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Отработано 5600 нарушений. Среди лидеров - мерседес, ехавший со скоростью 208 км/ч, - Аваков о первом дне работы камер на дорогах

Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал предварительные результаты первого дня работы камер, которые автоматически фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Аваков отметил: "Итог первых 17 часов роботы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 762 события, отработано 5620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км / ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км / ч, водитель получит 3 штрафа. Dura lex sed lex! (Суров закон, но закон!)"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "По состоянию на 17:00 имеем более 35 тыс. нарушений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме", - замначальника департамента патрульной полиции Билошицкий

Отработано 5600 нарушений. Среди лидеров - мерседес, ехавший со скоростью 208 км/ч, - Аваков о первом дне работы камер на дорогах 01

Автор: 

Аваков Арсен (3444) нарушения (947) ПДД (532) штраф (1282)


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Отработано 5600 нарушений. Среди лидеров - мерседес, ехавший со скоростью 208 км/ч, - Аваков о первом дне работы камер на дорогах - Цензор.НЕТ 2623
Аваков, с днем кого-то там тя!
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01.06.2020 20:32
+16
208 кмг у мiстi !Карл!Вiн iпанутий ? Яки курва три штрафа ??За таке перевищення забираються посвiдчення водiя !
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01.06.2020 20:56
+15
Давно пора этих шумахеров прищучить!!! Дал бог им пару копеек, так теперь пусть потратят их на штрафы!! может так дойдёт до мозгов, у кого они есть!!
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01.06.2020 20:42
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Причем тут гонщик. Я тоже не в восторге что по городу летают 200км. Но в Украине есть закон что наказания не суммируются а большее преступление перекрывает меньшее. Почему к автомобилистам совсем по другому относится закон? И не радуйся что сегодня штрафанули мажора 3 раза летевшего 200. Завтра три мусора с камерами сфотографируют тебя ехавшего 65 под знак 40 спрятанный в кустах и выпишут кругленький счет
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01.06.2020 21:03 Ответить
Не суммируются сроки, это из уголовного кодекса. В админ.правонарушениях такого понятия как поглощение наказаний нет.
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01.06.2020 21:15 Ответить
500 евро не хотел и год лишения . Это же не водители , а убийцы летают. 3 километра за минуту, никакая реакция не спасет. Я бы лишал прав и на 14 суток общественных работ
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01.06.2020 20:48 Ответить
Та понятно, шо беспредел! Хорошо что 208км/час не предел!
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01.06.2020 20:51 Ответить
Давно пора этих шумахеров прищучить!!! Дал бог им пару копеек, так теперь пусть потратят их на штрафы!! может так дойдёт до мозгов, у кого они есть!!
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01.06.2020 20:42 Ответить
ехавший/ да хоть низко летевший.Недолго Авакову властью наслаждаться .И не из-за безобразий в полиции.А из-за шашней Моники с Ахметовым.
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01.06.2020 20:43 Ответить
1 миллион за 20 дней. По 300 гривен, в среднем итого 400 лямов в месяц. И это только скорость.
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01.06.2020 20:44 Ответить
И главное - не нужно зарплаты ппс-никам платить
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02.06.2020 10:23 Ответить
Толк будет только если каждый последующий штраф будет в 2 раза больше чем предыдущий.
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01.06.2020 20:47 Ответить
Пункты нужны, все уже 100 лет как придумано. Вот только депутаты этого бояться. Потому что кто впервую очередь бухими ездят и не адекватно. Кому все по херу
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01.06.2020 20:50 Ответить
А первый - 10% от стоимости этого авто нового в автосалоне.
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01.06.2020 22:43 Ответить
Он их обоссыт и ментам в рыло кинет))) Потом с тех же ментов поимиет 33 на госзакупках, проверках или невыплатах))))
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01.06.2020 20:48 Ответить
Самое смешное будет когда все *нарушители* начнут подавать в суд на обжалование штрафа. Тут судебной систме и п***да придет.
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01.06.2020 20:48 Ответить
Оспаривать фотовидеофиксацию ой как тяжело)! Думаете не предусмотрели такой поворот событий?)) Почему так долго вводили эти камеры ?) Нужно было юридические вопросы подогнать под эти камеры! А ежели какие-то чинуши будут привышать скорость или ещё чьи-то дети,то будут стараться чтоб это все тихо проходило без лишнего шума! Они этого ой как боятся)) потому что на их должность всегда есть кандидат!
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01.06.2020 21:54 Ответить
А якщо до камер спарити кулемети? Фіксація вийде набагато дієвіша!
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02.06.2020 09:26 Ответить
треба судовий збір платити 420 приблизно грн.
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02.06.2020 07:50 Ответить
проще будет порешать в раде чтобы увеличили скоростной режим, чем с судами заморачиваться. одно дело ехать по спальному району и 50 ехать по трассам...
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02.06.2020 09:24 Ответить
Ну, еще на судебном сборе государство заработает. Подумаешь.
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02.06.2020 10:25 Ответить
З такою кількістю порушень все це утоне в судах, да і заблокує взагалі суди. Розрахунок що всі побіжать сплачувати по скидці ой який не точний.
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01.06.2020 20:51 Ответить
Вот ежели вы попадете под привышение скорости) вы пойдете оспаривать решение в суде?)
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01.06.2020 21:57 Ответить
В Европе ж не тонет, схерали в Украине должно утонуть?
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02.06.2020 00:48 Ответить
Ну это действительно полезная штука
Водят, хуже чем в Африке.
А вообще этих оленей, которые по 200 в городе гасают, их надо не штрафовать, а отсреливать
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01.06.2020 20:52 Ответить
а какие рычаги воздействия что бы гонщики еще и сплатили эти штрафы иначе просто письмо выбросят и все
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01.06.2020 20:56 Ответить
За ідеєю через два тижні приходить другий лист, але вже з більшою сумою штрафу, ще через два тижні третє ,з ще більшою сумою штрафу з попередженням про конфіскацію, якщо і на цей разу не сплатив, приходять додому конфіскують, телевізор, холодильник, комп і тд . на суму штрафу.
У нас платять всі, якщо ти при житті не розплатився з боргом то твої діти будуть платити, але рано чи пізно будь-який штраф буде сплачено Принаймні у нас так, ймовірно також і в Україні буде - такий же алгоритм оплати штрафу, який переростає в борг державі при несплаті
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01.06.2020 21:05 Ответить
в Германии согласен сам платил 25 евро превысил на 11 км )) там все законопослушные .а в Украине вопрос
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01.06.2020 21:07 Ответить
Та не в тому справа що всi законослухняні, просто ніхто не хоче платити (тому як платять усі і завжди, по iншому тут не прокатить). Хочеш бути не законослухняним - не питання - плати і будь)
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01.06.2020 21:12 Ответить
ні накладуть арешт на все майно, захоче щось купити продати, машину, нерухомість піде і заплатить
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02.06.2020 07:52 Ответить
208 кмг у мiстi !Карл!Вiн iпанутий ? Яки курва три штрафа ??За таке перевищення забираються посвiдчення водiя !
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01.06.2020 20:56 Ответить
Ашто если это ошибка камеры, га?
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01.06.2020 21:08 Ответить
Не питання ,можеш оскаржити це в суді, копи повинні надати останній актуальний тест перевірку камери, якщо все ок ,посвідчення водія на стіл і пока пока, проходиш ідіоттен тест ( з першого разу хрен його здати), знову вчишся і знову здаєш на посвiдчення.
Принаймні у нас - так.
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01.06.2020 21:20 Ответить
У нас тутачки не так давно остановка 100кмч ездила на сертифицированных радарах.

