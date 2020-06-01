Отработано 5600 нарушений. Среди лидеров - мерседес, ехавший со скоростью 208 км/ч, - Аваков о первом дне работы камер на дорогах

Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал предварительные результаты первого дня работы камер, которые автоматически фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Аваков отметил: "Итог первых 17 часов роботы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 762 события, отработано 5620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км / ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км / ч, водитель получит 3 штрафа. Dura lex sed lex! (Суров закон, но закон!)"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "По состоянию на 17:00 имеем более 35 тыс. нарушений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме", - замначальника департамента патрульной полиции Билошицкий