вроде и много но на такой фронт
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01.06.2020 20:34 Ответить
Во время последнего обмена пленными, который состоялся 16 апреля, многие родственники тех, кто не был освобожден, заявляли, что в списки на обмен попали лица, воспользовавшиеся программой и не имеющие ничего общего с "осужденными" оккупационными администрациями по так называемым "политическим статьям". Источник: https://censor.net.ua/n3199347
Цього достатньо!
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01.06.2020 20:31 Ответить
Не бывает бывших наркоманов.... как и не бывает бывших сепаратистов.хотя их понять можно : рузький мир их просто использовал как durex
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01.06.2020 20:31 Ответить
сколько важного они слили- по их данным глушили склады с бк и ком пункты ну если шо то не мы то негры с бтров и Паладины сионистов
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01.06.2020 20:35 Ответить
Руцкий мир и есть durex,только из бересты
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01.06.2020 20:37 Ответить
Точнее вся их жизнь - ходячая реклама безопасного секса
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01.06.2020 20:41 Ответить
Мало нам коронавірусних "повертанців", ще й сєпарню треба "інфільтрувати".
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01.06.2020 20:36 Ответить
відать, процес ускорілся

https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Выживший в уме @Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_



Россия остановила финансирование ДНР-ЛНР.
Из-за падения цен на нефть и газ денег в бюджете осталось на несколько недель.

https://twitter.com/finanzru

https://twitter.com/finanzru Finanz.ru @finanzru

https://twitter.com/finanzru https://twitter.com/finanzru



Денег осталось на несколько недель:
Регионы встречают кризис с пустой казной
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01.06.2020 20:40 Ответить
Зря вернулись, их теперь может наше Минобороны сдать обратно или продать выдать обратно в ДЫРУ...
Они уже открытых врагов Украины медалями награждают, преследуют добровольцев/ волонтеров/активистов...
Нужно сепаркам задуматься и не сдаваться, а подождать!
Глядись и т.ж. или наградят или повышенную пенсию, как потерпевшим от правосеков/хунты/нациков, дадут!
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01.06.2020 21:08 Ответить
На 390 опзжопников и зебеней стало в Украине больше.
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01.06.2020 21:14 Ответить
Практически полная Верховная Рада следующего созыва! Поднажмите еще немного - чуток недобор.
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01.06.2020 23:00 Ответить
 
 