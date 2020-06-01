Более 390 человек вернулись с оккупированной части Донбасса по программе "Тебя ждут дома", - СБУ
За пять лет - с 2015-го до начала 2020-го - программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", предусматривающей возвращение лиц из оккупированной части Донбасса, воспользовались более 390 человек.
Как сообщили в СБУ в ответе на запрос проекта Радіо Свобода "Радио Донбас.Реалии", всех, кто возвращается по этой программе, после тщательной проверки освобождают от уголовной ответственности, передает Цензор.НЕТ.
Речь, в частности, о снятии (в судебном порядке) ответственности по ч. 2 ст. 253-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 6 ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
"Программа распространяется на лиц, желающих вернуться на подконтрольную Украине территорию и добровольно отказавшихся от участия в деятельности террористических групп и НВФ, которые не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на административные здания и других тяжких преступлениях: готовы содействовать в раскрытии преступлений и прекращении деятельности незаконных вооруженных формирований", - сообщили в пресс-службе СБУ.
В ведомстве также заверили, что ни один из заявленных в рамках обмена удерживаемыми лицами в апреле 2020 года не является участником программы "Тебя ждут дома".
Во время последнего обмена пленными, который состоялся 16 апреля, многие родственники тех, кто не был освобожден, заявляли, что в списки на обмен попали лица, воспользовавшиеся программой и не имеющие ничего общего с "осужденными" оккупационными администрациями по так называемым "политическим статьям".
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Если постоянная численность 35 тыс. то эти 390 просто капля в море.
Цього достатньо!
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Россия остановила финансирование ДНР-ЛНР.
Из-за падения цен на нефть и газ денег в бюджете осталось на несколько недель.
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Денег осталось на несколько недель:
Регионы встречают кризис с пустой казной
продатьвыдать обратно в ДЫРУ...
Они уже открытых врагов Украины медалями награждают, преследуют добровольцев/ волонтеров/активистов...
Нужно сепаркам задуматься и не сдаваться, а подождать!
Глядись и т.ж. или наградят или повышенную пенсию, как потерпевшим от правосеков/хунты/нациков, дадут!