Такшта "не всё так однозначно", это вам не германии какие.
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01.06.2020 21:28 Ответить
Кстате 208 - это на Киев-Чоп, житомирская трасса. Немало, конешно, но и не в городе.
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01.06.2020 21:13 Ответить
Там ж на картинці написано, що 208 - на трасі Київ-Чоп))
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01.06.2020 21:25 Ответить
***Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км / ч***
за шо купив за то продав
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02.06.2020 12:22 Ответить
А воно там є?????Так само як і *моцкі*.....
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02.06.2020 09:29 Ответить
Кто бы там о законе мычал...но только не ты...
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01.06.2020 20:58 Ответить
Мерседес збере таку пачку штрафів. Потім завезе від 15-50% від загальної вартості штрафів і вони всі дісапеар))) Чи просто подзвонить кому треба. І вони безкоштовно дісапеар...
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01.06.2020 20:58 Ответить
Ось тому Українi до Європи ще йти років 70-80, тому що все можна *порешать *
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01.06.2020 21:08 Ответить
70-80 ,це занадто оптимістично !!!))))
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01.06.2020 21:18 Ответить
Не бачу сенсу завозити 50% вартості, бо якщо платиш штраф у перші 10 днів, то і так 50% знижка. Це так давно вже і камери тут ні до чого! А так ще домовлятися з ким треба, рішати - легше швидко в неті оплатити...

