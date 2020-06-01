Отработано 5600 нарушений. Среди лидеров - мерседес, ехавший со скоростью 208 км/ч, - Аваков о первом дне работы камер на дорогах
Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал предварительные результаты первого дня работы камер, которые автоматически фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Аваков отметил: "Итог первых 17 часов роботы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 762 события, отработано 5620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км / ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км / ч, водитель получит 3 штрафа. Dura lex sed lex! (Суров закон, но закон!)"
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+18 Борис Козлов #446474
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Водят, хуже чем в Африке.
А вообще этих оленей, которые по 200 в городе гасают, их надо не штрафовать, а отсреливать
У нас платять всі, якщо ти при житті не розплатився з боргом то твої діти будуть платити, але рано чи пізно будь-який штраф буде сплачено Принаймні у нас так, ймовірно також і в Україні буде - такий же алгоритм оплати штрафу, який переростає в борг державі при несплаті
Принаймні у нас - так.
Такшта "не всё так однозначно", это вам не германии какие.
за шо купив за то продав
Інша справа, коли ловлять бухого і забирають права - там уже люди шукають спосіб домовитися!
В течение последних нескольких лет застройщик ООО "Валяр" под видом противоаварийных работ достроил 5 этажей под жилым домом на улице Ярославов вал в Киеве. При строительстве были повреждены несущие стены здания, в котором живут люди. При этом работы проходили в буферной зоне объекта всемирного наследия UNESCO - национального заповедника "София Киевская". В Институте археологии говорят о миллионах гривен ущерба, однако точная цифра пока неизвестна.
Данный дом расположен в пределах буферной зоны объекта всемирного наследия UNESCO Национального заповедника "София Киевская" (приказ Министерства культуры молодежи и спорта Украины от 31.01.2020 № 412), на территории памятника археологии национального значения - культурный слой "Города Ярослава" IX-XII вв., XI-Xll ст. (постановление КМУ от 03.09.2009, № 928, охранный номер 260028-H).
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аваков?
Середина девяностых...
Италия... первые такие камеры...
Мужику приписали, что-то больше ста км...
А прикол в том, что он ехал на тракторе, что-то типа нашего Т25 (если не ошибаюсь, в общем, маленькие красненькие такие были)...
Мужик оправдывается, мол, он с горки сорок км максимум наберёт , а вы сотку ему прыписываете
А оказалось, его в это время мерседес обогнал... фото трактора, скорость мэрса...
но ни в коем случае не наши.
Злякався???
Для безработных 225 гр. При оплате . в течении 10 суток. 50 % скидка.
Тогда и будет порядок.
Из полученных штрафов. 50 % в бюджет . а 50% на развитие Видеофиксации скорости.
Я бы предпочел увидеть отставку Авакова, вопросы проваленых реформ и конкретного плана действи по сокращению затрат и раздутого штата в эру цфиры, расследование черного нала парковок, транспортной мафии, вопросы легализации, но Пока я вижу только темы по увеличению баблища зачисляющегося