Інша справа, коли ловлять бухого і забирають права - там уже люди шукають спосіб домовитися!
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01.06.2020 21:24 Ответить
А коли взяли бухого то тут діє програма доставка на дім))) Тебе довезуть бухого на мусоровозці, а машину безпечно поставлять під під'їзд.
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01.06.2020 21:42 Ответить
Але дорого...
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01.06.2020 21:42 Ответить
Застройщик под видом противоаварийных работ достроил 5 этажей под жилым домом на улице Ярославов вал в Киеве и уничтожил памятник археологии периода Киевской Руси.

В течение последних нескольких лет застройщик ООО "Валяр" под видом противоаварийных работ достроил 5 этажей под жилым домом на улице Ярославов вал в Киеве. При строительстве были повреждены несущие стены здания, в котором живут люди. При этом работы проходили в буферной зоне объекта всемирного наследия UNESCO - национального заповедника "София Киевская". В Институте археологии говорят о миллионах гривен ущерба, однако точная цифра пока неизвестна.

Данный дом расположен в пределах буферной зоны объекта всемирного наследия UNESCO Национального заповедника "София Киевская" (приказ Министерства культуры молодежи и спорта Украины от 31.01.2020 № 412), на территории памятника археологии национального значения - культурный слой "Города Ярослава" IX-XII вв., XI-Xll ст. (постановление КМУ от 03.09.2009, № 928, охранный номер 260028-H).
"Таким образом, бандой Маргулиса (Артур Маргулис - столичный предприниматель - http://kievvlast.com.ua/ KV ) был уничтожен один из самых ценных участков древнерусского города, чем был нанесен значительный материальный ущерб государству", - говорится в сообщении.
ФОТО, ВИДЕО http://kievvlast.com.ua/news/zastrojshhik-pod-vidom-protivoavarijnyh-rabot-dostroil-5-e-tazhej-pod-zhilym-domom-na-ulitse-yaroslavov-val-v-kieve-video-dokumenty
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01.06.2020 21:01 Ответить
зато вибрали слуг, яких страшно "цікавить" все національне, вже за мову беруться
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02.06.2020 18:20 Ответить
а как там ситуация в броворах? кагарлыком?
аваков?
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01.06.2020 21:08 Ответить
Аваков, ты шо охренел, жоповозку Зели фоткать? В отставку.
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01.06.2020 21:23 Ответить
За 200 км/год по городу надо бы по-хорошему прав на год лишать.
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01.06.2020 21:27 Ответить
На трассе дело біло, см картинко
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01.06.2020 21:41 Ответить
теперь ещё камеры на пешеходные переходы бы поставить, что бы тупорылых пешеходов фоткала. бабла на три ВВП хватило бы.
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01.06.2020 21:30 Ответить
С пешкадрала увы, взять нечего. Номеров, опятьжеж, нет. Вот если как в мацкве бы, да кюер на каждый выход на улецу. И ведь допросяцца, умники. Водилы им ять спать не дают.
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01.06.2020 21:43 Ответить
это тебе так кажется
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01.06.2020 22:45 Ответить
Тогда вам в Китай, там система распознования лиц и социальный рейтинг.
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02.06.2020 13:13 Ответить
Вспомнил историю...
Середина девяностых...
Италия... первые такие камеры...
Мужику приписали, что-то больше ста км...
А прикол в том, что он ехал на тракторе, что-то типа нашего Т25 (если не ошибаюсь, в общем, маленькие красненькие такие были)...
Мужик оправдывается, мол, он с горки сорок км максимум наберёт , а вы сотку ему прыписываете
А оказалось, его в это время мерседес обогнал... фото трактора, скорость мэрса...
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01.06.2020 21:43 Ответить
Системы видеофиксации и радары с середины 90х во всем мире поменялись чуть менее, чем полностью, а Тесла научилась водить грамотнее водителей со стажем до года
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02.06.2020 14:56 Ответить
Соблюдайте правила, не надо превращать страну в сомали
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01.06.2020 21:55 Ответить
Зачем нам кредит МВФ?
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01.06.2020 22:11 Ответить
Собирать штрафы должны американцы, канадцы, норвежцы, японцы,турки -
но ни в коем случае не наши.
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01.06.2020 22:12 Ответить
Остался вопрос? На какой офшорный счёт перечисляются всё штрафы? Такой прибыльный бизнес!
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01.06.2020 22:33 Ответить
бюджетний
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02.06.2020 08:00 Ответить
Ничуть не жаль скотов летающих на скорости 200 км/ч. Для того чтоб СКОТЫ поняли, что не надо нарушать ПДД, надо ввести умножающий коэффициент к штрафу от стоимости авто или просто от мощности двигателя. Чудят на дорогах владельцы суперкаров.
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01.06.2020 22:47 Ответить
Відпрацьовано 5600 порушень. Серед лідерів - мерседес, що їхав зі швидкістю 208 км/год, - Аваков про перший день роботи камер на дорогах - Цензор.НЕТ 1407
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01.06.2020 23:32 Ответить
Чому на комітет не пішов???
Злякався???
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01.06.2020 23:46 Ответить
вообще-то надо ментов штрафовать за то, что вместо того, чтобы упреждать, они прячутся по кустам и ждут нарушения... или просто при*бываются к водителю в этой стране беззакония....
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02.06.2020 05:29 Ответить
а ти не порушуй
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02.06.2020 08:01 Ответить
як в тому кіно - "тебя посодють, а ты не воруй"... а по великому рахунку, менти давно сіли своїми сраками на шиї українців, а українці мовчать... менти повинні служити народу, а не народ ментам...
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02.06.2020 11:53 Ответить
кому б вони не служили, це не дає права порушувати ПДР
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02.06.2020 13:04 Ответить
Почему-то все обсуждают превышения скорости, но не обсуждают саму проблему. Все дело в том, что этих камер катастрофически мало. Их должно быть минимум в 10 раз больше. Только тогда можно добиться более или менее приемлемого вождения в масштабах страны.
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02.06.2020 09:51 Ответить
Стесняюсь спросить: "Отработано" - это как? Система автоматическая или украинско-автоматическая? (Это когда каждую фоточку мент сидит и анализирует). 5 620 фото/17 часов=330 фото за час. Т.е. сидит 10 операторов и за час каждый анализирует по 33 фото. Так получается? И за это заплачено 100М?
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02.06.2020 10:49 Ответить


Відпрацьовано 5600 порушень. Серед лідерів - мерседес, що їхав зі швидкістю 208 км/год, - Аваков про перший день роботи камер на дорогах - Цензор.НЕТ 1858
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02.06.2020 11:16 Ответить
А каждого идиота со склонностью к мародёрству можно очень выгодно распродать на органы. Но я этого не говорил.
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02.06.2020 22:22 Ответить
Уверен -- герои найдутся! Страна полна ими.
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03.06.2020 09:19 Ответить
Аваков, а_вам_на_куй!
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02.06.2020 11:23 Ответить
Цена штрафа. должна быть .прямо пропорциональна ..Зарплате..5%
Для безработных 225 гр. При оплате . в течении 10 суток. 50 % скидка.
Тогда и будет порядок.
Из полученных штрафов. 50 % в бюджет . а 50% на развитие Видеофиксации скорости.
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02.06.2020 11:24 Ответить
Та не, так дела не будет, у нас евробляхеры все безработные, а сколько дармоедов официально безработных на мерсах и других дорогих иномарках катается?. Штраф от стоимости авто. База стоимости давно есть в таможнях. Вот это было бы норм.
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02.06.2020 12:05 Ответить
Интересное расположение камер, до от Столички до КончаЗаспы ниодной.
Я бы предпочел увидеть отставку Авакова, вопросы проваленых реформ и конкретного плана действи по сокращению затрат и раздутого штата в эру цфиры, расследование черного нала парковок, транспортной мафии, вопросы легализации, но Пока я вижу только темы по увеличению баблища зачисляющегося
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02.06.2020 12:47 Ответить
Это вообще борьба с евробляхерами. . а не со штрафами. Безработный евробляхер получит штраф тот на ком зарегистрировано ТС. Да и безработные .. мажоры.. так же регистрация на ..папиков.. Через год . сами будем давать МВФ в долг.
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02.06.2020 13:22 Ответить
интересно на чем отпрыски Арсена ездить и где и как?)))
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02.06.2020 11:48 Ответить
Мерс вроде. Как хотят, естественно, крепкие хозяйственники это всегда коррупция и кумовство.
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02.06.2020 13:10 Ответить
Забавный факт нештрафуемая скорость примерно 70, а не 80 как все едут, выше только на разделенных полосах и под соответствующими знаками.
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02.06.2020 13:08 Ответить
Ощущения двоякие. С одной стороны виварий на украинских дорогах надо немного остепенять. С другой стороны у этих рехварматоров сраных никогда ещё ничего нормально не получалось.
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02.06.2020 17:55 Ответить
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